76 Urlaubstage, über Jahre nicht genommen, am Ende 17.376,64 Euro brutto. So viel musste ein Arbeitgeber einer Steuerfachangestellten aus Nordrhein-Westfalen nachzahlen. Er hatte versäumt, sie rechtzeitig vor dem Verfall ihres Urlaubs zu warnen.



Der Fall zeigt, was viele Beschäftigte im Dezember falsch einschätzen. Wer noch Resttage auf dem Konto hat, verliert sie an Silvester längst nicht automatisch.

Was das Gesetz zum Resturlaub sagt

Laut Paragraf 7 Bundesurlaubsgesetz muss Urlaub im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden. Für Urlaub aus 2026 ist der Stichtag also der 31. Dezember 2026.



Seit 2019 legt das Bundesarbeitsgericht diese Regel aber deutlich strenger aus, und zwar zugunsten der Beschäftigten. Der Urlaub verfällt nur, wenn der Arbeitgeber vorher seine Pflichten erfüllt hat.

Diesen Hinweis muss der Chef geben

Am 19. Februar 2019 entschieden die Erfurter Richter (Az. 9 AZR 541/15): Der Arbeitgeber muss aktiv dafür sorgen, dass Beschäftigte ihren Urlaub nehmen können. Er muss konkret mitteilen, wie viele Tage noch offen sind, zum Urlaubnehmen auffordern und klar sagen, dass der Urlaub sonst zum Jahresende verfällt.



Eine allgemeine Rundmail im Stil „Bitte denkt an eure Urlaubsanträge“ reicht in der Regel nicht. Der Hinweis muss individuell sein und die Zahl der Resttage nennen.



Auch der Zeitpunkt zählt. Wer die Warnung erst am 22. Dezember bekommt, kann den Urlaub praktisch nicht mehr nehmen. Dann kommt der Hinweis meist zu spät.

Kein Hinweis bekommen? Dann wandern die Tage ins Jahr 2027

Hat der Arbeitgeber nicht oder nicht korrekt gewarnt, verfällt der gesetzliche Mindesturlaub am 31. Dezember nicht. Die Tage gehen ins neue Jahr über und addieren sich zum neuen Anspruch.



So war es auch bei der Steuerfachangestellten. Nach mehr als 20 Jahren im Job berief sich ihr Arbeitgeber darauf, die alten Urlaubsansprüche seien verjährt. Das Bundesarbeitsgericht wies das am 20. Dezember 2022 zurück (Az. 9 AZR 266/20).



Die dreijährige Verjährungsfrist beginnt laut dem Urteil erst, wenn der Arbeitgeber über den drohenden Verfall informiert hat. Ohne Warnung läuft also auch keine Uhr.

Übertragung bis 31. März 2027

Auch mit korrektem Hinweis ist der Urlaub nicht in jedem Fall weg. Das Gesetz erlaubt eine Übertragung ins Folgejahr, wenn dringende betriebliche oder persönliche Gründe vorliegen. Typisch ist ein Urlaubsantrag, den der Chef wegen eines Großauftrags abgelehnt hat, oder eine Krankheit im Dezember.



Übertragene Tage müssen dann bis zum 31. März 2027 genommen werden. Auch für diese Frist gilt die Hinweispflicht des Arbeitgebers.



Für Dauerkranke gilt eine Sonderregel. Konnten sie wegen Arbeitsunfähigkeit gar keinen Urlaub nehmen, verfällt der gesetzliche Anspruch 15 Monate nach Ende des Urlaubsjahres. Für Urlaub aus 2026 ist das der 31. März 2028, in diesem Fall auch ohne Hinweis.

Elternzeit und Kündigung

Wer in Elternzeit ist, verliert seinen Urlaub nicht zum Jahresende, der Arbeitgeber darf ihn aber für jeden vollen Monat Elternzeit um ein Zwölftel kürzen, wenn er das ausdrücklich erklärt. Auszahlen lassen kann man sich Urlaub erst, wenn das Arbeitsverhältnis endet und die Tage nicht mehr genommen werden können.

Kalender-Trick: Elf Tage frei für fünf Urlaubstage

Wer noch Resturlaub hat, kann ihn in diesem Jahr besonders gut einsetzen. Heiligabend und Silvester fallen 2026 auf einen Donnerstag, Neujahr auf einen Freitag.



Mit fünf Urlaubstagen am 24. Dezember und vom 28. bis 31. Dezember sind elf Tage am Stück frei, vom 24. Dezember bis zum 3. Januar. Gelten Heiligabend und Silvester im Betrieb als halbe Arbeitstage, reichen sogar vier.



Gesetzliche Feiertage sind die beiden Tage übrigens nicht. Ob frei ist oder nur halb gearbeitet wird, regeln Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder Arbeitsvertrag.

So retten Beschäftigte ihren Resturlaub

Zuerst lohnt der Blick auf das Urlaubskonto in der Lohnabrechnung oder im Personalsystem. Mails und Schreiben des Arbeitgebers zum Resturlaub sollte man heraussuchen und speichern, denn sie entscheiden im Streitfall, ob korrekt gewarnt wurde.



Den Resturlaub beantragt man am besten schriftlich per Mail. Lehnt der Chef ab, sollte er den Grund nennen. Bei Streit helfen Betriebsrat, Gewerkschaft oder ein Fachanwalt für Arbeitsrecht.



Eines sollte niemand tun: einfach zu Hause bleiben. Eigenmächtiger Urlaub kann eine Abmahnung oder sogar die Kündigung nach sich ziehen, auch wenn der Arbeitgeber seine Hinweispflicht verletzt hat.

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