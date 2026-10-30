Rettet er Union Berlin die Saison? Andrej Ilic zurück bei der Mannschaft

Der 1. FC Union Berlin darf aufatmen: Andrej Ilic trainiert wieder mit der Mannschaft. Der Stürmer könnte für Mauro Lustrinelli besonders wichtig werden.

Sechs Punkte aus sieben Bundesligaspielen, Platz 17 und zuletzt das deutliche 0:5 im DFB-Pokal: Für den 1. FC Union Berlin läuft die Saison bislang alles andere als nach Plan.



Nun gibt es zumindest einen Hoffnungsschimmer. Andrej Ilic steht wieder mit seinen Mannschaftskollegen auf dem Trainingsplatz. „Endlich“, dürften viele Union-Fans jetzt denken.



Der serbische Stürmer fehlte bereits seit der Saisonvorbereitung, musste sich unter anderem einer Blinddarm-Operation unterziehen. Jetzt ist er zurück im Mannschaftstraining. Und er bringt eine Qualität mit, die Union zuletzt schmerzlich vermissen ließ.

Ilic (l.) im Training unter den Augen von Trainer Mauro Lustrinelli © Matthias Koch/IMAGO

Darum ist Ilic für Union Berlin so wichtig

Dabei geht es nicht einmal unbedingt um Tore, sondern vielmehr um Entlastung und Flexibilität im Angriff.



Union-Coach Mauro Lustrinelli möchte seine Mannschaft idealerweise von hinten heraus aufbauen lassen. Das funktioniert allerdings nicht immer. Wenn der Gegner früh presst und die Berliner Verteidiger unter Druck setzt, tun sich die Eisernen mitunter schwer, spielerische Lösungen zu finden. Bälle gehen verloren, weil vorne eine verlässliche Anspielstation fehlt.

Andrej Ilic ist in der Luft eine Klasse für sich

Ilic könnte dieses Problem lösen. So kopfballstark wie der Serbe sind nur wenige Angreifer in der Bundesliga. In der vergangenen Saison gewann er 170 Kopfballduelle – Bestwert unter allen Stürmern der Liga.



Wenn Union also im Spielaufbau gezwungen wird, den Ball direkt nach vorne zu schlagen, ist Ilic ein Stürmer, der sich gegen die gegnerischen Abwehrspieler behaupten kann, Kopfballduelle gewinnt und seine Mitspieler einsetzen kann.



Sein Profil passt daher auch zu Lustrinellis Spielidee. Der Schweizer ermutigt seine Spieler immer wieder, schnell den Weg nach vorne zu suchen. Ilic erweitert die Optionen, die seine Mitspieler dafür haben.

Union Berlin braucht mehr Variabilität im Angriff

Auch im Positionsspiel könnte der Serbe den Berlinern helfen. Bei eigenem Ballbesitz stehen häufig vier Unioner zunächst relativ eng zusammen im Zentrum. So ist Union im Zentrum oft in Überzahl, kann sich in der Vorwärtsbewegung aber schnell in die Räume zwischen Innen- und Außenverteidiger bewegen.



Eine hohe Anspielstation wie Ilic würde diese Angriffe noch variabler machen. Er könnte hohe Zuspiele verarbeiten und ebenjene Räume bedienen, in die seine Kollegen vorstoßen.



Wie wichtig Lustrinelli die körperliche Komponente ist, zeigte sich bereits bei seinen Aussagen über Mekhi Gray. Die Größe des 1,97 Meter großen Nachwuchsspielers mache das Spiel variabler, erklärte der Trainer. Ilic ist zwar nicht ganz so groß (1,89 Meter), weiß aber schon besser, wie er seinen Körper in der Bundesliga einzusetzen hat.

Andrej Ilic (l.) könnte für Union Berlin nach seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining zum Hoffnungsträger werden. © Matthias Koch/IMAGO

Fünf Tore und zehn Vorlagen: Diese Scorer fehlen Union

Neben diesen vielleicht eher abstrakten Stärken sollte aber auch seine Torgefahr nicht unterschätzt werden. Klar, es dauerte lange, bis Ilic in der Vorsaison endlich traf. Auch einige vergebene Großchancen aus der vergangenen Saison tauchen in der Erinnerung an den Serben auf.



Trotzdem bewies er gerade in der Rückrunde seinen Torriecher und beendete die Saison mit fünf Toren – und er bereitete gleich zehn weitere Treffer vor.



Gegen den 1. FC Köln am Sonntag wird Ilic noch fehlen. Doch die Fotos, die ihn im Teamtraining zeigen, lassen auf eine baldige Rückkehr hoffen. Nach dem bisher verkorksten Saisonstart wird Ilic zum Hoffnungsträger bei Union. Vielleicht, so dürften die Union-Fans hoffen, kann er den Eisernen ja die Saison retten.

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