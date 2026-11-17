Ruanda soll abgelehnte Asylbewerber aufnehmen. Warum das Land als Standort gilt und welche Chancen sich für Migranten und Wirtschaft eröffnen.

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Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) spricht sich für die europäischen Return Hubs im ostafrikanischen Ruanda aus.

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Europa will in der Migrationspolitik neue Wege gehen. Am Montag haben Deutschland, Österreich, Dänemark, Griechenland und die Niederlande angekündigt, gemeinsam mit Ruanda über die Einrichtung eines sogenannten Return Hubs zu verhandeln. Erste Schritte zur Umsetzung sind für 2027 vorgesehen.

Das Konzept sieht vor, dass Personen, deren Asylantrag in Europa abgelehnt wurde, nach Ruanda überstellt werden können. Dort sollen sie entweder bei einer freiwilligen Rückkehr in ihr Herkunftsland unterstützt werden oder, sofern die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, eine neue Lebensperspektive in Ruanda erhalten. Ein Problem besteht derzeit häufig darin, dass Herkunftsländer nicht kooperieren.

Dabei geht es ausdrücklich nicht um die Verlagerung laufender Asylverfahren. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sagte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz der teilnehmenden Staaten am Montag: „Wir reden hier über Menschen, die ein Asylverfahren durchlaufen haben und deren Rechtsmittel ausgeschöpft sind.“ Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen fügte hinzu: „Wir werden das Geschäftsmodell der Menschenschmuggler zerschlagen. Wir werden die Kontrolle über unsere Grenzen zurückgewinnen und die Anreize für illegale Migration beseitigen.“

Eignet sich Ruanda als Standort?

Mit dem kleinen ostafrikanischen Land verbinden viele Menschen in Europa den Genozid von 1994 der Hutu an den Tutsi. Damals starben innerhalb weniger Monate etwa eine Million Menschen. Nach der Beendigung der Kampfhandlungen stand Ruanda vor dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenbruch. Staatliche Strukturen mussten vollständig wieder aufgebaut werden.

In den vergangenen drei Jahrzehnten hat das Land erhebliche Fortschritte erzielt. Die Verwaltung wurde modernisiert, die Infrastruktur ausgebaut und die Wirtschaft zunehmend diversifiziert. Das Land gilt als politisch vergleichsweise stabil und hat eine langfristig ausgerichtete Entwicklungsstrategie. Allerdings bestehen weiterhin Einschränkungen politischer Freiheiten.

Ein wesentlicher Vorteil Ruandas ist seine internationale Ausrichtung. Das Land hat vier Amtssprachen: Kinyarwanda, Englisch, Französisch und Kiswahili. Damit verbindet es unterschiedliche Sprach- und Wirtschaftsregionen Afrikas.

Als kleines Land, das geografisch zwischen den führenden Staaten wie Kenia, Tansania, Südafrika und Nigeria liegt, hat es zudem den Status als „Schweiz Afrikas“. Ruanda ist zudem Mitglied der Afrikanischen Union, der Ostafrikanischen Gemeinschaft, des Commonwealth, der Internationalen Organisation der Frankophonie und der Vereinten Nationen. Viele Konferenzen und internationale Gipfel finden in Kigali statt.

Das Land der Tausend Hügel macht seinem Namen alle Ehren. In Ruanda sollen Europas erste Return Hubs entstehen, um abgelehnte Asylbewerber ohne Bleiberecht aufzunehmen. © stock&people/imago

Ein junges Land mit Entwicklungspotenzial

Ruanda verfügt aufgrund des Genozids und einer hohen Geburtenrate von 3,7 Kindern pro Frau über eine ausgesprochen junge Bevölkerung. Das Medianalter liegt bei rund 22,7 Jahren. Etwa die Hälfte der Bevölkerung ist jünger als 20 Jahre.

Internationale Kennzahlen unterstreichen die wirtschaftliche Entwicklung Ruandas. Das reale Bruttoinlandsprodukt wuchs 2023 um 8,2 Prozent, 2024 um 8,9 Prozent und 2025 um 9,4 Prozent. Damit gehört Ruanda zu den dynamisch wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Auch wenn regionale Unterschiede stark sind, kommt das Wachstum auch in der allgemeinen Bevölkerung an. Die nationale Armutsquote sank von 39,8 Prozent im Jahr 2017 auf 27,4 Prozent im Jahr 2024. Bei der Korruption belegt Ruanda Platz 41 von 182. Nur beim Demokratie-Index fällt das Land ab. Der Economist bewertet Ruandas Demokratie mit lediglich 3,34 von möglichen zehn Punkten.

Bemerkenswert ist zudem das Abschneiden im Chandler Good Government Index 2025. Ruanda belegte Platz 59 von 120 Ländern weltweit und Platz 2 in Afrika. Besonders positiv bewertet wurden die langfristige strategische Ausrichtung und die Anpassungsfähigkeit staatlicher Institutionen. Für ein internationales Kooperationsprojekt sind diese Faktoren relevant, denn ein Return Hub benötigt funktionierende Behörden, klare Zuständigkeiten und eine verlässliche Verwaltung.

Ruanda hat sich in den vergangenen Jahren als unternehmensfreundlicher Standort in Ostafrika positioniert. Im Weltbank-Bericht Business Ready 2025 erreichte das Land Spitzenwerte. Vor allem in den Bereichen öffentliche Dienstleistungen, Digitalisierung und Unternehmensgründung wurde das Land von der Weltbank ausgezeichnet.

Voraussetzungen für Return Hubs

Der ruandische Innenminister Vincent Biruta sagte: „Ihnen wird die Möglichkeit geboten, freiwillig in ihre Herkunftsländer zurückzukehren, sich in die ruandische Gesellschaft zu integrieren oder, je nach ihren Präferenzen, an einen anderen Ort umzuziehen, an dem sie ein legales Aufenthaltsrecht haben.“ Ruanda sieht sich damit als Durchgangsort und möchte Perspektiven schaffen: für die abgelehnten Asylbewerber und für die eigene Bevölkerung.

Ruanda steht allerdings wegen Einschränkungen der Meinungsfreiheit, der politischen Opposition und des Rechtssystems international in der Kritik. Großbritannien hatte ab 2022 geplant, Asylsuchende nach Ruanda zu bringen und ihre Asylanträge dort prüfen zu lassen. Im November 2023 erklärte der britische Supreme Court dieses Vorgehen für rechtswidrig. Die Richter sahen erhebliche Mängel im ruandischen Asylsystem. Beim europäischen Entwurf geht es hingegen um bereits abgelehnte Asylbewerber.

Obwohl das Land als friedlich gilt und jegliche ethnischen Konflikte im Keim erstickt, gibt es immer wieder Kritik am Vorgehen Ruandas im Kongo. Dahin flüchteten nach dem Völkermord 1994 viele Straftäter. Ruanda unterstützt die Rebellengruppe M23 im Ostkongo. Um als stabiler Partner Europas zu gelten, muss Kigali einen größeren Konflikt verhindern.

Ruanda macht den Anfang

Ruanda bringt damit bemerkenswerte Voraussetzungen für die Einrichtung eines europäischen Return Hubs mit. Besonders für junge Menschen ohne Bleiberecht in Europa könnte ein solches Modell eine zusätzliche Perspektive schaffen. Ruanda kann dabei selbst profitieren, wenn das Land es schafft, abgelehnte Asylbewerber in den eigenen Arbeitsmarkt zu integrieren.

Kritik kommt erwartbar von allen Seiten. Europa könnte gemeinsam mit einem stabilen Land in Afrika die Migrationspolitik gestalten. Die rechtlichen und politischen Probleme sind damit jedoch nicht gelöst. Return Hubs können für abgelehnte Asylbewerber eine Chance auf einen Neustart bieten, den sie in Europa nicht haben.

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