Die Revolutionsgarden erklären die Meerenge für geschlossen und sprechen von einer unerlaubten Durchfahrt mit US-Unterstützung. Nähere Angaben zu Schiff und Besatzung fehlen bislang.

Eine schwimmende Baggerplattform und Handelsschiffe liegen vor der iranischen Hafenstadt Bandar Abbas in der Straße von Hormus vor Anker.

In der Straße von Hormus ist nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden ein Supertanker mit mehr als zwei Millionen Barrel Rohöl an Bord auf eine Seemine aufgelaufen. An Bord sei es zu einer Explosion und einem Brand gekommen, teilte die Marine der Revolutionsgarden am Samstag mit.



Laut iranischen Medien hat das Schiff versucht, die Meerenge unerlaubt und mit Täuschungsmanövern zu passieren. Teheran beansprucht die Kontrolle über die strategisch wichtige Schiffspassage.

Das Tankschiff habe sämtliche Ortungs- und Radarsysteme abgeschaltet, um unbemerkt und mit Unterstützung des US-Militärs durch die Meerenge zu fahren, erklärten die Revolutionsgarden laut der Agentur AFP. Die Straße von Hormus sei geschlossen, hieß es in der Mitteilung weiter. Schiffsname, Betreiber und Flagge wurden nicht genannt. Auch zur Lage der Besatzung machten die Revolutionsgarden keine Angaben.

Blockade und Gegenblockade seit Februar

Das Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) und die britische Behörde für Schifffahrtssicherheit UKMTO äußerten sich nach dpa-Angaben zunächst nicht zu dem Vorfall. Die Nachrichtenagentur AP wies darauf hin, dass die UKMTO den Minentreffer bislang nicht bestätigt habe.



Unklar sei auch, ob ein Zusammenhang mit zwei anderen Schiffen bestehe, die laut UKMTO am Freitag im Persischen Golf vor der saudischen Küste beschädigt wurden.

Die Straße von Hormus ist seit Beginn des Iran-Kriegs mit den US-israelischen Angriffen Ende Februar zum zentralen Konfliktpunkt zwischen Teheran und Washington geworden. Durch die an ihrer engsten Stelle rund 35 Kilometer breite Meerenge wurde vor dem Krieg rund ein Fünftel des weltweit transportierten Öls und Flüssiggases verschifft.



Der Iran behindert den Schiffsverkehr seither mit Drohungen und Angriffen, die USA blockieren im Gegenzug iranische Häfen. Der Marinekommandeur der Revolutionsgarden hatte in dieser Woche gewarnt, dass jedes Schiff mit deaktivierten Ortungssystemen als feindlich betrachtet werde.

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