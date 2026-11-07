Der iranische Oppositionspolitiker Reza Pahlavi nimmt in der Paulskirche eine Auszeichnung entgegen. Tausende Demonstranten versammeln sich im Frankfurter Ostpark.

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Demonstranten zeigen am Samstag im Frankfurter Ostpark Bilder von Reza Pahlavi und seiner Mutter Farah Pahlavi sowie die frühere iranische Flagge mit Löwe und Sonne.

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Der Sohn des 1979 gestürzten iranischen Schahs, Reza Pahlavi, hat am Samstag in Frankfurt am Main den Freiheitspreis der liberalen Friedrich-Naumann-Stiftung entgegengenommen. Verliehen wurde er dem iranischen Volk. Pahlavi nahm ihn stellvertretend entgegen.



Die Verleihung in der Paulskirche wurde von Demonstrationen begleitet. Nach Angaben der Polizei versammelten sich gegen 15 Uhr rund 20.000 Menschen im Frankfurter Ostpark, überwiegend Anhänger Pahlavis.

Pahlavi kritisiert Regierung in Teheran

Bei der Feier erklärte Pahlavi, er werde den Preis eines Tages in Teheran dem iranischen Volk übergeben. Die Islamische Republik sei nicht die legitime Regierung des Iran, sagte der in den USA lebende Oppositionspolitiker. Für den Fall eines Sturzes der Regierung in Teheran hatte er sich als Übergangsführer ins Spiel gebracht.

Pahlavi bezeichnete sich als „Brücke“ zu einer Demokratie. Über die künftige Staatsform des Iran solle die Bevölkerung in einem Referendum entscheiden. Seinen Kritikern warf er vor, Propaganda zu verbreiten.

Kontakte und Geld aus den USA

Pahlavi wirbt in den USA um politische Unterstützung. Im Januar traf er den US-Sondergesandten Steve Witkoff, der später erklärte, das Gespräch habe im Auftrag von Präsident Donald Trump stattgefunden.



Nach Recherchen der Nachrichtenagentur Reuters unterstützten iranischstämmige Unternehmer in den USA Pahlavis politische Kampagne mit mehr als drei Millionen Dollar, darunter Uber-Chef Dara Khosrowshahi. Vizepräsident JD Vance erklärte allerdings im Juni, Trump habe nie beabsichtigt, Pahlavi als neuen Staatschef des Iran einzusetzen.

Warum die Stiftung Pahlavi auswählte

Der Stiftungsvorsitzende Steffen Saebisch betonte, die Auszeichnung gelte dem iranischen Volk und nicht einer einzelnen Person. Pahlavi solle sie treuhänderisch verwahren, bis frei gewählte Vertreter des Landes den Preis entgegennehmen könnten. Saebisch verwies darauf, dass Pahlavi sich zu freien Wahlen und zur Trennung von Religion und Staat bekannt habe.

Die 1958 vom damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss gegründete Friedrich-Naumann-Stiftung steht der FDP nahe und betreibt nach eigenen Angaben politische Bildungsarbeit in Deutschland und mehr als 60 Ländern.

Streit über Pahlavis Rolle

Die Einladung des Schah-Sohns stieß bei iranischen Organisationen auf Kritik. Kritiker werfen ihm vor, sich nicht von den Taten seines Vaters Mohammad Reza Pahlavi distanziert zu haben. Aus ihrer Sicht steht er für monarchistische Traditionen statt für republikanische Werte. Viele Exiliraner seien bereits unter dem Schah vor politischer Verfolgung und Folter geflohen, berichtete der Deutschlandfunk.

Unter anderem der frühere deutsche UN-Botschafter Joachim Rücker und die ehemalige Bundesjustizministerin Brigitte Zypries unterzeichneten einen offenen Brief gegen die Einladung Pahlavis. Die Unterzeichner kritisierten laut dpa insbesondere, dass Pahlavi kein demokratisch gewählter Vertreter des iranischen Volkes sei.

Die Linken-Abgeordnete Özlem Demirel erklärte, die Menschen im Iran kämpften für Demokratie, Frauenrechte und die gleichberechtigte Teilhabe aller Volksgruppen, nicht für eine Rückkehr zur Monarchie. Auch die Frankfurter Kulturdezernentin Hartwig (SPD) sprach von einer „unglücklichen Entscheidung“ und blieb der Veranstaltung fern.

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