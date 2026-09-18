Rezept der Woche: Grüne Soßen – und plötzlich schmeckt alles besser

Ein Stück gebratener Fisch, daneben dicke Bohnen. Das kann ein ordentliches Abendessen sein, finde ich. Gibt man darüber noch etwas fein gehackte Petersilie, Kapern, Sardellen, Knoblauch, etwas Säure und gutes Olivenöl, verändert sich die Lage schon beträchtlich.



Plötzlich möchte ich dann Brot zum Tunken auf den Tisch stellen, den Teller nach dem Essen nicht zu früh abräumen und vielleicht doch noch ein Glas Wein trinken. Der Unterschied hat kaum etwas gekostet und mich doch richtig glücklich gestimmt.