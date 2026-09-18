Ein Stück gebratener Fisch, daneben dicke Bohnen. Das kann ein ordentliches Abendessen sein, finde ich. Gibt man darüber noch etwas fein gehackte Petersilie, Kapern, Sardellen, Knoblauch, etwas Säure und gutes Olivenöl, verändert sich die Lage schon beträchtlich.
Plötzlich möchte ich dann Brot zum Tunken auf den Tisch stellen, den Teller nach dem Essen nicht zu früh abräumen und vielleicht doch noch ein Glas Wein trinken. Der Unterschied hat kaum etwas gekostet und mich doch richtig glücklich gestimmt.
Food
Rezept der Woche: Grüne Soßen – und plötzlich schmeckt alles besser
Grüne Soßen wie Salsa verde, Gremolata oder Chermoula brauchen wenig Zeit und schonen das Portemonnaie – und sind trotzdem maßgeblich für den Geschmack vieler Gerichte.
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Einigermaßen unaussprechlich – aber eben auch unwiderstehlich: Chimichurri verde
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