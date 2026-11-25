Die Panzer kommen direkt aus dem Werk in Deutschland. Der Rüstungskonzern Rheinmetall will die Kampffahrzeuge künftig auch in der Ukraine selbst bauen.

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Rheinmetall-Chef Armin Papperger vor einem Lynx-Schützenpanzer auf der Rüstungsmesse Eurosatory 2026 bei Paris

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Die Ukraine hat nach Angaben ihrer Streitkräfte erstmals Lynx-Schützenpanzer des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall erhalten. Wie das ukrainische Nachrichtenportal Ukrainska Pravda am Dienstag berichtete, gab die 21. mechanisierte Brigade den Erhalt der Fahrzeuge in einer Videomitteilung bekannt.

Die Kettenfahrzeuge vom Typ KF41 verfügen über eine Bordkanone, mit der sowohl Boden- als auch Luftziele bekämpft werden können. Die ukrainischen Soldaten wollen damit unter anderem russische Drohnen vom Typ Shahed abschießen.

Sechs Wochen Ausbildung in Deutschland

Nach Angaben eines Technikers der Brigade kamen die Fahrzeuge direkt aus dem Werk in Deutschland. Er verwies darauf, dass viele Funktionen des Schützenpanzers automatisiert sind. Sowohl der Kommandant als auch der Richtschütze können die Waffen bedienen.

Vor der Übernahme der Fahrzeuge hatten Soldaten der Brigade eine sechswöchige Ausbildung in Deutschland absolviert. Fahrer, Kommandanten und Richtschützen erhielten jeweils eine auf ihre Aufgaben zugeschnittene Ausbildung. Dazu gehörten auch Nachtfahrten und Schießübungen.

Drohnen verändern den Panzerkampf

Neben der Drohnenabwehr soll der Lynx dem geschützten Transport von Infanteristen und ihrer Unterstützung im Gefecht dienen. Das Fahrzeug hat eine dreiköpfige Besatzung und bietet Platz für bis zu acht weitere Soldaten.

Wie das US-Militärfachportal The War Zone berichtet, setzen beide Kriegsparteien angesichts der Bedrohung durch Drohnen und moderne Panzerabwehrwaffen seltener gepanzerte Fahrzeuge ein.

Die 21. mechanisierte Brigade verfügt bereits über Erfahrung mit westlichen Schützenpanzern. Sie war 2023 der erste ukrainische Verband, der mit Fahrzeugen vom schwedischen Typ CV90 ausgerüstet wurde.

Deutschland bezahlt die ersten fünf Lynx

Der Vertrag über die Lieferung der ersten fünf Lynx-Schützenpanzer wurde nach Angaben von Rheinmetall im Dezember 2025 geschlossen. Der Auftrag hat einen Wert im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Die Kosten trägt Deutschland. Der Rüstungskonzern hatte im Januar die Auslieferung der ersten Fahrzeuge bereits für Anfang 2026 angekündigt.

Lynx-Schützenpanzer in der Fertigungshalle von Rheinmetall im niedersächsischen Unterlüß im Juni 2023 © Sepp Spiegl/imago

Nach Unternehmensangaben fiel die Entscheidung über die Beschaffung nach umfangreichen Tests. Die Ausstattung der Fahrzeuge wurde an die Anforderungen der ukrainischen Streitkräfte angepasst. Rheinmetall hatte im Januar weitere Bestellungen und die Produktion der Schützenpanzer in der Ukraine in Aussicht gestellt.

Auch die USA prüfen den Lynx

Ungarn war nach Angaben von The War Zone das erste Land, das den Lynx aus Deutschland bezog, und nahm später die eigene Produktion auf. Auch Italien und Rumänien sollen demnach Schützenpanzer dieses Typs erhalten. Die USA prüfen, ob eine Variante des Lynx den Schützenpanzer Bradley ersetzen könnte.

Die börsennotierte Rheinmetall AG mit Sitz in Düsseldorf produziert Militärfahrzeuge, Waffen, Munition und Luftabwehrsysteme. Der Konzern profitiert von der Aufrüstung in Europa: 2025 stieg der Umsatz nach Unternehmensangaben um 29 Prozent auf 9,9 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 33 Prozent auf 1,84 Milliarden Euro.



Die Dividende erhöhte sich von 8,10 auf 11,50 Euro je Aktie. Ende 2025 hielten institutionelle Anleger 58 Prozent der Aktien, Privatanleger 28 Prozent. Zu den größten gemeldeten Anteilseignern zählen die US-Finanzkonzerne BlackRock, Bank of America, Morgan Stanley und Goldman Sachs.

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