Über Jahrzehnte hat die Automobilindustrie den deutschen Wohlstand getragen. An jedem Hersteller hing eine ganze Zulieferindustrie, vom Mittelständler in der Provinz bis zum Werk in Berlin-Wedding. Doch das Blatt hat sich gewendet. Keine andere Industrie verliert derzeit so schnell Arbeitsplätze. Seit 2019 ist laut der Beratungsgesellschaft EY jeder sechste verschwunden. Experten erwarten zudem eine Welle von Insolvenzen unter den Zulieferern. Ein Teil der Zulieferer steigt deshalb auf Rüstung um.



So hat sich Rheinmetall von seinem Autozuliefergeschäft getrennt. Im früheren Pierburg-Werk am Humboldthain sollen nach Angaben des Konzerns künftig jährlich rund 120.000 Hüllen für Artilleriegeschosse entstehen. Im fränkischen Röthenbach fertigt Diehl dieselben Hüllen nun in einer Halle, in der bisher Synchronringe für Autogetriebe hergestellt wurden. Für viele Facharbeiter bedeutet der Umbau vorerst einen sicheren Arbeitsplatz. Der Werkleiter in Wedding nennt ihn einen „echten Glücksfall“.

Möglich machen das Rekordsummen. Die weltweiten Militärausgaben erreichten 2025 nach Berechnungen des Friedensforschungsinstituts Sipri mit 2887 Milliarden Dollar einen Höchstwert. Deutschland gab rund 114 Milliarden Dollar aus und liegt damit auf Platz vier. Für 2027 sind fast 110 Milliarden Euro für die Verteidigung vorgesehen. In der Hauptstadtregion setzen Firmen der Verteidigungsbranche nach Angaben von Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) bereits rund acht Milliarden Euro im Jahr um.



Berlin war schon einmal eine der größten Waffenschmieden Europas. In Spandau entstanden bis 1918 Gewehre und Geschütze, an der Scheringstraße baute Schwartzkopff Torpedos. In der NS-Zeit beutete Rheinmetall für die Rüstung Zwangsarbeiter aus, auch jüdische. Nach 1945 endete die Waffenproduktion in der Stadt. Für viele im Kiez ist die Debatte um das Werk deshalb auch eine moralische.

Nun agiert die Rüstungsindustrie wieder mitten in der Stadt. Am Humboldthain steht eine Fabrik direkt gegenüber einer Grundschule. Mit dieser Nähe wächst auch die Skepsis in der Bevölkerung. Laut einer aktuellen Bundeswehr-Umfrage befürworten zwar 58 Prozent höhere Verteidigungsausgaben, im Vorjahr waren es allerdings noch 65 Prozent. Gegen das Werk in Wedding demonstrierten im Mai 2025 rund 1500 Menschen, zu Aktionstagen im Sommer kamen etwa 4000. Selbst die Berliner IG Metall rief zum Widerstand gegen Militarisierung auf, während der Betriebsrat im Werk den Umbau verteidigt.

Das Misstrauen hat konkrete Gründe. In der Schule am Humboldthain weiß niemand von einem Sicherheitskonzept. Dabei werden Rüstungsfirmen immer häufiger Ziel von Anschlägen. So flogen im Herbst Brandsätze in München auf eine Baustelle am Firmensitz von Rohde & Schwarz.

Die Politik schürt zusätzlich die Angst. Verteidigungsminister Boris Pistorius will Deutschland schnell „kriegstüchtig“ machen. Bei vielen Menschen kommt das als Bedrohung an. Wer die Bevölkerung auf diesem Weg mitnehmen will, muss ihr mehr bieten als Appelle, nämlich Auskunft darüber, was in ihrer Nachbarschaft gebaut wird und wofür.

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