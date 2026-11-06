„Richtig viel reingeblättert“: Wie Bushido legt auch Pietro Lombardi seinen Rentenanspruch offen

Im Moment ist es unter Promis angesagt, sich mit dem Thema Altersvorsorge auseinanderzusetzen. Das zeigt ein Podcast von Oliver Pocher und Pietro Lombardi zum Thema Rente, der gerade viral geht.

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Das Thema Rente beschäftigt auch die Promis. Wie viel bleibt im Alter übrig? Vor allem als selbstständiger Künstler, der wegen wechselnder Engagements, Phasen ohne Aufträge oder geringer gemeldeter Einkünfte oft nur wenige Jahre oder mit niedrigen Beträgen in die gesetzliche Rentenkasse einzahlt?



Zuletzt hatte Bushido mit seiner öffentlich gemachten Renteninformation für Schlagzeilen gesorgt. In einem Instagram-Video erzählte der in Berlin aufgewachsene Rapper, wie er einen Brief der Deutschen Rentenversicherung in seinem Briefkasten vorfand.



Darin wurde ihm mitgeteilt, dass er ab dem 1. Oktober 2045 in Rente gehen kann. Die voraussichtliche monatliche Zahlung: gerade einmal 1050,34 Euro. Bushidos Reaktion auf die Rentenprognose fiel trocken aus: „Nice! Habe ich einen Tausender. Geil! Läuft bei mir.“

Pocher hat deutlich weniger gesetzliche Rente

Auch Comedian Oliver Pocher und Sänger Pietro Lombardi haben in ihrem gemeinsamen Podcast über das Thema Rente gesprochen. Aktuell geht der Ausschnitt – wohl auch im Zusammenhang mit Bushidos Renten-Offenbarung – auf TikTok viral.

Zustimmung wird geprüft...

Pietro Lombardi, der 2011 als Gewinner der achten Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt wurde, rechnet demnach im Alter offenbar mit einer vergleichsweise komfortablen gesetzlichen Rente.

Im Gespräch mit Oliver Pocher verrät der Sänger feiernd und sich selbst applaudierend: Würde er heute in Rente gehen, bekäme er eine Rente von 2700 Euro im Monat. Das erstaunt seinen Podcast-Partner. „Was ist denn das für ein Rentensystem“, fragt Pocher ungläubig nach.



Lombardi erklärt, dass er über 16 Jahre hinweg hohe Beiträge in die Rentenversicherung eingezahlt habe. Pocher erwidert, das sei schon klar, aber er wundere sich dennoch. Lombardi präzisiert: Ihm stünden 2635 Euro brutto zu. „Wie viel hast du denn da eingezahlt“, hakt Pocher nach. Er habe „richtig viel reingeblättert“, erwidert Lombardi.

Der 14 Jahre ältere Pocher erklärt seinem Podcast-Partner, er habe ja auch fünf, sechs Jahre Ausbildung und danach gearbeitet. Aber im Gegensatz zu ihm sei Pocher ja überreich, während es ihm selbst lediglich gut gehe, witzelt Lombardi. „Du wohnst in einem Zehn-Millionen-Euro-Haus.“ Dem widerspricht der Comedian.

User bei Tiktok: Wer zahlt denn freiwillig in die Rentenkasse ein?

Oliver Pocher hat seine gesetzliche Rente immer mal wieder in Interviews thematisiert. In einer Talk-Sendung im Sommer 2021 bezifferte der Komiker seinen Rentenanspruch auf nur 300 bis 400 Euro im Monat.

Den Grund lieferte Oliver Pocher in der Sendung gleich mit: „Ich bin auch ehrlich gesagt niemand, der in das gesetzliche Rentensystem einzahlt.“ Seine gesetzlichen Rentenansprüche würden durch einzelne Schauspieljobs zusammenkommen, bei denen er „zwangläufig“ in die Rentenkasse einzahlen musste.

Der Entertainer kommentierte damals: „Das Rentensystem ist so gar nicht zu halten – das weiß jeder.“ Dieser politische Seitenhieb legt nahe, dass Pocher stattdessen privat fürs Alter vorgesorgt haben dürfte.

Lombardis Rentenbescheid indes sorgt in den TikTok-Kommentaren für reichlich Gesprächsstoff. „Wer zahlt denn freiwillig extra in die Rentenkasse ein“, witzeln User dort. Und: „Das Geld wird demnächst leider nicht mehr da sein.“

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