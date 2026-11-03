„Riecht nach Klostein“: Stammkunden laufen Sturm gegen die neue Sebamed Frische Dusche

Sebamed hat die Frische Dusche mit neuer Rezeptur und neuem Duft verändert. Viele Stammkunden sind entsetzt. Was sich laut Inhaltsliste geändert hat.

„Irgendwas zwischen Essig und Waffenöl.“ So beschreibt ein Kunde den neuen Duft der Sebamed Frischen Dusche. Vier ungeöffnete Flaschen trägt seine Frau gleich wieder zu Rossmann.



Er ist mit seinem Ärger nicht allein. Sebamed hat einen seiner bekanntesten Klassiker überarbeitet, und viele Stammkunden fühlen sich vor den Kopf gestoßen.

Sebamed wirbt mit „optimierter Rezeptur“

Auf Instagram stellte Sebamed die Neuauflage im August mit dem Wortspiel „Ice, ice, skincare“ vor. Bewährte Qualität, jetzt mit weiterentwickelter Formulierung und überarbeitetem Duft, verspricht der Hersteller.



Unter dem Beitrag häufen sich seither verärgerte Kommentare. Zustimmung findet man dort kaum.

Klostein und Kalkreiniger: So beschreiben Kunden den neuen Duft

Die Vergleiche führen zuverlässig in den Putzschrank. Für einen Kommentator riecht der Duft nach Klostein, für einen anderen „wie ein Kalkreiniger“. Jemand vergleicht ihn mit Petroleum oder Bodenreiniger. So etwas wolle man nicht „auf meiner Haut oder in meinem Gesicht haben“.



Eine Familie berichtet, der Geruch habe sich schon beim Duschen im ganzen Badezimmer verbreitet. Sie nennt ihn „ehrlicherweise nah an Gestank“.

Duschgel „schießt wie Wasser“ aus der Flasche

Auch die Konsistenz hat sich offenbar verändert. Das Gel sei so dünn geworden, dass es wie Wasser aus der Flasche schieße, schreibt ein Kunde. Ein anderer spricht von einer „wässrigen Lösung“.



Jemand anderem ist außerdem aufgefallen, dass sich auch die Farbe verändert hat.

Nach 30 Jahren: Stammkunden wenden sich ab

Wütend sind vor allem Menschen, die der Marke seit Jahrzehnten treu sind. Ein Nutzer verabschiedet sich nach mehr als 30 Jahren mit einem knappen „Danke für Nichts!“. Ein anderer wirft nach 24 Jahren Produkttreue das Handtuch.



Jemand schreibt, mit dem alten Duft seien Kindheitserinnerungen verbunden. Sebamed selbst hatte die Frische Dusche vor einigen Jahren zu ihrem 30-jährigen Bestehen als Klassiker gefeiert.



Die Kritik zeigt sich auch im Handel. Schon im Juli warnte ein Käufer in einer Bewertung bei der Shop Apotheke vor einer „verschlechterten Rezeptur“.

Was sich laut Inhaltsstoffliste geändert hat

Wer die Inhaltsstofflisten bei Händlern vergleicht, sieht schnell: Sebamed hat die Basis des Duschgels umgebaut.



In der alten Version stand direkt hinter Wasser das Tensid Disodium Laureth Sulfosuccinate. Dazu kamen mehrere PEG-Verbindungen und ein grüner Farbstoff.



In der neuen Fassung, wie sie etwa dm listet, führen Cocamidopropyl Betaine und Sodium C14-16 Olefin Sulfonate die Liste an. Kochsalz steht weit vorn.



Salz dient in vielen Duschgelen als Verdicker. Wie zähflüssig das Ergebnis wird, hängt stark von der genauen Mischung ab. Ob das die dünnere Konsistenz erklärt, hat Sebamed bislang nicht öffentlich gesagt.

Warum Sebamed hier einen Fehler gemacht hat

Über Düfte lässt sich streiten. Ein Kommentator räumt selbst ein, Geschmäcker seien verschieden.



Über das Vorgehen dagegen kaum. Wer einen Klassiker nach drei Jahrzehnten so grundlegend verändert, ohne die alte Version weiter anzubieten, riskiert genau die Kunden, die eine Marke über Jahre tragen.



Ein Kommentar bringt es auf den Punkt: Wer Orangensaft verkaufe und plötzlich Trauben in die Flasche fülle, dem reiche der Hinweis „veränderte Rezeptur“ nicht. Mehrere Kunden wünschen sich deshalb eine eigene Sorte für die neue Rezeptur oder eine „Classic“-Variante der alten. Von der würde sich ein Kommentator nach eigenen Worten direkt einen Vorrat für mehrere Jahre zulegen.



Coca-Cola hat diese Lektion 1985 gelernt. Nach massiven Protesten gegen die neue Rezeptur kam die alte Cola nach wenigen Monaten als „Coca-Cola Classic“ zurück.

Sebamed Frische Dusche: So erkennen Sie die alte Version

Wer noch Flaschen mit der alten Rezeptur sucht, sollte die Inhaltsstoffliste auf der Rückseite lesen. Steht Disodium Laureth Sulfosuccinate direkt hinter Aqua, ist es die alte Frische Dusche.



Laut einer Kundenbewertung ist die neue Version auf der Verpackung als solche gekennzeichnet. Restbestände dürften allerdings mit jeder Woche knapper werden.

Kann man das Duschgel zurückgeben?

Ein Duschgel, das anders riecht als gewohnt, ist rechtlich kein Mangel. Das gilt erst recht, wenn die neue Rezeptur auf der Flasche steht. Einen gesetzlichen Anspruch auf Umtausch im Laden gibt es deshalb nicht.



Viele Drogerien nehmen ungeöffnete Ware aber aus Kulanz zurück. Fragen kostet nichts.

Sebamed schweigt bislang

Eine Antwort von Sebamed auf die Kritik ist unter dem Instagram-Beitrag nicht zu sehen. Dabei liegt das Angebot der Kunden auf dem Tisch. Sollte der Duft wieder angepasst werden, komme er gerne zurück, schreibt ein langjähriger Nutzer.

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