Seit 167 Jahren versuchen Forscher, die Riemannsche Vermutung zu beweisen. Nun hat ein Mathematiker mit Claude eine mögliche Lösung vorgelegt, die selbst er noch nicht vollständig versteht.

Die Riemannsche Vermutung gehört zu den sieben Millennium-Problemen der Mathematik. Ein möglicher Beweis mithilfe der KI Claude sorgt weltweit für Aufsehen.

Ein seit 167 Jahren ungelöstes Problem der Mathematik könnte mithilfe Künstlicher Intelligenz geknackt worden sein. Der Mathematiker Levent Alpöge, Mitarbeiter des US-amerikanischen KI-Unternehmens Anthropic, behauptet, gemeinsam mit dem KI-System Claude die berühmte Riemannsche Vermutung bewiesen zu haben. Erste unabhängige Überprüfungen des umfangreichen Computerbeweises verliefen inzwischen erfolgreich.



Die Nachricht sorgt international für erhebliches Aufsehen. Alpöge veröffentlichte seinen Beweisversuch am Freitag auf seiner persönlichen Internetseite. Statt einer üblichen wissenschaftlichen Abhandlung stellte er rund 17 Millionen Zeilen Computercode bereit, die mit dem mathematischen Beweisprogramm Lean erstellt wurden.

Wie das Wissenschaftsmagazin Quanta berichtet, haben mehrere unabhängige Experten den Code inzwischen erfolgreich getestet. Auch der Mathematiker Andrew Sutherland vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) bestätigt in einer öffentlich einsehbaren Übersicht, dass mehrere voneinander unabhängige Prüfprogramme den Beweis akzeptiert haben.



Eine offizielle Anerkennung als Lösung der Riemannschen Vermutung ist das allerdings noch nicht.

Riemannsche Vermutung: Ein mathematisches Rätsel seit 1859

Die Riemannsche Vermutung gehört zu den bedeutendsten ungelösten Problemen der Mathematik. Formuliert wurde sie 1859 vom deutschen Mathematiker Bernhard Riemann.



Vereinfacht gesagt beschäftigt sie sich mit der Frage, nach welchen Gesetzmäßigkeiten Primzahlen verteilt sind. Das sind Zahlen wie 2, 3, 5, 7 oder 11, die nur durch 1 und sich selbst ohne Rest teilbar sind.



Obwohl ihre Verteilung zunächst unregelmäßig erscheint, lässt sich ihre durchschnittliche Häufigkeit mathematisch beschreiben. Riemanns Vermutung betrifft die Genauigkeit solcher Berechnungen. Sie besagt, dass sämtliche sogenannten nichttrivialen Nullstellen einer bestimmten mathematischen Funktion, der Riemannschen Zetafunktion, auf einer festgelegten Geraden liegen.

Die Folgen eines Beweises wären weitreichend. Zahlreiche mathematische Ergebnisse, die bislang nur unter der Voraussetzung der Riemannschen Vermutung gelten, könnten damit uneingeschränkt bestätigt werden.



Das amerikanische Clay Mathematics Institute zählt die Vermutung zu seinen sieben Millennium-Problemen. Für die Lösung jedes dieser Probleme wurde ein Preisgeld von einer Million US-Dollar ausgelobt. Bislang wurde nur eines davon offiziell gelöst, die Poincaré-Vermutung.

Seit 1859 versuchen Mathematiker, die Riemannsche Vermutung zu beweisen. Nun könnte Künstliche Intelligenz bei der Lösung des jahrhundertealten Rätsels den entscheidenden Durchbruch erzielt haben. © David Agüero Munoz/imago

250.000 Seiten: Selbst der Mathematiker versteht seinen KI-Beweis noch nicht vollständig

Besonders ungewöhnlich ist die Entstehung des möglichen Beweises. In einer vierseitigen Erklärung beschreibt Alpöge, wie er und Claude über Monate an unterschiedlichen mathematischen Ansätzen arbeiteten.



Die entscheidenden Fortschritte seien schließlich von der KI gekommen. „Claude hat mich kurz vor der Ziellinie weit überholt“, schreibt der Mathematiker. Das System habe ihn mit seinen Ergebnissen zunehmend in Erstaunen versetzt.



Alpöge räumt ein, dass er die gesamte mathematische Argumentation noch nicht vollständig durchdrungen habe. Ein Versuch, den Beweis in eine für Menschen lesbare Form zu bringen, habe nach seinen Angaben einen Text von mehr als 250.000 Seiten hervorgebracht. Veröffentlicht hat er diese Fassung nicht.



Stattdessen entschied er sich für die Veröffentlichung des Computercodes. Das Programm Lean kann mathematische Beweisschritte anhand formaler Regeln kontrollieren. Es soll dabei sicherstellen, dass aus den verwendeten Voraussetzungen die behaupteten Schlussfolgerungen tatsächlich folgen.

Nach Angaben des MIT wurden sämtliche 175.187 Codemodule erfolgreich verarbeitet. Mehrere unabhängig entwickelte Prüfprogramme akzeptierten die vorgelegten Beweisschritte. Die Kontrolle ergab außerdem, dass die zentralen Aussagen auf den üblichen logischen Grundlagen des verwendeten Beweissystems beruhen.



Damit ist eine entscheidende technische Hürde genommen. Die Frage, wie sich der Beweis mathematisch nachvollziehen und möglicherweise vereinfachen lässt, beschäftigt die Fachwelt weiterhin.

Der renommierte Mathematiker Terence Tao von der University of California in Los Angeles verweist in seinem Blog darauf, dass der Ansatz offenbar auf anspruchsvollen Methoden aus der modernen Zahlentheorie und algebraischen Geometrie beruht.

Auch menschlicher Mathematiker legt Beweis vor – erste Probleme entdeckt

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt eine zweite Veröffentlichung. Fast zeitgleich mit Alpöge wurde bekannt, dass der Mathematiker Alessandro Maria Masullo ebenfalls an einem Beweis gearbeitet hat.



Sein rund 940 Seiten umfassendes Manuskript entstand nach Angaben von Fachkollegen ohne Unterstützung durch Künstliche Intelligenz. Masullo hatte sich demnach etwa zwölf Jahre mit dem Problem beschäftigt.



Der Mathematiker Ravi Vakil von der Stanford University, zugleich Präsident der American Mathematical Society, veröffentlichte den Entwurf am Freitag. Vakil erklärte, sein Stanford-Kollege Brian Conrad habe den Beweis bereits seit Monaten geprüft und ausführliche Rückmeldungen gegeben.



Ursprünglich sollte das Manuskript noch überarbeitet werden. Die Veröffentlichung des KI-Beweises veranlasste die Beteiligten jedoch, ihren Entwurf vorzeitig zugänglich zu machen.

Wenige Stunden später musste Vakil seine Mitteilung ergänzen. Mehrere Mathematiker hätten Probleme in Masullos Beweis entdeckt, teilweise mithilfe verschiedener KI-Modelle. Bevor der Entwurf anerkannt werden könne, müssten sämtliche Einwände ausgeräumt werden.

Anthropic nach Börsengang im Fokus: Was bedeutet der mögliche Durchbruch?

Die Ankündigung fällt zudem mit einem wichtigen Ereignis für Anthropic zusammen. Das Unternehmen ging erst am Donnerstag (19. November) an die Börse und erzielte dabei einen Rekorderlös.



Alpöge bezeichnete den Zeitpunkt seiner Veröffentlichung selbst als äußerst ungünstig. Nach eigenen Angaben hatte er die entscheidenden Ergebnisse bereits am Sonntagabend erzielt und anschließend mit Anthropic-Chef Dario Amodei über eine mögliche Bekanntgabe gesprochen.



Ob sich der neue Beweis langfristig durchsetzt, entscheidet nun die mathematische Fachwelt. Das Clay Mathematics Institute führt die Riemannsche Vermutung weiterhin als ungelöst.

Institutspräsident Martin Bridson sprach gegenüber der Nachrichtenagentur AP von einer Ankündigung von historischer Bedeutung. Der Weg von dieser Veröffentlichung zu einem wirklichen Verständnis werde jedoch lang und schwierig.