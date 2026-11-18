Hummer „Günni“ in S-Bahn München gefunden: Bundespolizei versorgt den Hummer mit Salzwasser und bringt ihn per Polizeieskorte zurück zum Großmarkt.

Ein Hummer sitzt auf einem Tisch. Bundespolizisten tauften das Tier „Günni“. Es war in einer Styroporbox in einer S-Bahn in München zurückgelassen worden.

Er hatte kein Ticket, dafür zwei kräftige Scheren. In einer Münchner S-Bahn haben Mitarbeiter der Deutschen Bahn einen lebenden Hummer entdeckt, allein in einer Styroporkiste und ohne Besitzer. Das berichtet die WELT unter Berufung auf die Nachrichtenagentur dpa und die Bundespolizei.



Was danach mit dem Tier passierte, klingt nach Rettungsgeschichte. Bis man sich das Ziel der Fahrt genauer ansieht.

Hummer aus der S-Bahn landet im Fundbüro

Zunächst ging der Fund den Weg aller vergessenen Regenschirme: ins Fundbüro am Münchner Hauptbahnhof. Dort holten ihn Beamte der Bundespolizei ab.



Rund drei Kilogramm wog das Tier. Für einen Hummer ist das ein stattliches Gewicht, die Ware an der Fischtheke ist in der Regel deutlich leichter.

Salzwasser, Name, Eskorte: So kümmerte sich die Polizei um „Günni“

Die Beamten setzten eine Salzwasserlösung an, damit der Hummer den unfreiwilligen Ausflug übersteht. Dann gaben sie ihm einen Namen: „Günni“.



Wer schon einmal im Fundbüro nach einem verlorenen Schal gefragt hat, weiß, wie selten Fundstücke so viel Zuwendung bekommen. „Günni“ bekam sogar eine Polizeieskorte.

Rückfahrt zum Großmarkt – von dort stammte der Hummer

Die Eskorte brachte ihn zu einem Münchner Großmarkt für Gastronomie und Handel. Die Polizei hatte herausgefunden, dass der Hummer genau von dort stammte.



Offen bleibt, wie er vom Markt in die S-Bahn kam und wer die Kiste stehen ließ. Auch die Linie und der Tag des Funds gehen aus den bisherigen Angaben nicht hervor.

Günnis Ausflug durch München in vier Stationen Fund: Bahn-Mitarbeiter entdecken den Hummer in einer Styroporkiste in der S-Bahn

Fundbüro: Das Tier landet zunächst im Fundbüro am Hauptbahnhof

Erste Hilfe: Bundespolizisten setzen Salzwasser an und taufen ihn „Günni“

Rückfahrt: Mit Polizeieskorte geht es zurück zum Großmarkt

Gerettet oder auf dem Weg in den Kochtopf?

Für die Bundespolizei ist der Fall damit erledigt: Fundsache zurück beim Eigentümer. Für „Günni“ sieht die Bilanz weniger rosig aus.



Lebende Hummer werden auf einem Großmarkt für Gastronomie gehandelt, um in Restaurantküchen gekocht zu werden. Die Polizeieskorte war also eine Rettung, die ihn direkt zurück an den Ort brachte, an dem sein Schicksal ohnehin besiegelt schien.



Ob der Großmarkt beim berühmtesten Schwarzfahrer Münchens eine Ausnahme macht, ist nicht bekannt. Eine Begnadigung hätte er sich verdient.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema