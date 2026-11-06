Riesiger Ansturm: In Berlin-Mitte eröffnet ein Laden für islamische Verhüllungsmode

Die Modest-Fashion-Marke Merrachi aus Amsterdam eröffnet in Berlin-Mitte ein Pop-up. Der Ansturm zumeist muslimischer Frauen war groß.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Das holländische Label Merrachi bietet sogenannte Modest Fashion an, also Kleidung, die bewusst weniger Haut zeigt als die in vielen westlichen Modetrends übliche Mode.

Verhüllungsmode für Frauen

Mit anderen Worten: Frauen ziehen sich züchtig an, in der Regel wird dieser Trend mit muslimischer Mode in Verbindung gebracht.

In Berlin-Mitte hat nun ein Pop-Up von Merrachi eröffnet und der Ansturm am Freitag war riesig. Verhüllte Frauen und Mädchen mit Kopftüchern standen in der Gipsstraße an, um sich die Verhüllungsmode anzusehen.

Zustimmung wird geprüft...

Modest Fashion im Hipster-Kiez

Eine lange Schlange vor der Türen und große Begeisterung in der Community. Die Marke, die bisher vor allem für ihre physischen Stores in Amsterdam und Antwerpen bekannt war, reagiert damit auf die anhaltend hohen Anfragen aus Deutschland sowie auf die kälter werdende Jahreszeit.



Die Resonanz vor Ort übertraf die Erwartungen: Bereits am Eröffnungstag standen die Kundinnen ab acht Uhr morgens – zwei Stunden vor Ladenöffnung – Schlange und auch am zweiten Tag nahm der Strom der Interessierten bis Mittag nicht ab.

Vor dem Geschäft warteten zahlreiche Besucherinnen, darunter ein Mädchen mit Hijab, welches sehr erfreut darüber war, für den Einkauf nicht extra in die Niederlande reisen zu müssen. Sie wünsche sich, dass aus dem temporären Konzept bald ein dauerhafter Laden in Berlin wird.

Kritische Stimmen, die sie am Rande auf Instagram wahrgenommen hatte – etwa die Frage, warum dort so viele Frauen mit Hijab anstehen –, spiegelten sich im direkten Straßenbild nicht wider. Auch zwei Frauen, die eigentlich auf dem Weg zu einem Café waren, blieben neugierig stehen, angelockt von dem regen Treiben vor dem Laden.

Im Inneren des Stores zeigt sich die Handschrift des Labels: Die Kollektion ist klassisch „modest“ gehalten und setzt auf eine elegante, gedeckte Farbpalette aus Beige, Elfenbeinfarben, Bordeaux, Dunkelblau und Oliv. Das Angebot reicht von Balaclavas über Ponchos bis hin zu Hijabs – die Macherinnen betonen, dass sich die Kleidung an jede Frau richtet. Bevor der Pop-up-Store seine Türen öffnete, hatte das Team bereits kleinere Events veranstaltet, darunter Farbberatungen - „Colour Analyses“ - für treue Kundinnen sowie exklusive Treffen mit Influencern, um das Feedback zu testen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema