Rigaer Straße: In der Nacht zum Donnerstag musste die Feuerwehr wieder einmal mehrere Brände unter Polizeischutz löschen.

Kaum eine Nacht vergeht, in der Linksextreme in der Rigaer Straße in Friedrichshain nicht randalieren. So auch in der Nacht zu Donnerstag. An der Kreuzung Liebigstraße räumten sie gegen Mitternacht Hindernisse wie Mülltonnen auf die Fahrbahn und zündeten sie an. Zwei Stunden später brannte dort Sperrmüll.



Anwohner riefen die Feuerwehr, die die Brände löschte – allerdings unter starkem Polizeischutz, weil es in der Vergangenheit immer wieder vorkam, dass die Brandbekämpfer von umliegenden Dächern aus mit Steinen, Flaschen und Pyrotechnik beworfen wurden.



Auch ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Viertel, um Personen auf den Dächern auszumachen.

Polizisten waren in der Nacht zum Donnerstag in der Rigaer Straße im Einsatz. © Olaf Wagner

Die Randale fällt in eine Zeit, in der eine Teilräumung der bekannten linksradikalen Hochburg „Rigaer 94“ ansteht. Am 15. Dezember soll eine Gerichtsvollzieherin in dem zum Teil besetzten Haus mehrere Wohnungen räumen und versiegeln. Die Rede ist von bis zu acht der rund 30 Wohnungen.



Der Eigentümer, die britische Lafone Investments Ltd., hat bei Gericht mehrere Räumungstitel erwirken können. Grund sind fehlende Mietverträge der Bewohner und unerlaubte Untervermietungen.



In anderen Fällen hatten sich mehr als zehn Altmieter mit dem Eigentümer verständigt. Denn die Altmieter, die nach der Besetzung 1990 Mietverträge bekamen, leben schon seit den 1990er-Jahren nicht mehr in dem Haus. Sie sind selbst im Rentenalter und zum großen Teil gut betucht. Sie würden sich den Personen im Haus nicht mehr verbunden fühlen, sagt einer der Anwälte gegenüber der Berliner Zeitung. Sie wollten nichts mit den jetzigen Bewohnern zu tun haben.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema