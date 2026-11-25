Der nächste Großeinsatz der Polizei steht bevor: Die „Rigaer 94“, eine der letzten Hochburgen der linksradikalen Szene, soll zum Teil zwangsgeräumt werden. Das bestätigte einer der Anwälte des Eigentümers gegenüber der Berliner Zeitung.



Voraussichtlich am 15. Dezember soll eine Gerichtsvollzieherin mehrere Wohnungen im Seitenflügel und im Hinterhaus der Rigaer Straße 94 in Friedrichshain räumen. Die Polizei bereitet sich darauf vor, Amtshilfe zu leisten.

Räumungsklagen gegen Bewohner der Rigaer 94

Die Londoner Lafone Investments Ltd. als formale Eigentümerin hatte gegen mehrere Bewohner bereits vor einigen Jahren Räumungsklagen eingereicht, unter anderem wegen unerlaubter Untervermietung und ungültiger Mietverträge.



In einigen Fällen konnten die Anwälte Räumungstitel vor Gericht durchsetzen, in anderen Fällen hatten sich mehr als zehn Altmieter mit dem Eigentümer verständigt. Denn die Altmieter, die nach der Besetzung 1990 Mietverträge bekamen, leben schon seit den 90er-Jahren nicht mehr in dem Haus. Sie sind selbst im Rentenalter und zum großen Teil gut betucht. Sie würden sich nicht mehr den Personen im Hause zugewandt fühlen, sagt einer der Anwälte. Sie wollten nichts mit den jetzigen Bewohnern zu tun haben.

Brennende Barrikaden und Steinwürfe in Friedrichshain

Seit vielen Jahren gibt es regelmäßig Großeinsätze der Polizei rund um die Rigaer Straße 94 – zuletzt im August 2025, als die Polizei das Haus durchsuchte, um die Identitäten der Bewohner festzustellen. An dem Einsatz waren 200 Beamte beteiligt. Insgesamt waren 700 Polizisten im Stadtgebiet nötig, um gewalttätige Proteste zu unterbinden.



Einen Großeinsatz der Polizei hatte es auch gegeben, als Polizisten in das Haus eindrangen, um eine Brandschutz-Begehung zu schützen. Es kam zu schweren Krawallen, bei denen 60 Polizisten durch Flaschen- und Steinwürfe verletzt wurden.

Polizeieinsätze an der Rigaer Straße 94

Immer wieder rufen Anwohner die Feuerwehr, weil Vermummte in der Rigaer Straße randalieren, Barrikaden aus Baustellenabsperrungen und Mülltonnen anzünden und sich dann in die „Rigaer 94“ zurückziehen.



Wenn dann die Polizei kommt, wird diese nicht selten von Balkonen und vom Dach des Hauses mit Steinen und Böllern beworfen, wie zum Beispiel in der Nacht zum 14. Oktober. Da hatten Vermummte auf der Fahrbahn Reifen und Holz aufgestapelt und angezündet. Als die Polizei zum Einsatzort kam, wurde sie auf Höhe der Einmündung zur Zellestraße von einem Hausdach mit Steinen beworfen und mit Pyrotechnik beschossen. Wegen der Personen auf dem Dach kreiste auch der Polizeihubschrauber über dem Kiez.

Besetzt seit 1990: Wem gehört die Rigaer 94?

Das Haus Nummer 94 wurde 1990 von Linksautonomen besetzt. Mehrmals wechselten die Eigentümer. 2014 wurde das Haus von einem Berliner Immobilienkaufmann erworben, der hinter der in London ansässigen Mantelgesellschaft Lafone Investments Ltd. steht.

Das Haus verfügt über rund 30 Wohnungen, von denen einige zusammengelegt wurden. Die meisten sind laut Eigentümer besetzt, weil Mietverträge fehlen.

Streit vor Gericht: Warum die Räumung so lange dauert

Seit dem Erwerb des Hauses hat der Eigentümer immer wieder Räumungsklagen gegen die Bewohner angestrengt. Dass es damit nur schleppend vorangeht, liegt auch daran, dass ein Vorsitzender Richter am Landgericht Berlin die Lafone Investments Ltd. als ausländische Firma nicht als rechts- beziehungsweise prozessfähig anerkennt – obwohl das Kammergericht bereits 2024 zu einem anderen Schluss kam.

In einem langen, im Internet veröffentlichten, mehrsprachigen Pamphlet spricht das „Kollektiv der Rigaer94“ von einem „Angriff gegen unser Haus“ und kündigt an: Man werde sich vorbereiten. „Lasst uns unseren Feinden in den nächsten Wochen zeigen, dass ein Angriff auf dieses Haus ein Spiel mit dem Feuer ist!“

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