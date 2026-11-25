Maskierte Täter attackieren einen Juwelier im Ring-Center mit Pfefferspray. Die Polizei nimmt einen 17-Jährigen fest und fahndet mit einem Hubschrauber nach den Komplizen.

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Nach einem Überfall auf ein Geschäft am Ringcenter in Friedrichshain sucht die Polizei nach den Tätern.

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Nach einem Überfall auf ein Schmuckgeschäft im Ring-Center an der Frankfurter Allee in Berlin fahndet die Polizei nach mehreren Tätern. Im Bereich des Einkaufszentrums zwischen den Stadtteilen Friedrichshain und Lichtenberg sei auch ein Hubschrauber im Einsatz, sagte ein Polizeisprecher.

Einen Verdächtigen hat die Polizei bereits festgenommen. Der 17-Jährige sei vom Sicherheitsdienst am Tatort festgehalten und anschließend den Beamten übergeben worden, so der Sprecher. Seine Komplizen seien nach ersten Erkenntnissen in einem kleineren Auto geflüchtet.

Täter sprühten Ladeninhaber Pfefferspray ins Gesicht

Die Männer sollen das Geschäft gegen 10.40 Uhr betreten haben. Sie seien maskiert gewesen und hätten dem Ladeninhaber Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, teilte die Polizei mit. Der Mann habe eine Augenreizung erlitten, die vor Ort behandelt worden sei.

Die Polizei war den Angaben zufolge mit einem größeren Aufgebot vor Ort, der nähere Bereich um den Juwelier wurde abgesperrt. Ansonsten habe der Betrieb in dem Einkaufszentrum normal weitergehen können. (mit dpa)

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