Riss unter der A100: So steht es um die längste Autobahnbrücke von Berlin

Der Riss eines Spannglieds sorgt für Probleme auf der Rudolf-Wissell-Brücke. Die Einschränkungen auf der A100 bleiben bis 2027. Doch bei den Untersuchungen gibt es eine erste Entwarnung.

In einem Hohlkasten der Rudolf-Wissell-Brücke: Jan-Felix Mühe, leitender Brückenbau-Ingenieur bei der Niederlassung Nordost der Autobahn GmbH, zeigt Spannglieder. Ein solches Seil ist gerissen.

Es war ein Schreckensmoment. Vor etwas mehr als einem Monat ergab eine routinemäßige Bauwerksprüfung, dass die längste Straßenbrücke von Berlin einen gravierenden Schaden aufweist. Wie steht es nun um die Rudolf-Wissell-Brücke, die in Charlottenburg die Spree überspannt und täglich von mehr als 180.000 Fahrzeugen genutzt wird? Die Autobahn GmbH nannte erste Ergebnisse und erklärte den Zeitplan.



So viel steht fest: Die Einschränkungen auf diesem Teil der A100 bleiben bestehen, teilte das Bundesunternehmen am Donnerstag mit. Bis ins neue Jahr hinein bleiben die äußeren Fahrstreifen gesperrt. „Die Untersuchungen werden voraussichtlich bis 31. Januar 2027 andauern“, sagte Jan-Felix Mühe, der in der Niederlassung Nordost für die Brücken zuständig ist. In den folgenden Woche wird der Schaden behoben.



Was ist mit der 1961 fertig gestellten Autobahnbrücke im Westen Berlins geschehen? Das verdeutlicht Mühe während eines Ortstermins, der Schwindelfreiheit verlangt. Neben der Schleuse Charlottenburg geht es vor der Kulisse der Siemensstädter Industrie auf einer wackelig anmutenden Stahltreppe nach oben. Bis unter den Brückenüberbau.

Verkehr auf der Brücke ist neun Mal stärker als erwartet

„Das ist alles sicher“, sagt der Ingenieur. Doch das merkwürdige Gefühl bleibt. Durch die Blechelemente hindurch sieht man den Fluss. Über den Besuchern dröhnt der Verkehr auf dem Stadtring. Dann ist die oberste Plattform erreicht. Eine Alu-Leiter führt in eine Luke. Oben sieht man einen niedrigen Gang. Er führt der Länge nach durch das Brückenfeld.



Im matten Licht schimmert etwas, was wie dicke Kabel aussieht. Um sie geht es. Es sind aus Stahllitzen gefertigte Spannglieder, die während der 1980er-Jahre verbaut wurden. Von Hüllrohren und Zement umgeben helfen sie dabei, das Bauwerk tragfähig zu halten für die gewaltigen Belastungen, die es aushalten muss. Einst rechnete man mit 20.000 Fahrzeugen pro Tag, inzwischen wuchs der Verkehr auf das Neunfache.

Die längste Straßenbrücke von Berlin: Von 1958 bis 1961 entstand die Rudolf-Wissell-Brücke, die an der Schleuse Charlottenburg die Spree überspannt. © Soeren Stache/dpa

„Ein solches Spannglied ist gerissen“, berichtet Jan-Felix Mühe. Der Schaden wurde Anfang Oktober 2026 im östlichen Teil des Überbaus entdeckt, unter der Fahrbahn der A100 in Richtung Wedding.



Jetzt sind Fachleute dabei, die 21 anderen Spannglieder in dem betroffenen und einem benachbarten Brückenfeld zu untersuchen. Eine mühevolle Arbeit zum Teil in Gängen, durch die man nur kriechen kann. An rund 700 Stellen werden Zementummantelung und Hüllrohr mit Spezialwerkzeug vorsichtig aufgebohrt. Dann wird der Stahl inspiziert.

Note 3,4: Brückenzustand ist nicht ausreichend

„Wir sind zur Hälfte durch“, sagt der Chef der Autobahnbrücken im Nordosten Deutschlands. „An einigen Stellen ist die Ummantelung nicht mehr intakt.“ Diese Bereiche werden saniert. Schäden, die das Brückenbauwerk in seiner Tragfähigkeit beeinträchtigen, wurden dagegen bisher nicht gefunden. Mühe hofft, dass das so bleibt.



Immerhin, eine Sorge muss er nicht haben: „Es wurde kein Stahl verbaut, der anfällig für Spannungsrisskorrosion ist“, berichtet Mühe. Im Osten handelte es sich meist um Hennigsdorfer Spannstahl, im Westen lautet das Stichwort Sigma. In Berlin war in der Elsenbrücke ein solches Material verbaut, das korrodierte. Sie musste abgerissen werden. Auch die Mühlendammbrücke wird deshalb abgebrochen.

Normalerweise wird jede Brücke alle sechs Jahren einer Hauptprüfung unterzogen, jeweils drei Jahre später folgen einfache Prüfungen. Doch die 930 Meter lange Rudolf-Wissell-Brücke steht unter Beobachtung. Die Zustandsnote 3,4 bedeutet: nicht ausreichender Zustand. „Die Brücke ist sicher“, sagt Ralph Brodel von der Autobahn GmbH. Aber klar ist auch: Lange hält sie nicht mehr durch, eine neue Brücke muss her.



Das ist in diesem Fall eine besonders komplexe Aufgabe. „Normalerweise gibt es mehrere Überbauten – meist einen für jede Richtung. Doch die Rudolf-Wissell-Brücke besteht aus einem einzigen Bauwerk“, erklärt Mühe. Es ist nicht möglich, den Verkehr auf einem Überbau zu konzentrieren, während die andere Hälfte abgerissen wird.

Beginnt der Brückenabriss im kommenden Jahr?

Die Projektgesellschaft Deges, die das Projekt übernommen hat, muss zunächst nebenan den ersten Teil der neuen Rudolf-Wissell-Brücke fertigstellen – die Fahrbahn Richtung Norden. Auf den drei Fahrstreifen wird der Verkehr konzentriert, damit die alte Brücke abgerissen werden kann. Wo sie heute noch steht, wird der zweite Teil der neuen Brücke gebaut – die Fahrbahn Richtung Süden. So ist es seit 2017 geplant.



Das Planfeststellungsverfahren läuft seit 2023. Ist die Genehmigung endlich da, wird ein 2,4 Kilometer langer Teil der A100 zur Großbaustelle – fünf bis sechs Jahre lang, schätzt die Deges. Zuletzt hieß es, dass die Bauarbeiten 2027 beginnen und bis 2032 dauern.

Besucher auf der Plattform unter der Rudolf-Wissell-Brücke in Charlottenburg: Durch schmale Luken geht es in das innere des Bauwerks. © Soeren Stache/dpa

Es wird eine Operation am offenen Herzen der Stadt. Die A100, im Straßenverkehr die Hauptschlagader Berlins, ist im Westen Berlins bereits auf anderen Abschnitten verengt. Weitere Großbaustellen sind geplant am Dreieck Funkturm, an dem acht Jahre lang gearbeitet wird, und auf der A111, wo über sieben Jahre 264 Bauwerke neu entstehen.



Weil sie ebenfalls marode sind, wurden die Ringbahnbrücke am ICC und die benachbarte Westendbrücke abgerissen. Im Sommer 2027 sollen die beiden Neubauten im Verlauf der A100 fertig werden. Bis dahin ist der Stadtring verengt, Abschnitte sind für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen tabu.

Auffahrt geschlossen: Um die Rudolf-Wissell-Brücke nicht zu sehr zu belasten, ist am benachbarten Dreieck Charlottenburg die Zufahrt vom Siemensdamm auf die A100 gesperrt. © Peter Neumann/Berliner Zeitung

Weil sich nicht jeder Lkw-Fahrer an die Verbote hält, wurde ein Blitzer aufgestellt, der schwere Fahrzeuge aufspürt und fotografiert. Die Strafen sind erheblich. „Bei Verstößen drohen 500 Euro Bußgeld und zwei Monate Fahrverbot“, warnt die Verkehrsinformationszentrale.

Tierische Baumeister: Biberburg aus Beton liegt nebenan

Auch Jan-Felix Mühe warnt: Würde die Zahl der Lkw eine Grenze überschreiten, könnte das heftige Folgen haben. Dann wäre zu prüfen, ob sie Abschnitte der geschwächten Infrastruktur für alle Fahrzeuge sperren müssen – auch für Autos. „Umgerechnet auf die Achslasten belastet ein Lkw eine Brücke wie etwa 100.000 Pkw“, so Brodel. Vollsperrung eines Teils der A100: Das wäre der Super-GAU für Berlin.

An der Rudolf-Wissell-Brücke werden auch Projekte realisiert, für die tierische Bauherren verantwortlich sind. Eines Tages ging Jan-Felix Mühe nach der Arbeit zu seinem Auto. „Nicht weit entfernt saß ein Biber, der sich seelenruhig über einen Baum hermachte“, erzählt der Ingenieur. Ist die Biberburg aus Beton, eine Art Plattenbau für Biber, den das Wasserstraßen-Neubauamt im Jahr 2022 auf der benachbarten Wehrinsel für rund 50.000 Euro anlegen ließ, nun endlich bezogen?

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema