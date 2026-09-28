Robert Habecks zweites Date mit Caren Miosga: Eine inhaltsleere Märchenstunde vom Nordpol

Wer sich den Abend nach einem ohnehin schon verkorksten Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Griechenland noch komplett versauen lassen wollte, der blieb am Sonntagabend nach der „Sportschau“ einfach am Apparat. Robert Habeck war zu Gast bei Caren Miosga, und es folgte eine jener Sendungen, die man nur mit einer ausgeprägten masochistischen Ader bis zum Ende durchhielt.



Dieses Mal gab es zwar deutlich weniger verliebte Augen von der Moderatorin Caren Miosga, dafür erhielten wir eine volle Dosis pseudo-staatsmännisch-intellektuellen Geschwafels. Denn der ehemalige grüne Wirtschaftsminister inszenierte sich aus seiner neu gefundenen akademischen Bubble heraus als der große Welterklärer, während er in Wahrheit nur noch das nackte Selbstinteresse auf der Fahne stehen hat und ein Buch verkaufen will.

Keine Rückkehr der Küchentisch-Romantik

Man erinnert sich unweigerlich an jenen November 2024, als Habeck zuletzt Gast bei Miosga war. Damals war die Ampel-Regierung gerade zerbrochen und Habeck befand sich als gescheiterter Vizekanzler mitten im Wahlkampf. Die Moderatorin versuchte seinerzeit, ein lockeres Küchentisch-Gespräch zu simulieren und stellte Fragen, die von vielen als ein absoluter Tiefpunkt des öffentlich-rechtlichen Journalismus betrachtet wurden.



Man wollte wissen, welchen Wunsch er in einer Zauberküche hätte, ob er lieber Bundeskanzler würde oder den Literaturnobelpreis bekäme. Es wurde gefragt, was er für Christian Lindner und Olaf Scholz kochen müsse, damit diese wieder miteinander sprächen. Sogar sein Schuhwerk in der Küche, ob Pantoffeln oder sandalenartige Latschen, wurde zum Thema von nationaler Tragweite erhoben.



Das ständige Anlächeln, das Zwinkern und die fast schulmädchenhafte Ehrerbietung konnte sich Miosga dieses Mal zum Glück verkneifen. Damals wirkte die entzückte Moderatorin mehr wie auf einem ersten Date statt bei einem ernsthaften Politik-Talk.

Die bequeme Beobachterrolle

Doch es gibt noch einen weiteren, entscheidenden Unterschied zu früher. Damals hatte der Gast zumindest noch eine politische Relevanz. Heute ist er ein Akademiker, der versucht, mit pseudo-intellektuellen Zuordnungen die große Weltpolitik zu erklären. Er spricht zu uns Beschränkten, die wir angeblich über die Berliner Politik-Blase nicht hinausblicken können, und geriert sich dabei als geostrategischer Vordenker.



Inhaltlich kam dabei wieder einmal kaum etwas Belastbares herum. Ob es nun um sein neues Spezialgebiet Arktis ging, wo Habeck vage eine Art von Kooperation mit China andeutete, oder um Fragen zur Berliner Linkspartei, der Gast blieb sich treu. Mal wollte er sich äußern, mal flüchtete er sich verklausuliert in seine neue globale Perspektive, die ja ohnehin über allem steht. Es ist die klassische Habeck-Methode, sich immer genau dann auf die reine Beobachterrolle zurückzuziehen, wenn es konkret und ungemütlich wird.

Freiheit statt Verantwortung

Bei der Frage, ob die politische Ordnung nach den AfD-Erfolgen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern zerbreche, räumte er ein, dass er als Teil des damaligen „Rumgestreites“ eine Mitschuld am Aufstieg der Rechten trage. Doch die Verantwortung suchte er lieber im großen Ganzen.



Er sieht die Ursachen in wirtschaftlichen Abstiegsängsten und einem verletzten Versprechen auf ein besseres Leben. Daraus komme der Zorn, so seine Analyse. Um den Rechtspopulismus zurückzudrängen, brauche es laut Habeck eine bessere wirtschaftliche Perspektive und eine gerechte Verteilung der Lasten. Das klingt alles sehr wohlfeil, doch konkrete Konzepte blieb er wie immer schuldig.



Besonders entlarvend wurde es, als Miosga ihn an ein Interview nach seinem Rückzug erinnerte. Damals hatte er Markus Söder ein „fetischhaftes Wurstgefresse“ attestiert und Julia Klöckner als „Fehlbesetzung“ bezeichnet. Auf die Nachfrage, ob er damals verbittert gewesen sei, antwortete er grinsend, dass dies das erste Interview der „Freiheit“ gewesen sei. Er ergänzte kurz darauf, dass er damals kein Politiker war und deshalb mal die Wahrheit sagen konnte.

Ein Werbeblock für 18 Euro im Monat

Es stellt sich die dringende Frage, warum dieser Mann überhaupt noch einen solchen Sendeplatz erhält. In einer der wichtigsten deutschen Politik-Shows darf er alleine auftreten, während sonst meist mehrere Gäste kontrovers diskutieren. Der Grund für diesen roten Teppich wurde schnell klar, als Habeck eine Vorlage der Moderatorin umgehend nutzte. Auf die Frage, ob er als politischer Beobachter oder als aktiver Politiker mehr bewirken könne, entgegnete er prompt, ob er schon erwähnt habe, dass er das alles in ein Buch gepackt habe, das jetzt erscheine.



Damit war die Katze aus dem Sack. Der gesamte Auftritt diente primär der Buchpromotion zur besten Sendezeit. Dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk für diese private Verkaufsveranstaltung die Bühne bereitet, ist mehr als fragwürdig.

Abschied auf unbestimmte Zeit

Immerhin konnte er am Ende wenigstens die spannendsten Gerüchte dementieren. Eine neue Partei mit Ex-Minister Volker Wissing wird es nicht geben. Da sei nichts dran, sagte er deutlich. Auch eine Rückkehr in die Politik kann er sich „im Moment“ nicht vorstellen. Auf die Nachfrage, was das konkret bedeute und ob es womöglich nur bis „übermorgen“ sei, sprach er von einem „langen Zeitraum“.



Man kann nur hoffen, dass dieser lange Zeitraum möglichst dauerhaft prolongiert wird und er tatsächlich beim Bücherschreiben bleibt. Gerne darf er sich auch wieder den Kinderbüchern widmen. Denn Robert Habeck ist ein Politiker von gestern, der sich in die akademische Welt gerettet hat und den die aktuelle Politik glücklicherweise nicht mehr braucht.

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