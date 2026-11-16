Robert Pattinson wird James Bond: Warum ausgerechnet diese Rolle ihn viel kosten kann

Im Sommer 2012 war Robert Pattinson 26 Jahre alt, ein Teenageridol mit Vampirzähnen, das sich über die eigene Rolle gern öffentlich lustig machte. In einem Interview mit der britischen Sun sagte er, er würde sehr gern einmal James Bond spielen. Nur eben „eher in 20 Jahren“.



Dann schob er einen Satz nach, der sich heute wie eine Bewerbung mit 14 Jahren Vorlauf liest: Nichts sei schlimmer als die Idee, mal einen Bond mit frischem Babygesicht zu besetzen. So zitiert ihn das US-Portal Slashfilm.



Es wurden 14 Jahre. Am Montag hat Amazon MGM Studios offiziell bestätigt: Robert Pattinson ist der neue James Bond.

Robert Pattinson als 007: Was Denis Villeneuve sagt

Regie führt Denis Villeneuve, der Mann hinter „Dune“, das Drehbuch schreibt „Peaky Blinders“-Erfinder Steven Knight. Pattinson habe „die zeitlose Seele von 007“, ließ Villeneuve mitteilen, und bringe einen völlig neuen Geist mit. Pattinson selbst sprach von der „Ehre meines Lebens“.



Ende Oktober hatten in London Probeaufnahmen stattgefunden, im Rennen waren Callum Turner, Josh O’Connor, Jack Lowden und Nicholas Hoult. Pattinson kam nach Angaben des Branchenblatts The Wrap erst spät dazu, als die Dreharbeiten zu „The Batman: Part II“ kurz pausierten.



Monatelang hatte es geheißen, Villeneuve und Knight suchten ein unbekanntes Gesicht. Bekommen haben sie einen 40-jährigen Weltstar, der nebenbei auch noch Batman ist.

Amazon statt Broccoli: Wer heute über James Bond entscheidet

Bemerkenswert ist auch, wer diese Wahl getroffen hat. Mehr als 60 Jahre lang lag Bond in den Händen einer Familie: erst bei Produzent Albert R. Broccoli, dann bei seiner Tochter Barbara und deren Halbbruder Michael G. Wilson. Seit 2025 hat Amazon die kreative Kontrolle über die Figur.



Bond gehört jetzt also einem Konzern, der auch Waschmittel und Streamingabos verkauft. Ausgerechnet dieser Konzern hat den eigensinnigsten Schauspieler auf der Liste gewählt. Man kann das als Mut lesen. Oder als Kalkül: Ein Weltstar ist die billigste Werbekampagne, die sich ein Studio kaufen kann.

Alle Bond-Darsteller: Fast jeder galt zuerst als Fehlbesetzung

Wer sich über Pattinson wundert, sollte einen Blick in die Geschichte dieser Rolle werfen. Gefeiert wurde bei seiner Ankunft kaum ein Bond.



Sean Connery, ehemaliger Milchmann und Bodybuilder aus Edinburgh, soll Bond-Erfinder Ian Fleming zunächst wie ein zu groß geratener Stuntman vorgekommen sein. Mit „James Bond jagt Dr. No“ schuf Connery 1962 dann die Schablone, an der sich alle messen lassen mussten: den Kalten Krieger im Smoking, mit Raubtierlächeln.



Sein Nachfolger kam aus der Schokoladenwerbung. George Lazenby, australisches Fotomodell ohne Schauspielerfahrung, drehte 1969 „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“, heute einer der feinsten Filme der Reihe. Dann stieg er aus, weil sein Berater ihm einredete, Bond sei in der Hippie-Ära ein Auslaufmodell. Er hat sich davon nie erholt.



Roger Moore war beim Debüt 1973 schon 45, älter als jeder andere Bond-Neuling. Er wirkte zu glatt, zu sehr Fernsehheld, und machte aus der Figur eine Komödie mit hochgezogener Augenbraue. Sieben Filme lang.

Timothy Dalton, ausgebildeter Shakespeare-Darsteller, spielte Bond 1987 und 1989 so hart und schlecht gelaunt, wie Fleming ihn geschrieben hatte. Darauf war das Publikum nicht vorbereitet. Ein Rechtsstreit legte die Reihe danach jahrelang lahm, Dalton gab auf.



Pierce Brosnan hätte schon 1986 übernehmen sollen, sein Vertrag für die Serie „Remington Steele“ kam dazwischen. In „GoldenEye“ bekam Bond 1995 zum ersten Mal eine Frau als Chefin. Judi Dench als M nannte ihn gleich bei der ersten Begegnung einen sexistischen, frauenfeindlichen Dinosaurier, ein Relikt des Kalten Krieges. Damit machte die Reihe ihrem eigenen Helden den Prozess.



Und Daniel Craig erlebte 2005 den heftigsten Sturm der Bond-Geschichte. Zu blond, zu klein, zu kantig: Die Boulevardpresse taufte ihn „James Blonde“, der „Daily Mirror“ zweifelte offen an seinem Charisma, wie Looper rekonstruiert. Ein Jahr später lief „Casino Royale“, und die Kritik verstummte schlagartig.

Wie sich James Bond veränderte: vom Playboy zum verwundeten Mann

Craig hat die Figur so gründlich umgebaut wie keiner vor ihm. Sein Bond blutete, liebte, verlor und starb am Ende von „Keine Zeit zu sterben“ (2021) tatsächlich. Der Agent, einst Fantasie unverwundbarer Männlichkeit, wurde unter ihm zu einer Studie über deren Preis.



Hier setzt Amazon neu an. Der Film knüpft nicht an Craig an, Knight soll sich an Flemings frühen Romanen orientieren. Gedreht wird voraussichtlich 2027, als Kinostart gilt November 2028 als wahrscheinlich. Bestätigt hat Amazon bislang weder Drehstart noch Kinostart.



Pattinson wäre dann 42 Jahre alt. Exakt so alt wie Brosnan bei „GoldenEye“. Den Bond mit Babygesicht, vor dem er sich 2012 gruselte, wird es mit ihm also nicht geben.

Robert Pattinson: Vom „Twilight“-Vampir zum Star des Arthouse-Kinos

Was jetzt auf dem Spiel steht, versteht nur, wer Pattinsons Weg nach „Twilight“ kennt. Er hätte jedes Blockbuster-Angebot haben können. Er ging zu David Cronenberg („Cosmopolis“), zu den Safdie-Brüdern („Good Time“), zu Robert Eggers („Der Leuchtturm“) und zu Claire Denis („High Life“).



Er spielte Kleinkriminelle, Wahnsinnige, Männer mit fettigem Haar und schlechteren Absichten. Sein Körper war dabei nie der eines Helden: zappelig, verdruckst, oft kurz vor dem Zusammenbruch. Ausgerechnet so wurde er zum spannendsten Schauspieler seiner Generation.



Danny Boyle, der einst selbst einen Bond-Film inszenieren sollte, schlug ihn schon 2019 nach „High Life“ als 007 vor. Damals lachten viele.



Seitdem ist Pattinson Schritt für Schritt ins große Kino zurückgekehrt: „Tenet“ und „Die Odyssee“ bei Christopher Nolan, „Mickey 17“ bei Bong Joon-ho, „The Batman“ bei Matt Reeves. Im Dezember ist er in „Dune: Part Three“ als gestaltwandelnder Attentäter zu sehen, gedreht mit Villeneuve. Die Zusammenarbeit soll US-Branchenberichten zufolge so gut gelaufen sein, dass sie Pattinson die Tür zum Casting öffnete.

Karriereende durch James Bond? Was die Rolle für Pattinson bedeutet

Bond ist die prestigeträchtigste Rolle des Kinos und eine der gefräßigsten. Craig spielte sie 15 Jahre lang, von 38 bis 53. Wer mit 40 einsteigt, gibt bei ähnlicher Laufzeit seine besten Schauspielerjahre an eine einzige Figur.



Bei Pattinson kommt hinzu, was es in der Bond-Geschichte noch nie gab: Er trägt zwei Franchises gleichzeitig. „The Batman: Part II“ soll in Deutschland am 17. Februar 2028 starten. Wenige Monate später könnte sein erster Bond folgen. Reeves hat seine Batman-Geschichte als Trilogie angelegt.



Für die verstörenden kleinen Filme, mit denen er sich seinen Ruf erspielt hat, bleibt da rechnerisch kaum Platz. Craig schob zwischen zwei Einsätzen immerhin „Knives Out“ ein. Connery kämpfte jahrzehntelang gegen das Image an, Lazenby zeigte, was ein Nein kosten kann.



Das eigentliche Risiko ist nicht, dass Pattinson als Bond scheitert. Das Risiko ist, dass er großartig wird und das Kino den unberechenbarsten Schauspieler seiner Generation an einen Smoking verliert.



Wetten sollte man trotzdem nicht gegen ihn. Er ist schon einmal einer Rolle entkommen, die ihn verschlucken wollte. Damals trug er Vampirzähne.

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