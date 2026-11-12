Robotaxi statt Linienbus: Eine neue Vision für die Dörfer in Brandenburg

Unzuverlässig, selten – und abends oft gar nicht: Eine Umfrage zeigt, wie unzufrieden Brandenburger mit Bus und Bahn sind. Nun kommt eine ungewöhnliche Lösung ins Spiel.

Vielleicht sind Robotaxis eine Lösung, sagt Kai Dahme vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB). Auf dem Land, wo Linienbusse kaum genutzt werden, könnten fahrerlose Vehikel für Mobilität sorgen. Seine Vision: dass sich ein Geldgeber findet, der die Erprobung autonomer Rufbusse in Brandenburg finanziert.



Der Blick in die Zukunft sorgte während der Diskussion, zu der die Dorfbewegung Brandenburg eingeladen hatte, für Hoffnungsschimmer. Doch wann immer das Online-Gespräch auf die Gegenwart der Mobilität im ländlichen Raum rund um Berlin kam, ließen Enttäuschung und Ernüchterung nicht lange auf sich warten.



„Zu selten, unzuverlässig, unzureichendes Angebot am Morgen und am Abend: Das hält Brandenburger davon ab, den öffentlichen Verkehr zu nutzen“, sagte Grit Körmer. Sie sprach für die Dorfbewegung Brandenburg, die sich Netzwerk Lebendige Dörfer nennt. Die Frau aus dem Kreis Märkisch-Oderland stellte die Ergebnisse einer Umfrage vor.

Nur wenige nutzen täglich Busse und Bahnen

Die Dorf-Bushaltestelle, an der nur selten Busse halten: Das ist ein oft gewähltes Motiv, wenn Kritiker anschaulich darstellen wollen, dass sich viele Landbewohner abgehängt fühlen. Doch würden dort mehr Fahrgäste warten, wenn der subventionierte Verkehr aufgestockt und stündlich ein Bus vorfahren würde? Wäre die Laune auf dem Land dann besser? Es ist an der Zeit, um realistisch zu diskutieren.

314 Menschen aus dem Land Brandenburg folgten der Einladung, an der Online-Befragung teilzunehmen. Die meisten kamen aus Märkisch-Oderland, der Uckermark und Elbe-Elster. 60 Prozent der Umfrageteilnehmer waren erwerbstätig. Selbständige hatten einen Anteil von knapp 16 Prozent. Fast 14 Prozent waren im Ruhestand.



Repräsentativ sind die Ergebnisse also nicht. „Es ist ein tendenzielles Bild, keine wissenschaftliche Umfrage“, gab Körmer zu bedenken. Doch die Resultate werden wohl jedem, der sich mit der Mobilität auf dem Land befasst, bekannt vorkommen.

Bushaltestelle in Fürstenberg/Havel: Bisher konnte man von hier am Wochenende mit regulären Linienbussen zum Stechlinsee fahren. Jetzt gibt es dann nur noch Rufbusverkehr. © Peter Neumann/Berliner Zeitung

Auf einer Skala von 1 (schlecht) bis 5 (gut) äußerten sich bei der Umfrage mehr als 64 Prozent unzufrieden mit dem Angebot des öffentlichen Verkehrs. Nur rund 28 Prozent vergaben die Note 3. Lediglich acht Prozent gaben positive Bewertungen zu Protokoll.



Entsprechend gering ist die Nutzung des öffentlichen Verkehrs. 39 Prozent der Befragten sind täglich zu Fuß unterwegs, 37 Prozent mit dem Auto, 13 Prozent mit dem Fahrrad. Regionalzüge wurden dagegen nur von fünf Prozent, Linienbusse von 3,5 Prozent täglich genutzt.

Trotzdem: Was wünschen sich die Teilnehmer der Umfrage? „Mindestens stündliche Verbindungen“, berichtete Grit Körmer. „Ländliche Orte sollen bis circa 20 Uhr mindestens zweistündlich angefahren werden.“ Erwähnt wurden auch die Regionalexpresslinie RE4 sowie die Regionalbahnlinien RB26, RB33 und RB60.

Für die RB26 zwischen Berlin, Müncheberg und Kostrzyn (Küstrin) gelte: unpünktlich, schlechte Informationen, überfüllt mit oft nur einem Wagen, kein WLAN. Weitere Punkte sind übervolle Züge, defekte Toiletten, Zugausfälle und Ersatzverkehr sowie Baustellen.

E-Rikschas, Mitfahrbänke und eine App für Senioren

Nicht nur mehr und längere Züge werden gefordert, so Krömer. Bus und Bahn seien oft nicht aufeinander abgestimmt. Mal müsse der Fahrgast 45 Minuten warten, oder der Bus treffe am Bahnhof ein, wenn der Zug gerade weg ist. Auf der Wunschliste stehen Anschlusssicherung, abgestimmte Fahrpläne und kürzere Umstiegszeiten.



Bürgerbusse, die von Bürgern gesteuert werden, Rufbusse, die auf Anforderung fahren, sowie andere flexible Angebote: Das sind die häufigsten Lösungsvorschläge. Oft genannt wird DALLI, der flexible Rufbus für Storkow und das Gebiet am Scharmützelsee. Aber auch Mitfahrbänke, Carsharing, E-Rikschas, eine Mitfahr-App für Senioren und Shuttlebusse zu Festen stehen auf der Wunschliste.

Im August 2022 hält ein Zug auf der Schorfheidebahn (RB63) in Ringenwalde. Kurz darauf wurde der Regionalbahnverkehr eingestellt - wegen zu geringer Nutzung, so das Land. © Peter Neumann/Berliner Zeitung

Pedro Brosei aus Berlin hat seinen Zweitwohnsitz in der Schorfheide. Er nutzt den Rufbus gern. „Ein netter Fahrer holt mich im Auftrag der OVG Oberhavel Verkehrsgesellschaft ab. Immer ist Zeit für ein Pläuschchen, und unterwegs sehen wir fast immer Wild“, erzählt er. Doch wenn er im Dorf seinen Nachbarn davon erzählt, erntet er Desinteresse. „Die haben ihre Autos“, so Brosei. Viele Einheimische kennen den Rufbus nicht.

Das kommt Grit Körmer bekannt vor. In ihrem Wohnort und anderswo gebe es zusätzliche Angebote im öffentlichen Verkehr, die aber kaum zur Kenntnis genommen werden, berichtete sie. „Manchmal ist die Wahrnehmung der Situation schlechter als die Situation selbst.“

Geldmangel: Landkreise müssen Busangebot kürzen

Über die Jahrzehnte haben sich Mobilitätsgewohnheiten verfestigt, bestätigt Kai Dahme vom Verkehrsverbund. Wenn ein Auto jederzeit verfügbar ist, muss man sich nicht mit Fahrplänen und Tarife befassen. Selbst Linien mit gutem Angebot werden nicht immer gut genutzt. Dabei sei jedes Dorf im Land Brandenburg per Nahverkehr erreichbar.

Natürlich habe das Thema auch eine ökonomische Dimension. Dahme: „Öffentlicher Verkehr lebt von Bündelung, doch wo nur wenige Menschen leben, ist das nicht zu schaffen.“ Er könne verstehen, wenn Landbewohner ein besseres Angebot wünschen. Doch das Geld ist knapp, und die Planer müssen abwägen, wo es den größten Nutzen bringt. In dicht bewohnten Gegenden rund um Berlin erreicht jeder Euro deutlich mehr Menschen.

Dieses Geld werde tendenziell immer knapper. Das sei besonders in den Landkreisen zu spüren. Schülerbeförderung ist eine Pflichtaufgabe, aber alles darüber hinaus gilt als freiwillig. Klar, dass die Planer die rechtliche Möglichkeit nutzen, das Angebot in diesem Bereich zu kürzen. „Wir kämpfen darum, Angebote, die es gibt, zu erhalten“, so Dahme. Jetzt sei kein Zeitpunkt, um über Ausweitungen zu sprechen.

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