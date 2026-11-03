Beim ersten internationalen Bergsteigwettbewerb für Roboter in China sind am Montag knapp 90 Teams mit ihren Maschinen am Berg Taishan angetreten. Auf der rund 3,9 Kilometer langen Strecke in der ostchinesischen Provinz Shandong mussten die Roboter mehr als 3100 Stufen und einen Höhenunterschied von 600 Metern bewältigen.
Schnellster Roboter braucht 27 Minuten
Der Wettlauf der humanoiden Roboter auf einem rund 1,6 Kilometer langen Teilabschnitt wurde vom Team Zhishen Lingyue gewonnen. Sein Roboter benötigte 27 Minuten und 26 Sekunden.
Im Rennen der vierbeinigen Roboter über die gesamte Strecke siegte das Team Beijing Lingyi Technology mit einer Zeit von 43 Minuten und 41 Sekunden. Wanderer benötigen für denselben Weg gewöhnlich eineinhalb bis zwei Stunden, wie das chinesische Nachrichtenportal Tropical Hainan berichtet.
Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlichte am Dienstag eine Fotostrecke vom Wettbewerb. Die Aufnahmen zeigen die verschiedenen Robotertypen beim Aufstieg sowie vor dem Start auf dem historischen Bergweg.
Roboter sollen Lasten transportieren
Neben den Rennen gab es Wettbewerbe zum Lastentransport. Dabei mussten die Maschinen unter anderem sperrige Kisten und zerbrechliche Eier befördern. Entscheidend waren die erfolgreich erledigten Aufgaben, der Zustand der transportierten Gegenstände und die Transportleistung.
Die Veranstalter wollten auch testen, wie sich die Roboter in schwierigem Gelände einsetzen lassen. Am Taishan fallen nach Angaben eines Mitarbeiters des Landschaftsschutzgebiets jährlich rund 20.000 Tonnen Abfall an, der größtenteils von Menschen ins Tal getragen werden muss.
Bergstrecke als Testgelände
Der leitende Schiedsrichter Su Qingwei bezeichnete die Strecke wegen ihrer unterschiedlichen Anforderungen als geeignetes Testgelände. Liu Wenqiang vom Nationalen Zentrum für die Entwicklung der Informationsindustrie verwies auf die Daten, die bei solchen Versuchen für die Weiterentwicklung der Roboter gesammelt werden können.
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