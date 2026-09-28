Rod Stewart geht auf seine letzte Tour. 2027 kommt er viermal nach Deutschland. Wann der Vorverkauf startet, steht schon fest.

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Rod Stewart hat seine Abschiedstour angekündigt. „The Final Encore“ soll nach eigenen Angaben des Sängers seine allerletzte Tournee werden – nach mehr als sechs Jahrzehnten auf der Bühne.

Der 81-Jährige kommt 2027 noch einmal nach Deutschland. Geplant sind vier Konzerte in Berlin, Düsseldorf, München und Hannover. Für Fans ist das die nach eigenen Worten des Musikers letzte Gelegenheit, ihn mit Klassikern wie „Maggie May“ oder „Sailing“ live zu erleben. Wer dabei sein will, sollte sich die Vorverkaufstermine im Herbst 2026 vormerken.

„Die Zeit ist gekommen“: Was Rod Stewart über den Abschied sagt

In seinem Statement zur Tour macht Stewart deutlich, dass es ihm vor allem um den Dank an sein Publikum geht. „Meine lieben Freunde, die Zeit ist gekommen, mich vom Leben auf Tour zu verabschieden“, schreibt der Sänger. „Nach mehr als sechs Jahrzehnten wird The Final Encore ganz sicher meine letzte Tour sein.“

Seit seinem 19. Lebensjahr singe er die Musik, die er liebe, und habe sie einem Publikum rund um die Welt bringen dürfen, so Stewart weiter. Das habe ihm ein Leben beschert, das alles übertreffe, was er sich je habe vorstellen können.

Wann Rod Stewart 2027 in Deutschland spielt – alle Termine der Abschiedstour

Die vier Deutschland-Konzerte verteilen sich über den Sommer 2027. Den Auftakt macht Berlin, das letzte angekündigte Datum liegt in Hannover.

Letzte Tour von Rod Stewart: Dann ist er in Deutschland 1. Juni 2027: Berlin, Uber Arena

Berlin, Uber Arena 3. Juni 2027: Düsseldorf, PSD Bank Dome

Düsseldorf, PSD Bank Dome 20. Juni 2027: München, Olympiahalle

München, Olympiahalle 24. Juli 2027: Hannover, ZAG Arena

Wann der Vorverkauf für Rod-Stewart-Tickets startet

Den Anfang machen am Mittwoch, 30. September, um 10 Uhr die 48-stündigen Presales über PayPal Prio Tickets und Telekom Prio Tickets. Am Donnerstag, 1. Oktober, um 10 Uhr folgt ein Vorverkauf über Ticketmaster. Der allgemeine Verkauf startet am Freitag, 2. Oktober 2026, um 10 Uhr über Live Nation und die bekannten Vorverkaufsstellen.

„The Final Encore“ soll laut Ankündigung eine Show quer durch die Karriere werden. Auf der Setlist stehen Songs wie „Maggie May“, „You Wear It Well“, „Tonight’s the Night (Gonna Be Alright)“, „Da Ya Think I’m Sexy“, „Young Turks“, „Forever Young“, „Rhythm of My Heart“, „The First Cut Is the Deepest“, „Sailing“ und „Have I Told You Lately“ – und viele weitere.

250 Millionen Tonträger und der Ritterschlag: Rod Stewarts Karriere

Stewart zählt zu den meistverkauften Künstlern der Musikgeschichte. Über 250 Millionen Tonträger, mehr als 30 Alben und über 100 Singles hat er nach Angaben aus der Tour-Ankündigung veröffentlicht.

In jeder Dekade seiner Laufbahn landete er Nummer-1-Alben, quer durch Rock, Folk, Soul, R&B und das Great American Songbook. Dazu kommen die zweifache Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame, mehrere Grammy-Nominierungen und der ASCAP Founders Award for Songwriting (2011). 2016 wurde er für seine Verdienste als Musiker und sein wohltätiges Engagement zum Ritter geschlagen.

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