Zahlreiche Stichverletzungen deuten auf einen gezielten Racheakt hin. Neue Untersuchungen liefern auch Hinweise auf die Herkunft des Toten – doch die Täterfrage bleibt offen.

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Das Niederländische Nationalmuseum für Altertümer in Leiden während einer Ausstellungseröffnung im April 2025

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Neue Untersuchungen eines 1977 bei Velsen in den Niederlanden entdeckten Skeletts zeigen, dass ein römischer Soldat vor fast 2000 Jahren vermutlich mit zahlreichen Dolchstichen getötet wurde. Forscher der Universität Leiden halten einen Rachemord durch Kameraden für die wahrscheinlichste Erklärung.

Wie die Universität am Montag mitteilte, untersuchte ein Forschungsteam um die Archäologen Mark Driessen und Carol van Driel-Murray die Überreste über mehrere Jahre mit forensischen Methoden, Isotopenanalysen und dreidimensionalen Modellen. Dabei fanden sich weitere Stichverletzungen, unter anderem an der Innenseite des Brustkorbs und im Beckenbereich. Als Tatwaffe kommt nach Einschätzung der Forscher jener römische Dolch infrage, der neben dem Toten lag.

Die ungewöhnlich hohe Zahl der Verletzungen spricht nach Ansicht von Driessen für einen gezielten Racheakt. Einen Tod bei der Verteidigung des römischen Kastells hält er deshalb für weniger wahrscheinlich.

Hinweise auf eine Herkunft aus Südeuropa

Der etwa 1,90 Meter große, kräftig gebaute Mann war zunächst für einen Angehörigen des germanischen Stammes der Friesen gehalten worden. Untersuchungen seines Zahnschmelzes deuten jedoch darauf hin, dass er seine Kindheit in Südeuropa verbrachte. Die chemische Zusammensetzung von Nahrung und Trinkwasser hinterlässt im Zahnschmelz Spuren, aus denen sich Hinweise auf die Herkunft gewinnen lassen.

Bereits bei der Ausgrabung hatten Hobbyarchäologen neben dem nahezu vollständigen Skelett einen Militärgürtel, einen Dolch, einen Ring, eine Gewandnadel und eine Soldatensandale gefunden. Die Forscher vermuten, dass der Tote ein einfacher Soldat und kein Offizier war.

Mehrere Szenarien für den Mord

Als mögliche Erklärung galt lange ein Aufstand der Friesen gegen die römische Herrschaft im Jahr 28 nach Christus. Der Geschichtsschreiber Tacitus berichtete von einer Erhebung wegen erhöhter Steuerforderungen.

In ihrer Studie prüfen die Archäologen auch eine Hinrichtung wegen Desertion und einen Racheakt durch Einheimische. Am plausibelsten erscheint ihnen eine Tötung durch andere Soldaten als Vergeltung für ein Fehlverhalten. Beweisen lässt sich diese Vermutung nicht.

Das Skelett befindet sich wieder im Depot des Niederländischen Nationalmuseums für Altertümer in Leiden. Das Museum erwägt, den Fall in seine künftige Dauerausstellung aufzunehmen.

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