Konzerne und Verbände arbeiten an einem Zukunftsmodell zur Rohstoffsicherung – das Wirtschaftsministerium begrüßt den Vorstoß. Eine zentrale Frage lässt das Ministerium aber offen.

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Autowracks enthalten Metalle, die für neue Fahrzeuge gebraucht werden – doch Recycling allein löst das Rohstoffproblem der Industrie nicht. (Symbolbild)

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Nachdem diese Zeitung exklusiv über eine geplante Initiative führender deutscher Wirtschaftsunternehmen zur Beschaffung und Sicherung von Rohstoffen berichtete, hat nun das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) Stellung genommen.

Auf Anfrage der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung und der Berliner Zeitung erklärte eine Pressesprecherin: „Sicherheit der Rohstoffversorgung ist eine strategische Notwendigkeit für den Industriestandort Deutschland und gewinnt immer mehr an sicherheitspolitischer Relevanz.“

Diversifizierte Lieferketten stärkten die Resilienz der deutschen Volkswirtschaft und verringerten Risiken durch einseitige Abhängigkeiten.

Das Ministerium stellte sich grundsätzlich hinter Vorstöße aus der Wirtschaft. „Das BMWE führt fortlaufend und ergebnisoffen Gespräche mit unterschiedlichen Unternehmen und Initiativen“, so die Sprecherin. Zu konkreter Unterstützung blieb sie jedoch zurückhaltend: „Im Hinblick auf etwaige unterstützende politische Maßnahmen von Initiativen aus der Wirtschaft wird die Bundesregierung zu gegebener Zeit informieren.“

Zukunftsmodell Rohstoffsicherung: Was BMW plant

Die Reaktion fällt in eine angespannte Lage. Führende Unternehmen und Verbände arbeiten an einem gemeinsamen Vorhaben, das weit über einen Appell hinausgeht. In einem Schreiben an die Bundesregierung erklärten sie, die bisherigen Maßnahmen reichten nicht aus, und schlugen eine neue Form der Zusammenarbeit von Industrie, Rohstoffhandel und Staat vor.

Treibende Kraft ist nach übereinstimmenden Angaben BMW. Der Konzern bestätigte in München, dass mehrere Verbände und Unternehmen an einem „Zukunftsmodell Rohstoffsicherung“ für Deutschland arbeiten. Entscheidend ist ein Satz, der über das ursprüngliche Konzeptpapier aus München hinausgeht: BMW nennt ein „industriegeführtes Rohstoffhandelshaus“ als möglichen zentralen Baustein, das Bedarfe bündeln sowie Einkauf, Abnahme und Lagerhaltung unterstützen könne.

Private Steuerung, öffentliches Risiko

Hier liegt die eigentliche Reibung. Das Modell sieht ein von der Industrie geführtes Handelshaus vor, dessen Risiken der Staat über Preisstabilisierungsmechanismen mittragen soll. Das bedeutet private Steuerung bei öffentlicher Risikoübernahme – und wirft die Frage auf, wer am Ende mögliche Verluste trägt.

Vorbild ist Japan. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) verweist auf das dortige Zusammenspiel von Staat und Industrie. Die Londoner Bürochefin der japanischen Rohstoffagentur JOGMEC, Takako Onitsuka, soll am 25. November in Berlin sprechen.

Ende November in Berlin: Café Moskau als Bühne

Die Initiative soll im Umfeld des ersten BDI-Resilienzkongresses am 25. November im Berliner Café Moskau präsentiert werden. Nach anderen Darstellungen könnte das Papier bereits am Vortag lanciert werden, außerhalb des offiziellen Programms. Der BDI dementierte zwar einen festen Ankündigungstermin, bestätigte das Vorhaben damit aber indirekt.

Dass BMW und VDA auf getrennte Anfragen nahezu wortgleich reagierten, zeigt eine abgestimmte Sprachregelung. Ob das Modell auf der Bühne eine Rolle spielt, ist offen – das veröffentlichte Programm nennt es nicht.

Drei Schocks und das Misstrauen gegen Berlin

Hinter dem Vorstoß steht eine Serie von Krisen. Seit 2025 belasten Pekings Exportkontrollen für schwere Seltenerdmetalle die Märkte, kaum ein deutsches Unternehmen hat mehr als zwei Monate Vorrat. Nach der Rohstoffliste der Deutschen Rohstoffagentur weisen 41 Prozent der untersuchten Produkte erhöhte Beschaffungsrisiken auf, bei der Weiterverarbeitung Seltener Erden liegt Chinas Anteil bei 93 Prozent.

Die Bilanz des Energieschocks ist hart: Von Februar 2022 bis März 2026 sank die Industrieproduktion um 9,5 Prozent, in energieintensiven Branchen um 15,2 Prozent. Der frühere, unter Olaf Scholz konzipierte Rohstofffonds traf unter Friedrich Merz erste Entscheidungen, darunter 150 Millionen Euro für Vulcan Energy. BDI-Präsident Peter Leibinger stellte fest: „Seit 2022 ist die Industrieproduktion in Deutschland jedes Jahr gesunken.“

Angriff oder Angebot für Katherina Reiche

Das BMWE verweist auf ein breites Maßnahmenportfolio, darunter den Rohstofffonds, ungebundene Finanzkreditgarantien, Rohstoffpartnerschaften und die Förderung der Kreislaufwirtschaft. Dass BMW ausdrücklich eine Neuausrichtung der deutschen Rohstoffpolitik fordert, lässt sich als Kritik an der bisherigen Linie lesen.

Entscheidend wird daher sein, ob Wirtschaftsministerin Katherina Reiche das Modell als Angriff auf ihr Ressort versteht oder als Angebot zur Zusammenarbeit. Die abgestimmte Sprachregelung von BMW und VDA lässt beide Deutungen bewusst offen.

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