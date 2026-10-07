Roland Kaiser: „Ballermann-Schlager haben zum Teil sehr originelle Texte“

Wie schreibt man einen Hit? Schlager-Ikone Roland Kaiser sagt im ZDF: Am Ende weiß es niemand wirklich. Gendern allerdings begrüßt er sehr.

Wieso lieben Menschen Schlager? Dieser Frage geht die ZDF-Sendung Terra Xplore in einer neuen Ausgabe nach. Mit dabei als Interviewgast und Experte: Der in Berlin-Wedding aufgewachsene Schlagerstar Roland Kaiser.



Was für ihn, Kaiser, einen guten Schlagertext ausmache, will der Moderator Leon Windscheid wissen im finalen Drittel der Sendung. „Er sollte zunächst eine kleine Geschichte erzählen“, antwortet ihm Kaiser. Idealerweise „vernünftig im Reimmuster“, dann sei er zufrieden.



Doch Windscheid lässt noch nicht locker: Leute in seinem Umfeld würden behaupten, Schlagertexte, das sei einfach - mit ein paar „Ballermann-Ideen“. Aber wenn es so einfach wäre, gibt Windscheid zu bedenken, dann würde das ja jeder machen.

Zustimmung wird geprüft...

Kaiser greift die Mallorca-Referenz sichtlich mit Freuden auf: „Weil du gerade Ballermann sagst: Die haben ja mittlerweile zum Teil sehr originelle Texte.“ Manche davon seien „schon wirklich sehr clever gemacht“ und „sehr lustig“, mit Zweideutigkeiten, die „recht originell“ seien.

Auch im Interview mit der Berliner Zeitung 2023 hatte Roland Kaiser schon zum Besten gegeben, dass er Erotik für ein sehr wichtiges Thema halte. Die damalige Aufregung um den mitunter als sexistisch kritisierten Layla-Ballermann-Schlager könne er nicht recht verstehen, sagte er damals - auch wenn er selbst ihn nicht gesungen hätte.



„Wenn jemand das nicht hören will, dann soll er es lassen.“ Von Liedverboten hält er nichts: „Das haben wir in unserem Land zweimal versucht – einmal auf der rechten, einmal auf der linken Seite. Und es war nie eine gute Idee.“

„Das macht ja keiner!“ – Kaiser glaubt nicht an Riecher

Doch was macht aus einem klugen Text dann wirklich einen Hit? Was ist das Geheimnis? Roland Kaiser, seit einem halben Jahrhundert groß im Geschäft, mit seinen bislang 25 Singles in den Charts und 14 Top-Ten-Alben sollte es ja eigentlich wissen. Sollte man meinen.

Doch kein Mensch habe einen Hitriecher, beteuert Kaiser in der ZDF-Sendung. Er glaube, das bildeten sich Leute lediglich ein ein: „Ein Hitriecher würde bedeuten, dass eine Company nur noch Nummer Einsen macht. Das macht ja keiner!“

Bei einem anderen Thema jedoch, das erfährt man in der ZDF-Sendung auch, ist sich Roland Kaiser ganz sicher: „Das Gendern hat nie ein Problem für mich bedeutet“, sagt er im Interview. Man müsse akzeptieren, dass Sprache sich verändere - und das habe er auch stets getan.

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