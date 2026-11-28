Am Bahnhof Bijlmer ArenA nahe dem Stadion geriet eine Rolltreppe zweimal außer Kontrolle. Die abgeschalteten Anlagen sollen vorerst als gewöhnliche Treppen benutzt werden.

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Der Bahnhof Amsterdam Bijlmer ArenA ist ein Knotenpunkt für Eisenbahn-, Metro- und Busverkehr.

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Nach einem schweren Rolltreppenunfall in Amsterdam hat der niederländische Schienennetzbetreiber ProRail vorsorglich 18 weitere Rolltreppen an fünf Bahnhöfen außer Betrieb genommen. Nach Angaben des Unternehmens ist die Unfallursache noch ungeklärt. ProRail kann jedoch nicht ausschließen, dass Rolltreppen ähnlicher Bauart dieselben technischen Mängel aufweisen wie die Anlage in Amsterdam.

Am 22. November war am Amsterdamer Bahnhof Bijlmer ArenA eine Rolltreppe zweimal außer Kontrolle geraten, wie der niederländische öffentlich-rechtliche Sender NOS berichtete. Laut dem Amsterdamer Lokalsender AT5 wurden acht Fahrgäste verletzt, zwei davon schwer.

Die Rolltreppe stand nach Angaben von ProRail zunächst still und setzte sich plötzlich von selbst in Bewegung. Durch die schnelle Abwärtsbewegung stürzten mehrere Menschen und fielen am unteren Ende übereinander. Laut AT5 war bereits zehn Minuten zuvor ein Mann auf derselben Rolltreppe verletzt worden, ohne dass die Anlage anschließend abgesperrt wurde.



Wegen des bevorstehenden Fußballspiels zwischen Ajax Amsterdam und ADO Den Haag herrschte zum Zeitpunkt des Unfalls besonders großer Andrang am Bahnhof.

Der Bahnhof Bijlmer ArenA liegt im Südosten Amsterdams nahe der Johan Cruijff ArenA, großer Konzerthallen und eines Einkaufszentrums. Er verbindet Eisenbahn-, Metro- und Busverkehr. Nach Angaben von ProRail wurde der 2007 eröffnete Neubau mit besonders breiten Bahnsteigen und großen Rolltreppen ausgestattet, um bei Fußballspielen und Konzerten in kurzer Zeit Tausende Besucher aufnehmen zu können.

Diese fünf Bahnhöfe sind betroffen

ProRail stimmte die Abschaltung mit den Wartungsunternehmen ab. Am Hauptbahnhof Utrecht wurden sieben Rolltreppen außer Betrieb genommen. Jeweils vier Anlagen sind an den Bahnhöfen Amsterdam Amstel und Barendrecht betroffen, zwei in Zaandam und eine in Hengelo.

Die Rolltreppen sind zunächst vollständig abgesperrt. Im Laufe des Wochenendes sollen die Stufen mechanisch blockiert werden. Anschließend können Reisende die Anlagen nach Angaben von ProRail als gewöhnliche Treppen benutzen.

Anfang kommender Woche will ProRail die technischen Untersuchungen an den Rolltreppen fortsetzen und anschließend anhand der Ergebnisse entscheiden, ob weitere Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind.

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