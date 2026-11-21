Eine Münze über die linke Schulter, und man kehrt nach Rom zurück. So will es die Legende vom Trevi-Brunnen. Seit Februar steht vor dem Wunsch allerdings ein Drehkreuz.
Wer ans Becken will, zahlt 2 Euro. Seitdem landet spürbar weniger Kleingeld im Wasser – über fünf Tonnen weniger als im Vorjahr.
Trevi-Brunnen: 174.000 Euro weniger im Wasser
Von Januar bis September 2026 holten Arbeiter rund 1,24 Millionen Euro aus dem Becken. Im selben Zeitraum 2025 waren es noch 1,42 Millionen Euro. Die Zahlen der Caritas Rom machte der Sender Radio Roma Capitale öffentlich.
Auf der Waage sieht das Minus noch drastischer aus. Statt gut 28 Tonnen kamen nur rund 22,7 Tonnen Münzen zusammen, berichtet das Wirtschaftsportal Economie Matin. Das ist fast ein Fünftel weniger.
Ist das 2-Euro-Ticket schuld?
Beweisen lässt sich das nicht. Caritas-Direktor Giustino Trincia hält die Sperrung des direkten Zugangs aber für einen möglichen Faktor, sagte er der römischen Zeitung „Il Messaggero“.
Die Rechnung spricht dafür. Die Zahl der Besucher sank laut Journal de l’Économie nur um rund 4 Prozent. Der Münzertrag fiel deutlich stärker.
Wer gerade 2 Euro fürs Ticket bezahlt hat, wirft danach offenbar seltener noch Geld hinterher. Wer gar nicht erst hinuntergeht, kann vom Platz aus kaum treffen.
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Wohin das Geld aus dem Trevi-Brunnen fließt
Die Stadt behält keinen Cent. Seit 2001 bekommt die katholische Hilfsorganisation Caritas Rom das Münzgeld. Sie bezahlt davon Suppenküchen, Sozialmärkte und Hilfe beim Wohnen.
2025 kamen insgesamt 1,86 Millionen Euro zusammen. Am 11. November hat die Stadt die Vereinbarung mit der Caritas um drei Jahre verlängert.
Trevi-Brunnen Eintritt: Das müssen Urlauber wissen
Das Ticket gilt nur für den Bereich direkt am Wasser. Der Blick von der Piazza di Trevi bleibt kostenlos, so Turismo Roma, das Tourismusportal der Stadt.
Liste: Trevi-Brunnen-Ticket – Preis, Zeiten, Ausnahmen
- Preis: 2 Euro pro Person, ohne Ermäßigung
- Zeiten: montags und freitags 11.30 bis 22 Uhr, an allen anderen Tagen 9 bis 22 Uhr
- Ab 22 Uhr: Zugang ans Becken für alle gratis
- Kostenlos: Einwohner von Rom und Umland mit Ausweis, Kinder unter sechs Jahren, Menschen mit Behinderung samt Begleitperson
- Kauf: online oder vor Ort, ohne festes Zeitfenster
Wer sparen will, kommt also spät. Nachts ist der Brunnen ohnehin am schönsten.
Münzwurf am Trevi-Brunnen: Die Legende
Geworfen wird mit der rechten Hand über die linke Schulter, den Rücken zum Brunnen.
Liste: Was die Münzen im Trevi-Brunnen bedeuten
- Eine Münze: Sie kehren nach Rom zurück.
- Zwei Münzen: Sie verlieben sich in Rom.
- Drei Münzen: Es folgt die Hochzeit.
Für die Rückkehr nach Rom reicht weiterhin eine einzige Münze. Tagsüber kostet der Wunsch jetzt eben 2,01 Euro.
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