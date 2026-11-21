Trevi-Brunnen in Rom: Seit dem 2-Euro-Eintritt werfen Urlauber weniger Münzen ins Wasser. Preis, Öffnungszeiten und Ausnahmen für das Ticket 2026.

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Dicht gedrängt vor dem Trevi-Brunnen in Rom: Täglich drängen sich Tausende Touristen auf der Piazza, viele wollen eine Münze ins Becken werfen. Seit Februar 2026 kostet der Weg ans Wasser 2 Euro.

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Eine Münze über die linke Schulter, und man kehrt nach Rom zurück. So will es die Legende vom Trevi-Brunnen. Seit Februar steht vor dem Wunsch allerdings ein Drehkreuz.



Wer ans Becken will, zahlt 2 Euro. Seitdem landet spürbar weniger Kleingeld im Wasser – über fünf Tonnen weniger als im Vorjahr.

Trevi-Brunnen: 174.000 Euro weniger im Wasser

Von Januar bis September 2026 holten Arbeiter rund 1,24 Millionen Euro aus dem Becken. Im selben Zeitraum 2025 waren es noch 1,42 Millionen Euro. Die Zahlen der Caritas Rom machte der Sender Radio Roma Capitale öffentlich.



Auf der Waage sieht das Minus noch drastischer aus. Statt gut 28 Tonnen kamen nur rund 22,7 Tonnen Münzen zusammen, berichtet das Wirtschaftsportal Economie Matin. Das ist fast ein Fünftel weniger.

Ist das 2-Euro-Ticket schuld?

Beweisen lässt sich das nicht. Caritas-Direktor Giustino Trincia hält die Sperrung des direkten Zugangs aber für einen möglichen Faktor, sagte er der römischen Zeitung „Il Messaggero“.



Die Rechnung spricht dafür. Die Zahl der Besucher sank laut Journal de l’Économie nur um rund 4 Prozent. Der Münzertrag fiel deutlich stärker.



Wer gerade 2 Euro fürs Ticket bezahlt hat, wirft danach offenbar seltener noch Geld hinterher. Wer gar nicht erst hinuntergeht, kann vom Platz aus kaum treffen.

Wohin das Geld aus dem Trevi-Brunnen fließt

Die Stadt behält keinen Cent. Seit 2001 bekommt die katholische Hilfsorganisation Caritas Rom das Münzgeld. Sie bezahlt davon Suppenküchen, Sozialmärkte und Hilfe beim Wohnen.



2025 kamen insgesamt 1,86 Millionen Euro zusammen. Am 11. November hat die Stadt die Vereinbarung mit der Caritas um drei Jahre verlängert.

Trevi-Brunnen Eintritt: Das müssen Urlauber wissen

Das Ticket gilt nur für den Bereich direkt am Wasser. Der Blick von der Piazza di Trevi bleibt kostenlos, so Turismo Roma, das Tourismusportal der Stadt.

Liste: Trevi-Brunnen-Ticket – Preis, Zeiten, Ausnahmen Preis: 2 Euro pro Person, ohne Ermäßigung

Zeiten: montags und freitags 11.30 bis 22 Uhr, an allen anderen Tagen 9 bis 22 Uhr

Ab 22 Uhr: Zugang ans Becken für alle gratis

Kostenlos: Einwohner von Rom und Umland mit Ausweis, Kinder unter sechs Jahren, Menschen mit Behinderung samt Begleitperson

Kauf: online oder vor Ort, ohne festes Zeitfenster

Wer sparen will, kommt also spät. Nachts ist der Brunnen ohnehin am schönsten.

Münzwurf am Trevi-Brunnen: Die Legende

Geworfen wird mit der rechten Hand über die linke Schulter, den Rücken zum Brunnen.

Liste: Was die Münzen im Trevi-Brunnen bedeuten Eine Münze: Sie kehren nach Rom zurück.

Zwei Münzen: Sie verlieben sich in Rom.

Drei Münzen: Es folgt die Hochzeit.

Für die Rückkehr nach Rom reicht weiterhin eine einzige Münze. Tagsüber kostet der Wunsch jetzt eben 2,01 Euro.