Ronaldinho mit 46 zurück: So lief sein Comeback in Italiens dritter Liga

Ronaldinho-Comeback mit 46: Der Brasilianer spielt für Ravenna in der Serie C gegen Forlì, leitet das 1:0 ein und lässt eine Rückkehr offen.

Kein Kopfballtor wie 2008 gegen Inter, kein 300. Treffer. Aber Ronaldinho hat wieder ein Pflichtspiel bestritten – mit 46 Jahren, elf Jahre nach seinem letzten Einsatz.



Der Brasilianer stand beim 2:0 von Ravenna FC im Serie-C-Derby gegen Forlì in der Startelf. Er spielte die erste Halbzeit und leitete das 1:0 ein. Er spielte die erste Halbzeit und leitete das 1:0 ein. Mit 46 Jahren ist er damit der älteste Spieler der je in Italiens dritter Liga auflief.

Ronaldinho bei Ravenna: 45 Minuten, 28 Ballkontakte

Ronaldinho trug ein weißes Sondertrikot mit der Rückennummer 10, dazu Strumpfhose, Handschuhe und Stirnband. Seinen ersten Ball bekam er nach mehr als fünf Minuten. „Er trabte mehr, als er lief“, beobachtete ein Il-Post-Reporter im Stadion. Die berühmten Tricks blieben aus.



Nach 19 Minuten blitzte sein Können auf: Eine Ecke von ihm köpfte Giulio Donati fast ins Tor. In der 36. Minute spielte Ronaldinho Lonardi an, der legte auf Donati ab. Der Verteidiger zog aus der Distanz ab und traf zum 1:0.



Donati hatte 2010 sein Serie-A-Debüt für Lecce ausgerechnet gegen Ronaldinhos AC Mailand gegeben. Simone Rabbi erhöhte in der 57. Minute auf 2:0.



Ronaldinho kam auf 28 Ballkontakte und brachte 17 von 21 Pässen an. Aufs Tor schoss er kein einziges Mal, sieben Bälle verlor er.

Ronaldinho nach dem Comeback: „Wenn er mich ruft, komme ich“

Zur Pause ging er nicht sofort in die Kabine. Er umarmte Mit- und Gegenspieler und drehte eine Runde, um die Fans zu grüßen. Dann blieb er draußen. Im Gespräch mit Sky zog er Bilanz.



„Es waren 45 zu schnelle Minuten, der Fußball war für mich immer so“, sagte Ronaldinho. Ob er noch einmal spielt? „Ich weiß es noch nicht, ich schließe eine Rückkehr nicht aus, das hängt vom Präsidenten ab. Wenn er mich ruft, komme ich.“



Präsident ist Ignazio Cipriani, Spross der gleichnamigen Restaurant-Familie und ein Freund Ronaldinhos. Der Brasilianer hält inzwischen selbst Anteile am Klub. „Der Fußball ist das Schönste, was ich im Leben hatte“, sagte er bei Sky.



Später meldete er sich auf Instagram: „Ich habe mir ein paar Jahre Pause gegönnt, aber es ist Zeit zurückzukommen.“ Man werde weiter daran arbeiten, „Italien und die Welt zu erobern“.

Zustimmung wird geprüft...

Sein Mitspieler Donati gab sich nüchtern. Auf die Frage, ob Ronaldinho einer von ihnen sei, antwortete er: „Nein, lasst uns keine Floskeln bemühen. Einer von uns ist er nicht.“

Ravenna gegen Forlì: Times Square, 6743 Zuschauer, 200.000 Euro

In New York zeigte eine Leinwand am Times Square die Partie. Rund 50 Journalisten und ebenso viele Fotografen reisten nach Ravenna, Sender in China, Brasilien und Großbritannien übertrugen. Auf der Tribüne saßen Ronaldinhos früherer Kollege Dida, der ehemalige Milan Serginho, Tennisprofi Fabio Fognini und Flavio Briatore.



6743 Zuschauer kamen ins Stadio Bruno Benelli, 1800 davon auf die eigens errichtete Zusatztribüne „R10“. Dort kostete ein Platz 90 Euro, ein Hospitality-Paket 150 Euro. Dauerkarten galten nicht. Fans protestierten mit einem Banner gegen 30 Euro teure Tickets für einen Platz im günstigsten Block.



Ravenna nahm rund 200.000 Euro ein. Auf Instagram folgen dem Klub inzwischen mehr als 315.000 Menschen, Anfang des Jahres waren es rund 30.000.



Sportlich bleibt Ravenna Zweiter in der Serie C, sechs Punkte hinter Spezia. Nur der Erste steigt direkt in die Serie B auf, in der Ravenna seit 2008 nicht mehr spielte.

Ronaldinho und das 300. Tor

Sein letztes Pflichtspiel hatte Ronaldinho 2015 für Fluminense gegen Goiás bestritten. Er steht bei 299 Toren. Den 300. Treffer wollte er in Ravenna erzielen, am liebsten per Kopf wie 2008 im Mailänder Derby.



Das Tor fehlt noch. Aber der Präsident müsste nur anrufen, dann würde Ronaldinho es nochmal versuchen.