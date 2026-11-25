Der Verkaufspreis lag mehr als 20 Prozent über dem höchsten Schätzpreis. Christie’s verzeichnet bei seinen Schmuckauktionen in Asien den höchsten Jahresumsatz seit 2017.

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Ein Ring mit einem rosafarbenen Diamanten hat bei einer Auktion in Hongkong 115,5 Millionen Hongkong-Dollar (14,7 Millionen US-Dollar) erzielt. Das Auktionshaus Christie’s versteigerte das Schmuckstück mit dem Namen „The Pink Petal“ am Dienstag.



Wie das Fachportal für den Diamantenhandel Rapaport berichtet, hatte der Schätzpreis zwischen 65 und 95 Millionen Hongkong-Dollar betragen. Der Verkaufspreis lag damit mehr als 20 Prozent über dem höchsten Schätzpreis.

Der 8,41 Karat schwere Diamant ist in Tropfenform geschliffen und von kleineren Diamanten umgeben. Nach Angaben der taiwanischen Zeitung United Daily News dauerte das Bietergefecht um das Schmuckstück fast 15 Minuten.

Christie’s stuft den Diamanten in die höchste Kategorie der Farbintensität („Fancy Vivid“) ein. Der Stein weist nur geringfügige, mit bloßem Auge meist nicht erkennbare Einschlüsse auf. Er gehört nach Angaben des Auktionshauses zum seltenen Diamanttyp IIa, der praktisch keinen Stickstoff enthält.

Ronny Hsu, Leiter der Schmuckauktionen von Christie’s im asiatisch-pazifischen Raum, führte den hohen Preis im Gespräch mit der Zeitung auf die Farbe und Qualität des Edelsteins zurück. Die Mischung aus Violett und Rosa erinnere an Kirschblüten und sei bei asiatischen Käufern besonders beliebt.

Beim Wiederverkauf farbloser Diamanten seien die Käufer Hsu zufolge zurückhaltender geworden. Christie’s setze die Schätzpreise für solche Steine deshalb deutlich unter dem Marktpreis an, um Interessenten zum Bieten zu bewegen.

Christie’s nimmt 68,5 Millionen US-Dollar ein

Insgesamt erlöste Christie’s bei der Schmuckauktion 536,9 Millionen Hongkong-Dollar (68,5 Millionen US-Dollar). Eine Art-déco-Brosche von Cartier mit einem Rubin aus Myanmar erzielte 6,8 Millionen US-Dollar. Für einen Anhänger mit einem mehr als 100 Karat schweren Saphir aus Myanmar wurden 5,4 Millionen US-Dollar bezahlt.

Christie’s ist seit 40 Jahren auf dem asiatischen Markt vertreten. Mit der Versteigerung vom Dienstag erreichte das Auktionshaus nach Angaben der taiwanischen Tageszeitung United Daily News bei seinen Schmuckauktionen in Asien bereits den höchsten Jahresumsatz seit 2017.

Das 1766 von James Christie in London gegründete Auktionshaus zählt neben Sotheby’s zu den weltweit führenden Unternehmen im Kunsthandel. Nach eigenen Angaben ist Christie’s in rund 50 Ländern vertreten und versteigert neben Kunstwerken und Schmuck auch Uhren, Oldtimer, seltene Bücher und Weine. Seit 1998 gehört das Auktionshaus zur Beteiligungsgesellschaft Artémis der französischen Unternehmerfamilie Pinault, die auch den Luxusgüterkonzern Kering mit Marken wie Gucci und Saint Laurent kontrolliert.