Revolutionärin eingemottet: „Rosa L.“ im Deutschen Theater

Mal eine fiese Frage vorweg: Wäre Rosa Luxemburg heute bei den Berliner Linken? Würde sie nach einem so klaren Wahlerfolg die Chance ergreifen und alles tun, um eine sozialreformerische Regierung zu schmieden? Wohl eher nicht. Rosa war ja – sehr spannungsreich – zwar leidenschaftliche Demokratin, aber eben keine Kompromisslerin.



Die Revolution stand auf ihrem Programm, nicht das bloße Funktionieren, nicht mal das vorsichtige Reformieren von Strukturen, die den kapitalistischen Status quo weiter verwalten. Wahrscheinlich gehörte sie heute zu jenen marxistischen Splittergruppen, die leicht zu skandalisieren sind, auch wenn die brillante Rednerin Rosa, das intellektuelle Kraftwerk, sich nie einfach hätte skandalisieren lassen.