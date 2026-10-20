Rot-Grün-Rot: CDU-Chef Evers hofft auf „Vernunft und Verantwortung“ bei SPD und Grünen

Obwohl SPD und Grüne am Montagabend mit deutlichen Mehrheiten für Koalitionsverhandlungen mit der Linken gestimmt haben, hält CDU-Landeschef Stefan Evers an seinem Gesprächsangebot fest. Auf Anfrage der Berliner Zeitung erklärt er, dass seine Partei bereits am vergangenen Freitag beide Parteien zu Konsultationsgesprächen eingeladen habe. Die Reaktionen fallen allerdings ernüchternd aus.



„Unsere Hand bleibt ausgestreckt. Die CDU Berlin hat angesichts der besorgniserregenden Lage am vergangenen Freitag Grüne und SPD zu Konsultationsgesprächen eingeladen. Bisherige Gespräche haben allerdings ergeben, dass insbesondere seitens der Grünen kein Interesse daran besteht, Alternativen zu einem Bündnis mit der radikalen Linken auszuloten.“



Damit bestätigt Evers, dass die CDU weiterhin versucht, eine Regierungsbildung unter Führung der Linken abzuwenden. Ob aus dem Angebot noch konkrete Verhandlungen entstehen könnten, bleibt offen. Die Beschlüsse vom Montag sprechen zunächst gegen einen solchen Kurswechsel.

SPD und Grüne stimmen für Koalitionsverhandlungen

Der SPD-Landesvorstand hatte mit 26 Ja- und drei Gegenstimmen für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen votiert. Wenig später folgten die Grünen. Auf ihrem kleinen Parteitag stimmte eine breite Mehrheit für Gespräche mit SPD und Linken, lediglich zwei Delegierte waren dagegen. Damit fehlt nur noch die Zustimmung der Linken, die am 31. Oktober auf einem Landesparteitag entscheiden will. Bei einem positiven Beschluss könnten die Verhandlungen Anfang November beginnen.



Die drei Parteien hatten sich zuvor auf ein gemeinsames Sondierungspapier verständigt. Darin vereinbarten sie unter anderem die geplante Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände, den Bau bezahlbarer Wohnungen und eine gemeinsame Linie im Umgang mit Antisemitismus. Gerade die letzten beiden Themenfelder – Wohnungspolitik und Antisemitismus – hatten während der Sondierungen für erhebliche Kontroversen gesorgt.



Auch innerhalb von SPD und Grünen blieb die Annäherung an die Linke nicht unwidersprochen. Mehrere SPD-Bundestagsabgeordnete hatten vor einer Zusammenarbeit gewarnt. Der SPD-Kreisvorstand Reinickendorf, Steffen Krachs Ortsverband, sprach sich mehrheitlich gegen eine erneute Regierungsbeteiligung aus, unter anderem, weil 12 Prozent für eine Regierungsbeteiligung zu wenig seien. Damit richtet sich seine Kritik grundsätzlich gegen die eigene Partei und nicht speziell gegen die Linke.



Evers setzt weiterhin auf diese Vorbehalte. Auf die Frage, ob es innerhalb von SPD und Grünen noch Kräfte gebe, die das Bündnis verhindern könnten, antwortet er: „Selbst der Ortsverband des SPD-Spitzenkandidaten positioniert sich gegen eine Koalition mit dieser Linken. Es gibt sowohl unter Sozialdemokraten als auch bei den Grünen viele Vernünftige, die mit berechtigter Sorge auf diese Regierungsbildung schauen. Ob Vernunft und Verantwortung sich am Ende durchsetzen, ist offen.“

Evers wartet ab – Brinker rechnet mit Rot-Grün-Rot

Rechnerisch wäre eine Koalition aus CDU, Grünen und SPD weiterhin möglich. Politisch ist diese Alternative nach den jüngsten Entscheidungen jedoch in weitere Ferne gerückt. Evers macht keinen Hehl daraus, welche Bedeutung er einer möglichen Regierung unter Führung der Linken beimisst: „Eine links-grün-rote Koalition, angeführt von der radikalen, in Teilen antisemitischen Linkspartei würde das politische Koordinatensystem in ganz Deutschland verändern - mit Folgen, die noch nicht vollständig absehbar sind.“



Die Frage, wie sich die CDU auf eine mögliche Oppositionsrolle vorbereitet und ob sie künftig bei einzelnen Vorhaben Mehrheiten mit SPD oder Grünen gegen die Linke organisieren will, beantwortet Evers zurückhaltend: „Es gilt jetzt, die weiteren Verhandlungen abzuwarten.“



Deutlich pessimistischer beurteilt die Berliner AfD-Fraktionsvorsitzende Kristin Brinker die Chancen, eine rot-grün-rote Regierung noch zu verhindern. Der Berliner Zeitung sagt sie: „Trotz des massiven Protests aus ihren Bundesparteien und auch von früheren Mandatsträgern hier in Berlin sind Grüne und SPD offenbar wild entschlossen, ein Linksbündnis mit Kommunisten und Antisemiten zu bilden.



Insbesondere die SPD, namentlich Herr Krach, hat im Rekordtempo angebliche rote Linien weggewischt. Man muss also leider davon ausgehen, dass das Linksbündnis kommt. Berlin wird einen hohen Preis dafür zahlen müssen.“ Eine konkrete Möglichkeit, die Regierungsbildung noch zu verhindern, nennt auch Brinker jedoch nicht.

AfD zeigt sich gesprächsbereit – auch gegenüber Koalitionsgegnern

Interessant ist allerdings, wie sich die AfD gegenüber den anderen Parteien positioniert. Auf die Frage, ob sie eine gemeinsame Oppositionsarbeit mit der CDU anstrebe und ob es bereits entsprechende Kontakte gebe, antwortet Brinker: „Generell gibt es keine Koalition in der Opposition. Zudem hat die CDU sich in den letzten Jahren, wenn es darauf ankam, regelmäßig Linken, Grünen und Sozialdemokraten angebiedert und mehrere gemeinsame Erklärungen mit ihnen verabschiedet. Ob sich das ändert, wird die Zeit zeigen.“



Konkrete Gespräche mit CDU-Abgeordneten bestätigt Brinker damit nicht. Zugleich lässt sie offen, ob sich das Verhältnis zwischen den beiden Oppositionsparteien künftig verändern könnte.



Noch weiter geht ihre Gesprächsbereitschaft gegenüber möglichen Gegnern des Bündnisses innerhalb von SPD und Grünen. Brinker erklärt: „Bundesweit sind Spitzenpolitiker von Grünen und Linken in Aufruhr wegen des geplanten Linksbündnisses. Die Berliner Ableger scheinen trotzdem vollständig auf diesen Irrweg eingeschworen zu sein. Generell sind wir gegenüber Jedem gesprächsbereit - sollte es also doch innerparteiliche Gegner der linken Volksfront geben, sind sie herzlich eingeladen, auf uns zuzukommen.“



Damit richtet die AfD ein Gesprächsangebot auch an Politiker außerhalb des eigenen politischen Lagers. Ob einzelne Abgeordnete darauf eingehen könnten, ist bislang nicht bekannt.

Auch ein AfD-Verbotsverfahren sorgt für Streit

Ein weiterer Konflikt zeichnet sich bereits ab. In ihrem Sondierungspapier haben sich Linke, SPD und Grüne auf eine Bundesratsinitiative zur Einleitung eines AfD-Verbotsverfahrens verständigt. Für die AfD könnte eine mögliche rot-grün-rote Landesregierung damit nicht nur zum politischen Gegner im Abgeordnetenhaus werden, sondern auch auf Bundesebene gegen die Partei vorgehen.



Brinker weist das Vorhaben zurück: „Wenn ein Verbotsverfahren gegen die AfD Aussicht auf Erfolg hätte, wäre es längst eingeleitet worden. Dass es immer wieder gefordert wird, ist wahltaktisches Geplänkel, um uns zu diffamieren und eine politische Konkurrenz auszuschalten. Wir werden uns wie gehabt mit allen rechtsstaatlichen Mitteln zur Wehr setzen.“



Ob ein Verbotsverfahren Aussicht auf Erfolg hätte, wäre letztlich eine Frage der rechtlichen Voraussetzungen und der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Eine Bundesratsinitiative allein würde noch kein Parteiverbot bedeuten.



Für die Berliner Regierungsbildung bleibt unterdessen der 31. Oktober entscheidend. Dann muss die Linke über den Beginn der Koalitionsverhandlungen abstimmen.

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