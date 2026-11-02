Rot-Grün-Rot in Berlin: Koalitionsverhandlungen beginnen heute

Linke, Grüne und SPD starten heute ihre Verhandlungen über eine gemeinsame Landesregierung in Berlin. Auf der Agenda steht auch die Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne.

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In Berlin starten am Montag die Koalitionsverhandlungen für ein mögliches rot-grün-rotes Bündnis. Nach Angaben der beteiligten Parteien kommen die Verhandlungsdelegationen von Linken, Grünen und SPD um 10 Uhr im Abgeordnetenhaus zusammen. Zu den Teilnehmern zählen unter anderem die Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp, SPD-Landeschef Steffen Krach und Grünen-Spitzenkandidat Werner Graf.

Als letzte der drei Parteien hatte die Linke am Samstag grünes Licht für die Aufnahme der Gespräche gegeben. Ein Landesparteitag stimmte den Angaben zufolge mit überwältigender Mehrheit für die Verhandlungen. SPD und Grüne hatten die Aufnahme von Koalitionsgesprächen bereits zuvor beschlossen.

Grundlage der nun beginnenden Verhandlungen ist ein von den drei Parteien gemeinsam erarbeitetes Sondierungspapier. Darin ist unter anderem die Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Immobilienkonzerne in Berlin vorgesehen. (mit AFP)

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