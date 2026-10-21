Rot-grün-rote Pläne für Omas Häuschen: Und täglich grüßt das Murmeltier

Berlin hat schon einmal Wohnungen aus Not verkauft und dann teuer zurückgekauft. Mit der neuen Vergesellschaftung droht die nächste Runde. Ein Gastbeitrag.

Man kann die Berliner Wohnungspolitik der letzten zwanzig Jahre in drei Zahlen erzählen. 2004 verkaufte das Land die GSW mit rund 65.700 Wohnungen für 405 Millionen Euro an zwei US-Finanzinvestoren. Die Käufer übernahmen zusätzlich mehr als 1,5 Milliarden Euro Schulden. Das waren rund 30.000 Euro je Wohnung.

2019 kaufte die landeseigene Gewobag knapp 5900 dieser Wohnungen für 920 Millionen Euro zurück; das waren rund 154.000 Euro je Wohnung. 2021 zahlte dann das Land Berlin für weitere 14.750 Wohnungen von Vonovia und Deutsche Wohnen 2,46 Milliarden Euro.

Die Berliner Zeitung hat diese Geschichte gerade unter dem Titel „Berlins teurer Wohnungszirkus“ erzählt. Ich möchte eine Frage ergänzen, die in der aktuellen Debatte fast völlig fehlt: Was geschieht eigentlich am Tag nach der Vergesellschaftung?

Der Verkauf von 2004 war kein ideologischer Ausrutscher. Nach dem Bankenskandal stand Berlin mit dem Rücken zur Wand. Das Land klagte später in Karlsruhe auf rund 30 Milliarden Euro Sanierungshilfe vom Bund. Das Bundesverfassungsgericht lehnte 2006 ab und verwies ausdrücklich darauf, dass Berlin seinen Wohnungsbestand verkaufen könne.

Die Häuser sind das Einfachste

Die Käufer haben damals nicht spekuliert. Sie haben gewartet, bis der Verkäufer keine Wahl mehr hatte. Zur Ehrlichkeit gehört auch: Viele der Bestände waren in schlechtem Zustand, mit hohem Leerstand und maroden Bädern. 30.000 Euro waren 2004 ein realistischer Preis. Den Wert haben danach zwei Dinge geschaffen: der Berliner Markt und ein Betrieb, der die Häuser Schritt für Schritt wieder in Ordnung gebracht hat.

Jetzt verhandeln Linke, Grüne und SPD über die Vergesellschaftung von bis zu 240.000 Wohnungen. Die Entschädigung liegt je nach Gutachten zwischen 8 und 36 Milliarden Euro, also zwischen rund 33.000 und 150.000 Euro je Wohnung. Wer billig entschädigt, trägt ein erhebliches Rechtsrisiko. Wer gerichtsfest entschädigt, muss nach Berechnungen des DIW bei heutigen Mieten jedes Jahr Hunderte Millionen Euro aus dem Haushalt zuschießen, bei 29 Milliarden sind das rund 790 Millionen Euro. Und das mit einem Haushalt, der schon 2026 ein Defizit von rund 4,6 Milliarden Euro erwartet.

Ich selbst war zehn Jahre für den Betrieb eines der größten Wohnungsunternehmen Deutschlands verantwortlich. Aus dieser Erfahrung weiß ich: Die Häuser sind das Einfachste an einem Wohnungsunternehmen.

Was einen Bestand gut oder schlecht macht, ist der Betrieb. Gute Bestände brauchen Präsenz. Einen Objektbetreuer, der das Haus kennt und die Mieter beim Namen. Einen Hausmeister, der morgens da ist, Handwerker, die kommen, wenn die Heizung ausfällt und nicht erst nach einer Ausschreibung.

Und Häuser brauchen Management: Daten zu jeder Einheit, eine Instandhaltung, die nach Plan läuft statt nach Kassenlage, und Prozesse, die bei 240.000 Wohnungen jeden Tag funktionieren.

Genau das wird nicht vergesellschaftet. Übertragen werden Grund und Boden. Personal, IT-Systeme, Handwerker, Rahmenverträge und Kundenservice bleiben bei den enteigneten Unternehmen. Die neue Anstalt wäre nach Einschätzung des DIW fast dreimal so groß wie die größte landeseigene Gesellschaft. Sie müsste vom ersten Tag an Schäden beheben, Wohnungen neu vermieten, Aufzüge, Heizungen und Trinkwasseranlagen warten und Nebenkosten abrechnen. Dazu kommen knappe Fachkräfte und das Vergaberecht für jeden Handwerkerauftrag.

Die naheliegende Übergangslösung wäre, die Bewirtschaftung bei denen einzukaufen, die es können. Berlin würde dann Vonovia dafür bezahlen, die Wohnungen zu verwalten, die es Vonovia gerade weggenommen hat.

Sanierungsstau beginnt am ersten Tag

Eine Organisation im Aufbau schiebt zuerst auf, was nicht brennt: die Instandhaltung. Der Sanierungsstau beginnt nicht erst, wenn das Geld fehlt. Er beginnt am ersten Tag. Gleichzeitig muss der Bestand klimafit werden: Dämmung, Fenster, neue Heizungen. Bei gedeckelten Mieten und leerer Landeskasse bleibt dafür wenig übrig. Dann zahlen die Mieter trotzdem – über steigende Heizkosten. Bezahlbarkeit entscheidet sich an der Warmmiete, nicht an der Kaltmiete.

Eine Vergesellschaftung sichert die Mieten derer, die schon drinnen wohnen. Wer umzieht, verliert seinen Vorteil, also zieht kaum noch jemand um. Draußen stehen Familien, die ein Zimmer mehr brauchen, Alleinerziehende nach einer Trennung, Menschen, die für einen Job nach Berlin kommen, Studierende.

Für sie alle entsteht keine einzige neue Wohnung; es werden sogar weniger frei. Berlin fehlen schon heute über 100.000 Wohnungen. Grundversorgung heißt nicht nur, die zu schützen, die schon versorgt sind.

Sperrminorität von 25 Prozent

Was stattdessen? Wer Einfluss auf große Bestände will, muss sie nicht enteignen. Die Deutsche Wohnen hat rund drei Viertel ihrer Wohnungen in Berlin und ist weiter börsennotiert. Eine Sperrminorität von 25 Prozent ließe sich nur im Paket von Vonovia erwerben und würde zum aktuellen Kurs etwa 1,5 bis 2 Milliarden Euro kosten, ohne Rechtsrisiko und zu einem Zeitpunkt, an dem die Aktie deutlich unter Substanzwert notiert. Verbunden mit einer Vereinbarung über Instandhaltung und Sanierung in Berlin hätte das Land echten Einfluss. Zum ersten Mal würde Berlin dann im Tief kaufen statt im Hoch.

Das gesparte Geld gehört in den Neubau, in eine verlässliche Instandhaltung und in Sanierungsprogramme, die die Warmmiete senken. Im Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ kommt die Hauptfigur erst dann aus der Zeitschleife, als sie aufhört, denselben Tag immer gleich zu leben. Berlin hat seinen Tag schon zweimal erlebt: aus Not verkaufen, unter Druck zurückkaufen.

Wenn das Land jetzt vergesellschaftet und anschließend an der Instandhaltung spart, steht in zehn, fünfzehn Jahren wieder ein Finanzsenator vor einem sanierungsbedürftigen Bestand und einer leeren Kasse. Und die Käufer von morgen warten bereits geduldig am Spielfeldrand. Omas Häuschen hat einen besseren Eigentümer verdient. Vor allem einen, der es instand hält.



Klaus Freiberg war von 2010 bis 2019 COO der Deutschen Annington, heute Vonovia, und ist Geschäftsführer der Freiberg-Beteiligungs-GmbH in Münster. Er hält privat Vonovia-Aktien.

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