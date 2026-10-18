Rot-grün-rote Regierungsgespräche: Berlins Milliardenwette auf bezahlbare Mieten

Linke, Grüne und SPD haben sich auf einen Fahrplan zur Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände verständigt. Doch das Berliner Sondierungspapier enthält erhebliche Einschränkungen.

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Die Vergesellschaftung kommt näher. Doch der Kompromiss bleibt hinter den Forderungen der Initiative zurück.

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Die Berliner Sondierungen sind abgeschlossen, der Streit um die Wohnungen aber fängt erst richtig an. Linke, Grüne und SPD haben sich auf einen Fahrplan zur Vergesellschaftung großer privater Wohnungsbestände verständigt. Rund 160.000 Wohnungen könnten betroffen sein. Für die Befürworter ist das ein Durchbruch, für die Immobilienwirtschaft ein Angriff auf bestehende Eigentumsverhältnisse.

Ein Blick ins Sondierungspapier zeigt: Der Kompromiss ist mit erheblichen Einschränkungen verbunden. Die Entschädigung soll auf 16 Milliarden Euro gedeckelt werden, Ausnahmen sind vorgesehen. Fragen zur Finanzierung und Verfassungsmäßigkeit bleiben offen. Der politische Durchbruch könnte deshalb erst der Auftakt eines neuen Streits sein.

10.000 Wohnungen darf jeder Konzern behalten

Betroffen sein sollen private Unternehmen mit mehr als 10.000 Wohnungen. Diesen Grundbestand dürfen sie behalten, nur darüber hinausgehende Wohnungen sollen vergesellschaftet werden. Genossenschaften bleiben ausgenommen, ebenso Wohnungen, die seit 2021 gebaut wurden oder noch entstehen.

Damit geht die Einigung deutlich weniger weit als der Volksentscheid „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ von 2021. Damals ging es um Unternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen. Die Initiative begrüßt den Kompromiss, kritisiert aber, dass rund 70.000 Wohnungen weniger erfasst würden. Damit würden die Parteien „hinter ihrem demokratischen Auftrag zurückfallen“.

Milliardenkosten, ungewisse Entlastung

Die Entschädigung soll auf 16 Milliarden Euro begrenzt werden. Ein Finanzierungskonzept ist allerdings erst für 2027 vorgesehen. Mitte 2028 soll das Gesetz ins Abgeordnetenhaus kommen, wirksam werden soll es frühestens ein Jahr nach seiner Verkündung. Selbst wenn der Zeitplan hält, dürfte der Eigentümerwechsel noch Jahre dauern.

Wie riskant die Rechnung ist, zeigt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) vom 5. Oktober. Ihr Fazit: „Niedrige Entschädigung, niedrige Mieten und ein unbelasteter Haushalt lassen sich nicht gleichzeitig erreichen.“ Die Obergrenze löst diesen Zielkonflikt nicht. Ob sie rechtlich haltbar ist und ob sich die Übernahme damit finanzieren lässt, bleibt bisher offen.

Für Mieter ist die Entlastung keineswegs garantiert. Die durchschnittliche Eingangsmiete der übernommenen Wohnungen soll nicht höher liegen als die bisherige Durchschnittsmiete des jeweiligen Eigentümers. Eine sofortige Mietsenkung verspricht das Papier nicht. Die Wohnungen wechseln den Eigentümer, zusätzlicher Wohnraum entsteht dadurch nicht.

Die Konzerne müssten Bestände abgeben und würden dafür entschädigt. Für Berlin droht eine milliardenschwere Transaktion, deren Kosten und Erträge noch nicht belastbar kalkuliert sind. Steigen die Ausgaben oder bleiben die Mieteinnahmen hinter den Erwartungen zurück, könnte der Haushalt belastet werden – zulasten anderer öffentlicher Aufgaben.

Buschmann warnt vor Verfassungsbruch

Der frühere Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) nennt das Vorhaben auf X „offensichtlich verfassungswidrig“. Seine Rechnung: 16 Milliarden Euro für 160.000 Wohnungen entsprächen 100.000 Euro je Wohnung. Damit stellt er die vorgesehene Entschädigung infrage.

Zustimmung wird geprüft...

Doch die Rechnung beweist keinen Verfassungsbruch. Artikel 15 des Grundgesetzes ermöglicht Vergesellschaftung grundsätzlich. Eine Expertenkommission des Berliner Senats hielt sie mehrheitlich für rechtlich möglich, war sich bei Entschädigung und Verhältnismäßigkeit aber nicht in allen Fragen einig. Sollte die Entschädigungsregelung scheitern, drohen langwierige Verfahren und weitere finanzielle Unsicherheit. Die Parteien legen eine Obergrenze fest, ohne damit die entscheidende Rechtsfrage zu beantworten.

Auch CSU-Chef Markus Söder schaltet sich in die Debatte um eine Vergesellschaftung ein und wählt drastische Worte. Beim Deutschlandtag der Jungen Union bezeichnete er die Sondierungseinigung als „Honecker 2.0“. Söder fordert ein Bundesgesetz, das solche Vorhaben verhindert.

Neubau als Gegenversprechen

Bis 2031 wollen die Parteien 100.000 Baugenehmigungen erreichen. Mindestens die Hälfte des Neubaus soll auf landeseigene und gemeinwohlorientierte Unternehmen entfallen. Bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen sollen Mieterhöhungen auf höchstens zwei Prozent jährlich begrenzt werden.

Doch Baugenehmigungen sind keine fertigen Wohnungen. Und die Übernahme bestehender Bestände löst den Wohnungsmangel nicht unmittelbar.

Am Montag stimmen die Grünen auf einem Kleinen Parteitag und die SPD im Landesvorstand über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ab. Die Linke entscheidet erst am 31. Oktober auf ihrem Parteitag. Noch ist das Sondierungspapier kein Regierungsprogramm.

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