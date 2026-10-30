Rot ist tot: Warum wir Coq au Vin ab jetzt lieber mit Riesling kochen

Riesling ist einer der beliebtesten deutschen Weine. Leicht, charakterstark – und kochen kann man damit auch! Wir machen Coq au Riesling und cremiges Riesling-Parfait.

Mein erstes Jahr nach dem Abitur verbrachte ich auf einem Weingut an der Nahe. Andere lernten damals vielleicht eine Fremdsprache oder Autofahren, begannen eine Lehre oder gingen zur Bundeswehr.



Ich lernte, dass Wein nicht einfach nach Wein schmeckt. Vor allem der Riesling war schuld daran. Seine Säure, diese eigentümliche Verbindung von Frucht und etwas Kühlem, Steinigem, blieb mir im Gedächtnis. Es war die erste Rebsorte, die ich im Glas wiedererschmeckte, ohne vorher das Etikett gesehen zu haben. Ich bilde mir ein, dass mir das bis heute gelingt.

Schon die Römer pflanzten Reben

Dass ausgerechnet diese Traube zu meiner Einführung in die Weinwelt wurde, ist im Rückblick ein Glücksfall. Riesling ist ein ziemlich eindrucksvolles Stück deutscher Kulturgeschichte. Der Weinbau kam nicht erst mit ihm hierher. Die Römer pflanzten Reben insbesondere entlang von Mosel und Rhein, und nach dem Zerfall ihres Reiches verschwand der Wein nicht mit den Legionen.

Klöster, geistliche und weltliche Grundherren, später ganze Weinorte führten die Arbeit fort. Durch Jahrhunderte, Kriege und Naturkatastrophen hindurch gelang es, das Erbe zu bewahren. Es scheint also etwas dran zu sein am Wein.

Der Riesling selbst taucht 1435 erstmals namentlich in einer Rechnung aus Rüsselsheim auf. Für 22 Schilling wurden dort Setzreben gekauft. Eine erstaunlich prosaische Geburtsurkunde für eine Rebsorte, deren beste Weine Jahrhunderte später auf den bedeutendsten Tafeln Europas standen.

Noch an der Rebe, bald im Glas – oder der Riesling landet doch auf dem Teller. © Duilio Piaggesi/Imago

Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert erzielten große deutsche Rieslinge, vor allem edelsüße, Preise, die sich mit heutigen Bordeauxweinen messen können, ja nicht selten sogar darüberlagen. Wer heute bei deutschem Weißwein zuerst an die billige Literflasche denkt, weiß nicht, wie hoch sein internationales Ansehen einmal war.

Die beiden Weltkriege, Wirtschaftskrisen und der Verlust wichtiger Absatzmärkte beschädigten diese Stellung schwer. Später kamen Massenproduktion und süßliche Exportweine hinzu, die dem Ruf nicht gerade halfen. Dass deutscher Riesling heute wieder in den Kellern großer Restaurants von New York bis Tokio liegt, ist deshalb keine selbstverständliche Rückkehr, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger Arbeit ehrgeiziger Winzer.



In Japan wird deutscher Riesling besonders geschätzt: Seine lebendige Säure und die Fähigkeit, selbst mit einer gewissen Restsüße präzise zu bleiben, machen ihn zum interessanten Begleiter der dortigen Küche.

privat Unser Kolumnist Felix Hanika war zunächst Investmentbanker, dann absolvierte er im Hotel & Restaurant Bareiss im Schwarzwald eine Kochlehre. Acht Jahre lang kochte er in den besten Restaurants der Welt. In der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung veröffentlicht er regelmäßig seine Lieblingsrezepte.

Mich fasziniert am Riesling vor allem seine Spannweite. Er kann trocken und straff sein, nach Zitrusfrüchten, grünem Apfel und Kräutern duften, mit zunehmendem Alter ganz andere, manchmal petrolartige Noten entwickeln. Oder er wird als Spätlese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese oder Eiswein zu etwas, das man kaum noch mit einem gewöhnlichen Glas Weißwein vergleichen möchte. Die Süße ist dabei nur die halbe Geschichte. Erst die Säure verhindert, dass das Ganze süß-klebrig und ermüdend wird.

In meiner Zeit in der Sternegastronomie haben wir Foie gras gelegentlich mit einem Gelee aus edelsüßem Riesling serviert. Dafür wurde der Wein sorgfältig eingekocht und gebunden, bis auf der Gänseleber eine feine, glänzende Schicht lag. Dazu gab es eine gereifte Spätlese, manchmal auch eine Trockenbeerenauslese oder einen Eiswein. Fett, Süße und Säure standen in einem Verhältnis zueinander, das sich mit einem trockenen Begleitwein kaum herstellen ließe. Es war aufwendig und zugegeben nicht gerade die Küche für einen Abend unter der Woche.

Im Geschmack verblüffend klar

Umso mehr gefällt mir ein Gericht, auf das mich der britische Foodautor Nigel Slater gebracht hat: Coq au Riesling. Der französische Klassiker Coq au Vin wird dabei mit Weißwein statt Rotwein gekocht, mit Pilzen, Speck und häufig etwas Rahm. Der Riesling ist hier kein beiläufiger Schuss zum Ablöschen. Er gibt der Soße ihre Richtung, bringt Frische in die Schmorflüssigkeit und einen Duft, den ein beliebiger neutraler Weißwein nicht hätte. Ein französisches Gericht, das am Rhein plötzlich ganz zu Hause wirkt – das finde ich genial.

Ähnlich geht es mir mit den alten Garnituren „nach Winzerin-Art“, die man heute nicht mehr so oft auf Speisekarten findet. Ich habe häufig Wels so zubereitet: ein gebratenes Stück Wels auf Riesling-Sauerkraut, dazu knuspriger Bauchspeck und ein leichter Rieslingschaum aus einer mit Wein verfeinerten Rahmsoße.



Das klingt nach einer Menge Komponenten, schmeckt aber verblüffend klar. Der Wein verbindet das Säuerliche des Krauts mit dem Fett des Specks und dem festen Fleisch des Welses.

Man muss dafür keine seltene Flasche öffnen. Ein guter trockener Riesling, den man auch gern trinken würde, genügt zum Kochen völlig. Die kostbaren edelsüßen Weine würde ich ohnehin lieber ins Glas geben oder allenfalls löffelweise in ein Dessert. Nach meinem Jahr an der Nahe habe ich gelernt, mit Riesling zu kochen.



Das Wichtigste war allerdings etwas anderes: Seitdem weiß ich, dass ein Wein eine eigene Handschrift haben kann. Und dass man sie, mit ein wenig Übung, sogar blind erkennt.

Coq au Riesling – inspiriert von Nigel Slater

Hähnchen und Champignons – dieses Mal aber ausnahmsweise nicht mit einem Pinot Noir. © unsplash

Zutaten (4 Personen): 4 Hähnchenschenkel, 150 g durchwachsener Speck, 250 g braune Champignons, 2 Schalotten, 2 Knoblauchzehen, 40 g Butter, 1 EL neutrales Pflanzenöl, 350 ml trockener Riesling, 150 ml Sahne, 2 Zweige Thymian, 1 Lorbeerblatt, 1/2 Bund glatte Petersilie, Salz und Pfeffer

Zubereitung: Die Hähnchenteile trocken tupfen und in einem großen Schmortopf in Butter und Öl rundherum goldbraun anbraten, anschließend zur Seite legen. Den Speck in Streifen schneiden und mit den fein gewürfelten Schalotten im Bratfett anschwitzen. Den gehackten Knoblauch kurz mitbraten, dann ebenfalls alles zur Seite legen.

Die geputzten, halbierten Champignons im verbliebenen Fett kräftig anrösten. Hähnchen, Speck und Schalotten zurück in den Topf geben, Thymian und Lorbeer hinzufügen und mit Riesling aufgießen. Zugedeckt bei niedriger Hitze etwa 35 bis 40 Minuten sanft schmoren, bis das Fleisch gar ist. Die Hähnchenteile herausnehmen und warm halten.

Die Sahne zur Soße geben und ohne Deckel einige Minuten einkochen lassen, bis sie schön cremig wird. Kräuterzweige entfernen, mit Salz und Pfeffer abschmecken und das Hähnchen nochmals kurz in der Soße erwärmen. Mit gehackter Petersilie bestreuen. Dazu passen breite Bandnudeln, Spätzle oder einfach knuspriges Bauernbrot. Und natürlich ein Glas Riesling.

Riesling-Parfait mit karamellisierten Walnüssen

Warum nicht als Parfait? Ein Riesling muss nicht unbedingt zum Sonnenuntergang im Glas genossen werden. © unsplash

Zutaten (4 Personen): 150 ml Riesling, 3 Eigelb, 80 g Zucker, 250 ml Sahne, 80 g Walnüsse, 40 g Zucker für den Krokant, 1 TL Butter, 1/2 Zitrone

Zubereitung: Den Riesling auf etwa 75 ml einkochen und abkühlen lassen. Die Eigelbe mit 80 g Zucker über einem heißen, nicht kochenden Wasserbad cremig aufschlagen, bis die Masse hell und dicklich ist. Den reduzierten Riesling langsam einrühren und weiterschlagen, bis eine luftige Creme entsteht.

Die Schüssel vom Wasserbad nehmen und die Masse unter gelegentlichem Rühren abkühlen lassen. Die Sahne steif schlagen und zusammen mit etwas fein abgeriebener Zitronenschale vorsichtig unterheben. Die Masse in eine mit Frischhaltefolie ausgelegte kleine Kastenform oder vier Förmchen füllen und mindestens sechs Stunden gefrieren lassen.

Für den Krokant die Walnüsse grob hacken. Die restlichen 40 g Zucker in einer Pfanne goldbraun karamellisieren, Butter und Walnüsse unterrühren, auf Backpapier verteilen und vollständig auskühlen lassen. Das Parfait etwa zehn Minuten vor dem Servieren aus dem Gefrierfach nehmen, portionieren und mit dem grob zerbrochenen Walnusskrokant bestreuen. Und dann einfach genießen.

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