Wie wird man glücklich? Oder auch wo? Diese Frage beschäftigt wohl alle Menschen immer wieder, manche fast pausenlos. Kleiner Tipp: Einfach mal nach Erfurt schauen.



Die Landeshauptstadt von Thüringen scheint derzeit ein idealer Platz zu sein, um dem Glück wenigstens einen Schritt näher zu kommen. Und das in sehr schwierigen Zeiten.



Laut SKL-Glücksatlas ist Erfurt 2026 die „glücklichste Stadt“ Deutschlands, vor Augsburg und Düsseldorf. Im Ranking der 40 Großstädte, die untersucht wurden, landete Berlin übrigens auf Platz 35.



Für das oft so entspannte Lebensgefühl in Erfurt, das Einwohner und auch Touristen so empfinden, sorgen viel Grün, kurze Wege, relativ wenig Lärm, viel Kultur, zahlreiche gemütliche Cafés und als Highlights die mittelalterliche Krämerbrücke und großartige Fachwerkhäuser in der Innenstadt.

Rot-Weiß Erfurt: Herbstmeister der Regionalliga Nordost

Aber im Moment kommt ein weiterer Anziehungspunkt hinzu, dessen Besuch Tausende Menschen regelmäßig glücklich macht: das Steigerwaldstadion, in dem der ambitionierte Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt zu Hause ist.



Der sorgt seit Saisonbeginn für viel Jubel und oft überschäumende Glücksgefühle bei im Schnitt mehr als 8.000 Fans pro Heimspiel.



Nach dem Ende der Hinrunde und 17 Spieltagen thront RWE unter Erfolgstrainer Fabian Gerber (46) auf Rang eins, der am Saisonende im Mai 2027 den direkten Aufstieg in die Dritte Liga bedeuten würde.

51 Tore von 14 Schützen: Warum Erfurt so dominant ist

Die Anhänger der Rot-Weißen wissen: Wenn sie ins Steigerwaldstadion pilgern, werden fast immer die Glücksgefühle auf dem Platz und auf den Tribünen überwiegen. Sechs Heimsiege und drei Remis waren zu erleben und 31 Treffer der eigenen Mannschaft.



Insgesamt trafen die Erfurter rekordverdächtige 51-mal (!), verteilt auf 14 Schützen, was für die hohe Qualität und Leistungsdichte im Team spricht.



Wie dominant die Erfurter bislang auftraten, zeigt auch, dass sie an zwölf Spieltagen an der Tabellenspitze standen. Viermal gelang das dem Chemnitzer FC, der den Erfurtern die einzige Niederlage beibrachte (3:1).



Der jüngste 3:0-Erfolg gegen den selbsternannten Aufstiegsfavoriten VSG Altglienicke geriet gar zu einer Machtdemonstration der Schützlinge von Trainer Fabian Gerber. Der Rückstand der VSG aus dem Südosten Berlins, verstärkt mit namhaften ehemaligen Profis, beträgt bereits satte zehn Punkte.



Viele Beobachter wie etwa MDR-Experte Lutz Lindemann, einst zu DDR-Oberligazeiten Mittelfeldstratege in Erfurt und in Jena, sprechen nun vom „besten Erfurter Team seit fünf Jahren“.



Der eloquente Gerber lobt die „große Breite“ seiner Mannschaft. „Viele unserer Spieler haben sich in den letzten Jahren stark entwickelt und die Konkurrenz durch unsere externen Zugänge ist groß. Deshalb haben wir auch eine hohe Trainingsintensität, die sich später in den Spielen auszahlt.“

Wer Erfurt noch gefährlich werden kann

Gerber ist und bleibt vorsichtig mit Prognosen, verweist auf das schwere Restprogramm bis zur Winterpause. Das hat es in sich: BFC Dynamo (auswärts), Hallescher FC (heim), Tasmania Berlin (auswärts).

Die härtesten Verfolger von RWE sind im Moment Chemnitz (4 Zähler Rückstand), der Hallesche FC (6), Erzgebirge Aue (7) und der BFC Dynamo (8).

Gerber glaubt, dass einige Konkurrenten im Winter nochmal mit Transfers nachlegen werden. Erfurt beobachte auch den Markt. Die Euphorie um das Team sei groß, sagt Gerber, man spüre das täglich in der Stadt und auch im Umland. Aber die Liga sei eng und eine Entscheidung um den Aufstieg werde sicherlich erst spät fallen.

Altglienicke und Erzgebirge Aue: Die Favoriten straucheln

Auch Altglienicke schreibt Gerber nicht ab. Die VSG hatte vor Saisonstart mit spektakulären Transfers die Konkurrenz regelrecht geschockt, schwächelte aber vor allem gegen die Mitfavoriten. Sie unterlag gegen Chemnitz, den BFC Dynamo, Erfurt und Meister 1. FC Lok Leipzig.



Pech für die VSG, dass ihre beiden Top-Stars, die ehemaligen Bundesliga-Profis und Ex-Nationalspieler John Anthony Brooks (33) und Tolga Cigerci (34) beide mit Verletzungen häufig und für längere Zeit ausfielen.



Ein anderer Mitfavorit, Drittligaabsteiger Erzgebirge Aue, ging mit einem der höchsten Etats der Liga zum ersten Mal überhaupt in die Viertklassigkeit. In Aue ist man bislang zufrieden, wäre aber gern näher dran an Spitzenreiter Erfurt, dem man im Steigerwaldstadion ein 2:2 abgetrotzt hatte.



Der totale personelle Umbruch mit 18 neuen Spielern brauchte Zeit. Mitten in der Hinrunde gab es eine heftige sportliche Delle mit vier Pflichtspiel-Niederlagen in Folge in der Liga und im Landespokal.



In die Rückrunde aber geht Aue mit breiter Brust nach zuletzt drei Siegen in Serie. Die Mechanismen in der neu formierten Truppe greifen immer besser. Noch hat Aue Tuchfühlung zur Ligaspitze und das Ziel „Wiederaufstieg“ nicht aufgegeben.



Aber das Nonplusultra ist bislang Rot-Weiß Erfurt. Sollten die Thüringer am 34. und letzten Spieltag – am 23. Mai 2027 – den Aufstieg in die Dritte Liga tatsächlich geschafft haben, würde das auch nebenbei die Chancen von Erfurt deutlich erhöhen, 2027 wieder die „glücklichste Stadt“ Deutschlands zu werden. Dem Fußball sei Dank!

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema