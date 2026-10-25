Union Berlin nach 19 Minuten in Unterzahl: Wo lag der Fehler?

Union holt in Augsburg einen Punkt, obwohl Felix Uduokhai nach 19 Minuten Rot sieht. Heldt, Khedira und Lustrinelli sagen, wo der Fehler lag.

Der 1. FC Union Berlin musste beim 1:1 (0:0) im Bundesligaspiel beim FC Augsburg früh in Unterzahl spielen. Schon in der 19. Minute sah Innenverteidiger Felix Uduokhai die Rote Karte. Nach einem ungenauen Rückpass von András Schäfer kam Augsburg-Stürmer Michael Gregoritsch schneller an den Ball als Uduokhai, der als letzter Mann zurückgeblieben war und am Trikot des Augsburgers zupfte. Schiedsrichter Robin Braun wertete die Aktion als Notbremse und stellte den Verteidiger vom Platz.

Banks: „Nicht sein Fehler“

In der Halbzeit erhielt der Unioner Verteidiger unerwarteten Zuspruch. Der derzeit verletzte Augsburger Innenverteidiger Noahkai Banks sprach bei Sky über die Szene und nahm Uduokhai in Schutz: „Als Innenverteidiger schaut es dann oft doof aus, aber ich finde nicht, dass es sein Fehler ist“, sagte Banks.



Die Ursache sah er woanders, nämlich beim ungenauen Zuspiel von Schäfer. „Es war ein schlechter Ball, und dann ist es natürlich für Felix schwierig, weil Gregoritsch seinen Körper gut reinstellt.“



Den Platzverweis selbst hielt Banks trotzdem für gerechtfertigt. „Nee, also es ist auf jeden Fall ein Platzverweis, weil Greger sonst zum Schuss kommt, denke ich. Finde ich jetzt nicht, dass man da viel diskutieren kann.“

Ittrich: „Glasklare Torschance“

Zu demselben Urteil kam Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich, der am Sky-Mikrofon die Szene einordnete. Er nannte zwei Kriterien. „Es gibt zwei Dinge, die man bei so einer Situation immer beachten muss. Einmal ist es wirklich eine glasklare Torschance, die vereitelt wird, und dabei ist es irrelevant, ob es der letzte Mann ist. Habe ich wirklich eine Vereitelung einer klaren Torschance? Das ist der Fall.“



Dazu komme die Frage, ob überhaupt ein Foul vorliege. Ittrich beantwortete sie so: „Der Angreifer ist in einer viel besseren Situation, steht vor dem Spieler, und dann reicht eine klare kleine Berührung. Dann ist es ein Foulspiel und dementsprechend auch eine Rote Karte wegen der Vereitelung einer glasklaren Torschance.“

Heldt: „Das ist einfach unnötig“

Die Frage, wo der Fehler lag, beantworteten die Unioner selbst, und sie setzten dabei früher an als Banks. Für Geschäftsführer Horst Heldt begann die Szene schon beim Freistoß davor. „Das geht mit dem Freistoß für uns los, an der Mittellinie, den brauchen wir gar nicht zurückzuspielen. Das war eine Fehlentscheidung. Tom Rothe hat auf der linken Seite den Ball, kann ihn eigentlich nach vorne spielen. Nein, er spielt ihn zurück, und dann entsteht das: Der Ball kommt zu András, zu Felix, dann schlampig gespielt, und man bringt sich selbst in Schwierigkeiten. Das ist einfach unnötig“, sagte er nach dem Spiel bei Sky.

Trainer Mauro Lustrinelli war nach dem Spiel auf der Pressekonferenz sichtlich genervt und kritisierte: „Wenn wir den Ball nach vorne spielen, kommt die Rote Karte nicht.“

Trainer Mauro Lustrinelli (2. v. l.) und Felix Uduokhai (r.) nach dessen Roter Karte am Spielfeldrand © Harry Langer/dpa

Khedira: „Man muss das als Fehlentscheidung werten“

Rani Khedira beschrieb im TV, was in der Szene eigentlich geplant war. „Eigentlich war der Gedanke auch, nach vorne zu spielen. Ich glaube, es war auch Felix’ Gedanke, András hatte da eine andere Idee. Aber das muss man als Fehlentscheidung werten, das passiert natürlich.“



Wie es besser gegangen wäre, sagte er auch. „Es wäre wahrscheinlich besser gewesen, ihn lieber laufen zu lassen, weil Freddy hätte den noch halten könnte.“



In dieselbe Kerbe schlug Michel Aebischer: „Ich sage immer: ‚Lass ihn lieber das Tor schießen, als eine Rote Karte zu machen.‘ Es geht schlussendlich so schnell. Vielleicht hätte man es nachher anders gemacht. Aber das ist Fußball, das passiert allen.“

Michel Aebischer (r.) hätte es anders gemacht als Uduokhai. © IMAGO/Matthias Koch

Was die Unterzahl für das Spiel bedeutete, erklärte Aebischer. „Wenn du einer weniger bist, kannst du schlecht Mann gegen Mann pressen. Das heißt, wir mussten tief stehen, kompakte Linien haben, wenig zulassen, gut verteidigen.“ Mit dem Ball wollte Union eigentlich mehr in Erscheinung treten, aber in Unterzahl sei das nicht möglich gewesen. „Deshalb hat das unseren ganzen Matchplan auf den Kopf gestellt.“

Bah sieht Rot, Schäfer ist das Opfer

Nach der Pause kam es zum Ausgleich in der Zahl der Spieler. In der 63. Minute sah Augsburgs Bah nach einem Foul die Rote Karte, gefoult hatte er ausgerechnet Schäfer, der durch seinen ungenauen Pass schon am ersten Platzverweis beteiligt war.

Tore fielen erst, nachdem beide Mannschaften nur noch zu zehnt waren. Han-Noah Massengo brachte den FCA kurz nach der Roten Karte seines Kollegen per Kopfball in Führung (71.). Jannik Haberer glich fast postwendend zum 1:1 aus (74.).

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