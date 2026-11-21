Eine rote 46 auf dem Display, Sprachchats mitten im Meeting und Anwohner, die nachts Rohre schneiden wollen: Wer in Berliner Nachbarschaftsgruppen chattet, verliert schnell den Verstand.

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Man ist nicht allein: 63 Prozent der Menschen in Gruppenchats sind gestresst, wenn viele neue Nachrichten darin auflaufen.

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Vielleicht geht es Ihnen auch so: Wenn auf dem Handy-Display eine kleine rote Zahl verkündet, dass es noch ungelesene Nachrichten, verpasste Anrufe, E-Mails oder anstehende Updates gibt, schlägt mein innerer Monk Alarm.



Ich muss sofort, instant und ohne weitere zeitliche Verzögerung die App öffnen und nachsehen, was ich versäumt habe. Nur ein Bildschirm ohne rote Zahlen ist ein guter Bildschirm.

Das Ganze wäre eine nicht weiter erwähnenswerte Beiläufigkeit, eine händelbare Zwangsstörung, gäbe es nicht die Chatgruppen auf WhatsApp oder Signal.

Rote Zahl auf dem Handy: Warum mein innerer Monk bei jeder Benachrichtigung Alarm schlägt

Da hat man gerade alle Nachrichten gelesen, der Mutter ein Wink-Emoji und dem Liebsten ein Küsschen geschickt – und keine zwei Minuten später klebt plötzlich eine rote 16 am Messenger.

Wie eine stille Mahnung, ein digitaler Vorwurf, dass hier noch etwas abzuarbeiten ist. Ist die Zahl im zweistelligen Bereich, weiß man allerdings schon: Dringlich ist hier gar nichts. Es ist eine der vielen Chatgruppen, denen ich mehr oder weniger freiwillig beigetreten bin.

Immerhin bin ich damit nicht allein: Laut einer Bitkom-Umfrage sind 25 Prozent der Deutschen in zwei bis vier Gruppen aktiv, während acht Prozent sogar zehn oder mehr Gruppenchats angehören.

Bitkom-Umfrage: So viele Gruppenchats haben die Deutschen

Für zwei Drittel dieser Menschen erleichtern Gruppen die schnelle Termin- und Informationsabsprache im Freundeskreis oder Verein. Gleichzeitig fühlen sich 63 Prozent der Menschen in Gruppenchats gestresst, wenn viele neue Nachrichten darin auflaufen.

40 Prozent sind manchmal so genervt, dass sie die Chats stummschalten. Ganz auszutreten, trauen sich aber viele dann doch nicht: 45 Prozent haben das Gefühl, Gruppenchats nicht einfach verlassen zu können, selbst wenn sie sie stören. Man will ja niemanden vor den Kopf stoßen!

Jedes Beisammensein mit Freunden, jeder Kindergeburtstag hat seine eigene Chatgruppe. © Imago

In meinem Fall sind es nicht nur Schule oder Kita, die in Mannschaftsstärke aufploppen. Jeder Kindergeburtstag, jedes größere Zusammenkommen im Freundeskreis hat mittlerweile mit mindestens vier Wochen Vorlauf seine eigene Chatgruppe.

Da wird besprochen, wer was schenkt, wer Kartoffelsalat und wer Würstchen mitbringt, wer wann eintreffen wird, wer sich verspätet, wer mit Brechdurchfall verhindert ist. Für jede Information gibt es natürlich eine eigene Nachricht. Und auf einmal prangt da wie aus dem Nichts eine rote 46 auf meinem Display. Horror!

Chatgruppen für alles: Vom Kindergeburtstag bis zur Party

Natürlich weiß ich, dass man diese Benachrichtigungen auch abstellen kann. Das habe ich zwischenzeitlich sogar getan, dann aber einen wichtigen Location-Wechsel bei einer Party übersehen. Bei minus vier Grad vor einer geschlossenen Bar zu stehen, war auch nicht lustig.

Und überhaupt: Ist es zu viel verlangt, eine gewisse Disziplin im Gruppenchat einzuhalten? Scheinbar schon.

Wie es in vielen Berliner Kiezen, Straßenzügen und Hausgemeinschaften üblich ist, gibt es auch in meinem direkten Wohnumfeld eine Chatgruppe. Und ich sage, wie es ist: Diese Gruppe killt mich komplett.

Dabei ist die Idee ja überaus charmant und praktisch. Wir Nachbarn können uns untereinander kurzschließen, um Werkzeuge zu leihen, Möbel zu verschenken oder vor Einbrüchen und Fahrradklau zu warnen.

Doch der Austausch unter 150 Mitgliedern zerfasert über diese eigentlich sinnvollen Dinge hinaus in ein Meer aus Nichtigkeiten, Emoji-Irrsinn und versehentlich abgesetzten Sprachchats, zu denen man dann plötzlich während eines wichtigen Arbeitsmeetings eingeladen wird.

Austausch in der Hausgemeinschaft: Chatgruppen haben auch ihr Gutes. Eigentlich... © Carsten Koall

„Wer kennt einen guten Elektriker?“: Wenn drei Nachbarn „leider nein“ schreiben

Ohne Altersdiskriminierung zu betreiben, muss ich dazusagen, dass mein Kiez eher von Menschen Ü50 bis Ü90 bewohnt wird. Nette, hilfsbereite Leute, die allerdings nicht wahnsinnig versiert sind, was das Versenden von Sprachnachrichten, das nachträgliche Tilgen von Rechtschreibfehlern oder die sparsame Verwendung von GIFs oder animierten Stickern angeht.

Auch die in der Gruppenbeschreibung nachlesbaren disziplinarischen Regeln haben offenkundig nicht alle Mitglieder erreicht. Nachrichten sollen kurz gehalten werden, heißt es da. Auf Bemerkungen zu Beiträgen möge man verzichten und stattdessen per Emoji auf die Nachricht reagieren.

Dass es für derlei Bekundungen nicht einer eigenen, neuen Nachricht bedarf, sondern man sie auch direkt an den Beitrag pinnen kann, davon haben Michael und Thomas von nebenan leider noch nichts gehört. Zwei ungelesene Nachrichten auf meinem Display künden von ihren Lachtränen-Gesichtern zu einem völlig verpixelten Foto von einem in der Nachbarstraße gesichteten Waschbären. Nicht witzig!

WhatsApp-Sprachchat versehentlich gestartet: Der Audiotreff, der nicht endet

Als eine Anwohnerin fragt, ob jemand einen guten Elektriker empfehlen könne, antworten drei Nachbarn, dass sie das leider nicht könnten. Eine gewisse „Bastelelfe_Monika_123“ schreibt einen länglichen Erfahrungsbericht darüber, wie sie von einem Handwerksbetrieb aus Tempelhof über den Tisch gezogen worden sei. Den könne sie wirklich gar nicht empfehlen. Good to know!

Nun geht es plötzlich Schlag auf Schlag. Eine Nutzerin namens „Principessa Claudi“ eröffnet den Audiotreff und schafft es eine geschlagene Dreiviertelstunde nicht, diesen wieder abzustellen. Niemand redet, aber alle bekommen entsprechende visuelle Hinweise.

Auch auf meinem Sperrbildschirm erscheint eine lautlose Benachrichtigung, dass ein Sprachchat in der Gruppe gestartet wurde. Mein innerer Monk bekommt Herzrasen.

Die Prinzessin weiß leider auch nicht, wie man den Chat wieder abstellt, was sie in drölfzig Nachrichten immer wieder bedauernd mitteilt. Ein gewisser Rico schickt ihr wertvolle Hinweise, die roten Zahlen ballern wie ein überdrehter Flipperautomat.

Immer am Drücker: Auch nachts herrscht im Gruppenchat keine Ruhe. © Jens Kalaene/dpa

Nachtruhe im Gruppenchat: Wer sucht nachts nach einer Kupferrohrschere?

Leider bin ich kein Admin und darf folglich auch keine Mitglieder entfernen. Dabei würde ich das gern tun, denn ein Teil der Gruppe hält sich nicht mal an die angemahnte Nachtruhe zwischen 23 Uhr abends und 6 Uhr morgens.

Es kam schon vor, dass ich mit einer roten WhatsApp-„17“ aufwachte. In Sorge, es könne etwas Schlimmes passiert sein, öffnete ich den Chat und bekam zu lesen, dass ein gewisser „Tiger_Thorsten“ nach einem Gerät zum Schneiden von Kupferrohr sucht.

Spätestens jetzt fragte ich mich, wo ich hier eigentlich wohne. Wer kommt mitten in der Nacht auf die Idee, an irgendwelchen Buntmetallen herumzusägen? Was wird in meiner Nachbarschaft sonst noch so zerlegt?

Vor ein paar Wochen immerhin hat unser Admin eine Person aus dem Gruppenchat entfernt, die besonders lästig war und gern zehn wirre Nachrichten hintereinander absetzte. Mein innerer Monk wollte schon jubeln, doch vielleicht freue ich mich zu früh.

Sind zehn ungelesene Nachrichten nicht doch besser als ein vom Gruppenchat ausgeschlossener Anwohner, der auf Rache sinnt? Immerhin: Wenn etwas passiert, werden es alle erfahren. Auf die Chatgruppe ist Verlass.

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