Royals: Prinz William bekommt Unterstützung aus Dianas Familie

Emotionaler Abend in London: Die Nichten von Prinzessin Diana begleiten den Thronfolger erstmals bei einer Gala.

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Die Verwandtschaft ist nicht zu leugnen: Lady Amelia Spencer und Lady Eliza Spencer sind Lady Dianas Nichten.

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Bei einem besonderen Termin in London konnte Prinz William auf familiäre Unterstützung zählen: Lady Eliza und Lady Amelia Spencer, die Nichten seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana, begleiteten den britischen Thronfolger zu den diesjährigen Tusk Conservation Awards. Die beiden Schwestern sind die Töchter von Charles Spencer, Dianas jüngerem Bruder.

William nahm als Schirmherr der Naturschutzorganisation Tusk persönlich an der Preisverleihung teil und ehrte Menschen, die sich mit großem Einsatz für den Schutz bedrohter Tierarten engagieren. Auch seine Cousinen stehen der Organisation nahe. Beide sind offizielle Botschafterinnen von Tusk und unterstützten William bereits im vergangenen Jahr bei der Veranstaltung.

Eine Verbindung über Dianas Tod hinaus

Für den Abend im Londoner Savoy Hotel wählten Eliza und Amelia Spencer elegante Abendroben in Gold und Silber. Prinz William erschien klassisch im Smoking.

In seiner Rede würdigte der Thronfolger die Arbeit der Preisträger und machte auf die wachsenden Herausforderungen im internationalen Artenschutz aufmerksam. Zugleich verwies er auf positive Entwicklungen: So erholen sich unter anderem die Bestände von Berggorillas und Spitzmaulnashörnern, auch bei den Elefanten im südlichen Afrika gibt es Fortschritte.

Doch William erinnerte auch an die Gefahren, denen sich viele Menschen im Einsatz für den Naturschutz aussetzen. Besonders emotional waren seine Worte zum Schicksal des südafrikanischen Wildhüters Anton Mzimba, der 2022 ermordet worden war. William würdigte dessen Engagement und sprach auch über dessen Sohn Jafet.

Der Abend zeigte damit nicht nur Williams Einsatz für den Artenschutz, sondern auch den familiären Zusammenhalt innerhalb der Spencer-Familie – eine Verbindung, die über den Tod von Prinzessin Diana hinaus Bestand hat.

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