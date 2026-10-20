USA

Rubio in Zentralasien: Washington greift nach Moskaus und Pekings Einflusszone

Milliardeninvestitionen und Rohstoffabkommen sollen den USA mehr Gewicht in Zentralasien verschaffen – zulasten von Moskau und Peking.

Foto von Autor/Autorin: Jonas Prien
Jonas Prien
4 Min
US-Außenminister Marco Rubio in Usbekistan: Der US-Vorstoß in Zentralasien wird genauestens in Moskau und Peking verfolgt.

US-Außenminister Marco Rubio in Usbekistan: Der US-Vorstoß in Zentralasien wird genauestens in Moskau und Peking verfolgt.

© IMAGO/Uzbekistan Presidency/Anadolu Agency/imago

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Der Besuch des US-Außenministers in Samarkand ist mehr als Wirtschaftsdiplomatie. Washington will sich Zugang zu Rohstoffen, Handelswegen und politischen Entscheidungsträgern Zentralasiens sichern. Moskau und Peking müssen damit rechnen, dass ihr beanspruchter Einflussraum umkämpfter wird.

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