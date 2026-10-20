Rubio in Zentralasien: Washington greift nach Moskaus und Pekings Einflusszone

Milliardeninvestitionen und Rohstoffabkommen sollen den USA mehr Gewicht in Zentralasien verschaffen – zulasten von Moskau und Peking.

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US-Außenminister Marco Rubio in Usbekistan: Der US-Vorstoß in Zentralasien wird genauestens in Moskau und Peking verfolgt.

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Der Besuch des US-Außenministers in Samarkand ist mehr als Wirtschaftsdiplomatie. Washington will sich Zugang zu Rohstoffen, Handelswegen und politischen Entscheidungsträgern Zentralasiens sichern. Moskau und Peking müssen damit rechnen, dass ihr beanspruchter Einflussraum umkämpfter wird.