Rubio telefoniert mit Wang Yi: Mögliche Gespräche über atomare Abrüstung mit China, Russland

US-Außenminister Marco Rubio und Chinas Chefdiplomat Wang Yi haben telefoniert. Die USA brachten dabei auch mögliche Gespräche mit Russland über atomare Abrüstung ins Spiel.

Die Außenminister der USA und Chinas haben bei einem Telefonat mögliche trilaterale Gespräche mit Russland erörtert. US-Außenminister Marco Rubio und Chinas Außenminister Wang Yi seien sich einig, „dass substanzielle Gespräche auf höchster Ebene wichtig sind, um Ziele wie Frieden und Denuklearisierung voranzubringen“, teilte das US-Außenministerium mit. Dies gelte auch für ein mögliches trilaterales Treffen der Staats- und Regierungschefs.



Unter anderem seien auch die bevorstehende Reise von US-Präsident Donald Trump zum APEC-Gipfel in China und der bevorstehende Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Florida zum G20-Gipfel Thema des Telefonats gewesen. Das Gespräch erfolgte nach Angaben des US-Ministeriums auf Wunsch der chinesischen Seite.

Trump: Mögliches Treffen mit Xi, Putin

Die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua bezeichnete das Gespräch zwischen Wang und Rubio als positiv und konstruktiv. Wang habe erklärt, China sei bereit, die Kommunikation und Zusammenarbeit mit den USA zu stärken sowie Differenzen und sensible Fragen angemessen zu behandeln. Außerdem wolle Peking mit Washington auf eine konstruktive Beziehung mit strategischer Stabilität hinarbeiten, berichtete Xinhua.

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben vor, sich in der kommenden Woche am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet.

„Ich denke, eines der Treffen wird mit Präsident Putin und Präsident Xi stattfinden, und das wird interessant werden. Wir werden über viele Dinge sprechen, unter anderem über die Denuklearisierung, aber wir werden über viele Dinge sprechen. Wir versuchen, den Krieg im Iran zu beenden“, sagte Trump nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters.

Chinas bisherige Haltung

Peking hat laut AFP bislang nicht bestätigt, dass bei einem solchen Dreiertreffen auch über atomare Abrüstung verhandelt werden soll. Die chinesische Führung habe entsprechende Gespräche in der Vergangenheit mit dem Argument abgelehnt, dass ihr Atomwaffenarsenal deutlich kleiner sei als das der USA und Russlands. Im Xinhua-Bericht zum Telefonat zwischen Rubio und Wang Yi werden weder mögliche trilaterale Gespräche noch das Thema möglicher atomarer Abrüstung bestätigt.



Der letzte Atomwaffenkontrollvertrag zwischen den USA und Russland, New START, war im Februar 2026 ausgelaufen. Trump drängt laut AFP darauf, China in ein neues Abkommen zur Begrenzung von Atomwaffen einzubeziehen. (mit AFP)

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