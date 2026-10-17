Rubio in Usbekistan: Wie die USA jetzt Russland und China in Zentralasien herausfordern

Mit über 200 Managern im Gepäck reist US-Außenminister Rubio nach Usbekistan. Es geht um Rohstoffe, Handelswege und darum, China nicht das Feld zu überlassen.

US-Außenminister Marco Rubio will in Samarkand die Beziehungen zu den fünf zentralasiatischen Staaten vertiefen. Begleitet wird er von mehr als 200 Wirtschaftsvertretern.

US-Außenminister Marco Rubio bricht am Samstag zu einer fünftägigen Reise nach Zentralasien auf. Im Zentrum des ersten Reiseabschnitts steht ein Treffen im sogenannten C5+1-Format in Samarkand, bei dem die Außenminister Kasachstans, Kirgistans, Tadschikistans, Turkmenistans und Usbekistans mit dem amerikanischen Chefdiplomaten zusammenkommen.

„In Usbekistan wird Rubio an bilateralen Treffen mit Vertretern Usbekistans, Kasachstans, Tadschikistans, Turkmenistans und Kirgistans teilnehmen und eine Delegation von mehr als 200 Unternehmensführern anführen“, zitierte das kasachische Portal Forbes.kz eine Mitteilung des US-Außenministeriums.

Das eigentliche Ministertreffen soll nach Angaben des usbekischen Außenministeriums am Montag stattfinden. Am selben Tag wollten Rubio und sein usbekischer Amtskollege Bachtijor Saidow die erste Runde eines Dialogs über eine erweiterte strategische Partnerschaft beider Länder abhalten, teilte Ministeriumssprecher Omonulla Fajsijew mit, wie das usbekische Nachrichtenportal Gazeta.uz berichtet. Dabei solle es um die Vertiefung der politischen, wirtschaftlichen und investitionspolitischen Zusammenarbeit sowie um regionale und internationale Fragen gehen. Zudem seien Treffen mit Unternehmern aus den USA und Zentralasien geplant.

Bemerkenswert ist die Größe der Wirtschaftsdelegation: Noch im September hatte der US-Sondergesandte für Süd- und Zentralasien, Sergio Gor, von Vertretern von mehr als 100 amerikanischen Unternehmen gesprochen. Inzwischen ist von mehr als 200 Führungskräften die Rede. Im Mittelpunkt sollten laut Gor die Vertiefung der regionalen Wirtschaftsbeziehungen, die Energiesicherheit und gemeinsame Lösungen für drängende Fragen der Region stehen.

Rohstoffe, Korridore, Konkurrenz mit China

Washington interessiert sich zunehmend für die kritischen Mineralien, die Energieressourcen und die Transportkorridore Zentralasiens, während die Regierungen der Region ihre Partnerschaften diversifizieren und die Abhängigkeit von den traditionellen Großmächten wie Russland und China verringern wollen. Russlands Krieg gegen die Ukraine hat die Aufmerksamkeit und Ressourcen Moskaus gebunden, das eröffne wiederum anderen Mächten Spielräume. China wiederum hat seine Präsenz über Handel, Infrastruktur und die Neue Seidenstraße massiv ausgebaut.

Genau hier setzt die US-Strategie an. „Die zentralasiatischen Länder fühlen sich nicht wirklich wohl dabei, die russische Dominanz durch eine chinesische zu ersetzen“, sagt Ken Moriyasu vom Hudson Institute. Deshalb suchten die Hauptstädte der Region die Nähe zu Washington und zu europäischen Partnern. Moriyasu sieht in der Reise den Auftakt zu mehr. „Es gibt ein beispielloses Engagement zwischen den USA und den zentralasiatischen Ländern, und diese Reise wäre der erste Schritt zu noch mehr, etwa einem Präsidentenbesuch.“ Strategisch wichtig sei vor allem der sogenannte Mittlere Korridor, der Zentralasien über das Kaspische Meer und den Südkaukasus mit Europa verbindet und Russland umgeht.

Ariel Cohen vom Atlantic Council sieht die Reise klar im Kontext der Rivalität mit Peking. „Die Trump-Regierung ist sehr stark auf ihre Interessen fokussiert, auf Amerikas Interessen und auf den globalen Wettbewerb mit China“, sagte er. „China ist eindeutig der dominierende Wirtschaftspartner, und Russland stellt nach wie vor viele Sicherheitsverbindungen bereit, aber die Vereinigten Staaten ziehen sich nicht zurück und geben diesen Sandkasten nicht auf.“

Der Registan in Samarkand mit seinen drei Medresen gilt als Herzstück der alten Seidenstraßenstadt. Hier will US-Außenminister Rubio am Montag mit seinen zentralasiatischen Amtskollegen über Handel, Rohstoffe und Transportwege beraten. © Umut Karahasanoglu/imago

Noch deutlicher wurde laut Radio Free Europe ein ranghoher Wall-Street-Manager, der Rubio nach Samarkand begleitet und anonym bleiben wollte. Er habe in mehreren Jahrzehnten Arbeit mit der Region nie ein derart starkes Interesse amerikanischer Unternehmen erlebt. „Die amerikanische Wirtschaft hat erkannt: Wenn sie ihre Geschäftstätigkeit in der Region nicht verstärkt, wird China dort bald alles verschlucken“, sagte er RFE. Und weiter: „Wir wissen, dass es enge persönliche Verbindungen zwischen Mitgliedern der Trump-Regierung und einigen zentralasiatischen Präsidenten gibt. Doch das aktuelle Interesse an Usbekistan und anderen Ländern der Region geht über diese Beziehungen hinaus. Es ist sowohl persönlich als auch institutionell.“

Altlast aus dem Kalten Krieg

Ein Hindernis für engere Handelsbeziehungen ist das Jackson-Vanik-Amendment von 1974, das nicht marktwirtschaftlichen Staaten die normalen Handelsbeziehungen verweigert, sofern sie keine Ausreisefreiheit gewähren. Rubio hatte bereits erklärt, die Trump-Regierung befürworte die Aufhebung durch den Kongress. Rückenwind kommt aus dem Senat. „Wir haben bereits enorme Fortschritte bei der Vertiefung unserer Beziehungen zu den zentralasiatischen Staaten gemacht, und wir müssen diese Partnerschaften weiter ausbauen, indem wir die veralteten Handelsbeschränkungen aus der Sowjetzeit nach Jackson-Vanik abschaffen“, sagte der republikanische Senator Steve Daines.

Für Usbekistan ist das Gipfeltreffen eine Chance, sich als diplomatische Drehscheibe der Region zu profilieren. Präsident Schawkat Mirsijojew bemüht sich seit Jahren um engere Beziehungen zu Washington. Es wird kolportiert, die USA hätten gerne Mirsijojew und Kasachstans Präsidenten Kassym-Schomart Tokajew zum G20-Gipfel im Dezember nach Miami eingeladen. Das nährt Spekulationen über einen Besuch Donald Trumps in Zentralasien, es wäre der erste eines amtierenden US-Präsidenten.

Von Usbekistan aus reist Rubio weiter nach Mumbai und Jamnagar, es ist sein zweiter offizieller Indien-Besuch in diesem Jahr. Dort dürfte die Stimmung angespannter sein. In Neu-Delhi sorgt vor allem das von Trump unterzeichnete Sanktionsgesetz von Senator Lindsey Graham für Unruhe, das Washington erlaubt, Zölle von bis zu 100 Prozent gegen Länder zu verhängen, die russische Energieträger kaufen. Indien gehört zu den größten Abnehmern russischen Öls. Rubio wolle mit der Modi-Regierung und Wirtschaftsvertretern über die strategische Partnerschaft, Energiekooperation und Investitionen sprechen, heißt es aus dem State Department.

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