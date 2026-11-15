Rückzug bei Bab el-Mandab: Regierungstruppen überlassen Huthis strategisches Küstengebiet

Jemenitische Kräfte verlegen Truppen zur Verteidigung Adens. Der Rückzug stärkt die Huthis an einer wichtigen Handelsroute zwischen Asien und Europa.

Im Jemen haben regierungstreue Kräfte ihren Rückzug aus einem Gebiet an der strategisch wichtigen Meerenge Bab el-Mandab angekündigt. Ihre Einheiten würden vom Flughafen Dhubab und aus dem umliegenden Gebiet verlegt, erklärten die südlichen Streitkräfte am Sonntag laut dem jemenitischen Nachrichtenportal Al-Masdar Online. Vorrang habe die Verteidigung der Hafenstadt Aden und benachbarter Provinzen.



Laut Reuters überlassen die Kräfte der international anerkannten, von Saudi-Arabien unterstützten Regierung damit den Huthis die Kontrolle über das geräumte Gebiet. Die mit dem Iran verbündete Miliz gewinnt dadurch zusätzlichen Einfluss auf eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt.

Truppen sollen Zugänge nach Aden sichern

Die südlichen Kräfte begründeten die Verlegung mit neuen Entwicklungen an den Fronten und militärischen Bedrohungen für Aden. Gleichzeitig würden sie ihre Kämpfe gegen die Huthis und die Bemühungen zur Aufhebung der Belagerung von Taiz fortsetzen. Die Erklärung wurde unter anderem vom lokalen Portal Aden Hura im Wortlaut veröffentlicht.

Nach Informationen des auf den Südjemen spezialisierten Nachrichtenportals South24 wurden Einheiten vom Flughafen Dhubab nach Al-Suqya in der Provinz Lahj verlegt. Eine Militärquelle sagte dem Portal, die Kräfte konzentrierten sich auf die Verteidigung der südlichen Frontabschnitte. Al-Suqya liegt nahe den Zugangswegen nach Aden. Wie viele Soldaten verlegt wurden und ob sämtliche Einheiten den Frontabschnitt Bab el-Mandab verlassen haben, geht aus der Erklärung nicht hervor.

Das Portal Aden Time zitierte derweil eine Militärquelle, die von einem örtlich begrenzten Rückzug sprach. Regierungskräfte seien weiterhin in Kahbub und Al-Suqya präsent. Al-Masdar Online berichtete zudem von heftigen Kämpfen im Bezirk Al-Mudharaba. Die Regierungskräfte befürchteten, dass die Huthis an die Hauptstraße zwischen Aden und den Gebieten Dhubab und Bab el-Mandab heranrücken könnten.

Neue Risiken für den internationalen Handel

Die Meerenge Bab el-Mandab verbindet das Rote Meer mit dem Golf von Aden. Durch sie führt eine zentrale Handelsroute zwischen Asien und Europa über den ägyptischen Suezkanal. Die stärkere Stellung der Huthis verschärft laut Reuters die Risiken für die Schifffahrt, während der Iran auf der anderen Seite der Arabischen Halbinsel den Verkehr durch die Straße von Hormus beeinträchtigt.

Die Regierungskräfte hatten erst im Oktober eine Offensive begonnen, um strategische Küstengebiete zurückzuerobern. Zuvor waren die Huthis im September nach Süden vorgestoßen. Nach Angaben von South24 hatten südliche Einheiten am 5. Oktober die Einnahme des Militärflughafens Dhubab gemeldet.



Die Huthis seien jedoch in anderen Teilen des Bezirks präsent geblieben und hätten weiterhin die Insel Mayyun in der Meerenge kontrolliert.

Kämpfe verschärfen humanitäre Not

Die erneute Eskalation im Jemen hat die seit einer UN-vermittelten Waffenruhe von 2022 herrschende relative Ruhe beendet. Die Huthis greifen auch Ziele in Saudi-Arabien an, darunter Häfen, Flughäfen und Ölanlagen. Das Königreich reagiert mit Angriffen auf Huthi-Stellungen im Jemen.



Besonders angespannt ist die Lage um Taiz. Nach Reuters-Angaben hält sich dort etwa die Hälfte der rund 300.000 Menschen auf, die durch die jüngsten Kämpfe im Jemen vertrieben wurden. Die Stadt bleibt belagert. Hilfslieferungen können nicht hinein, Zivilisten nicht hinaus.

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