Die britische Zeitung berichtet über Helsings Aussagen zu „Verhaltensmustern“ und die Rolle von Dimitri Hegemann bei der Buchung.

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Will die Helsing-Miete an Ärzte ohne Grenzen spenden: der Berliner Veranstalter Dimitri Hegemann im Tresor (Archivbild)

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Der Guardian hat am 22. November über das Helsing-Event im Kraftwerk Berlin berichtet. Wie die Berliner Zeitung meldete, nennen die Betreiber die Vermietung an die Münchner Rüstungsfirma inzwischen einen „schwerwiegenden Fehler“. Die britische Zeitung ergänzt unter anderem Details zu der von Helsing entwickelten Clarity-Software.

Helsing: Clarity soll keine Personen erkennen

Diese soll mit mehreren KI-Agenten Drohnen-, Satelliten- und Sensordaten auswerten und militärische Kräfte, Anlagen und Stellungen erkennen. Helsing nennt sie eine Plattform für militärische Aufklärung, der Guardian ein System zur Zielerfassung.



Ein Helsing-Sprecher sagte laut Guardian dem RBB, Clarity solle Objekte wie Radaranlagen, Startrampen und Schiffe erkennen, keine Personen. Die KI-Agenten suchten aber auch nach „Verhaltensmustern“. Der Guardian merkt an, dass sich diese Muster auch auf menschliches Handeln beziehen ließen. Auf seine Anfrage reagierte Helsing nicht.

Nach Firmenangaben entscheiden bei Angriffen weiter Menschen. Helsing entwickelt Clarity laut Guardian unter europäischer Kontrolle als Alternative zu Palantirs System Maven.

Hegemann „nicht gefragt“

Geschäftsführer Dimitri Hegemann hat die Zustimmung zum Event laut RBB inakzeptabel genannt. Laut Guardian sagte er, ein Mitarbeiter der für die Vermietung zuständigen Firma habe gebucht, ohne ihn zu fragen. Das überrascht manche Szene-Insider, auch wegen seiner Rolle und des Planungsaufwands für eine solche Veranstaltung.



Kraftwerk-Vertriebsleiter Tjabo Reuter hatte im Gespräch mit dem Musiktechnik-Magazin CDM erklärt, dass er die Verantwortung für die Buchung übernehme.

Kritik: Weiterverkauf als Sorge

Der Kurator und DJ Michail Stangl sagte dem Guardian, er halte es für kaum vorstellbar, dass ein erfolgreiches System nicht auch an autoritäre Staaten, Polizeien oder Organisationen wie Frontex weiterverkauft würde.

Der Guardian sieht den Fall im Konflikt zwischen Europas Aufrüstung und dem antimilitaristischen Kulturkonsens Berlins. Hegemann hat angekündigt, den Buchungsprozess zu überprüfen. Die Mieteinnahmen sollen an Ärzte ohne Grenzen gehen.

Vom Heizkraftwerk zum Clubkomplex

Das Kraftwerk Berlin ist das ehemalige Heizkraftwerk Mitte an der Köpenicker Straße. Es wurde von 1960 bis 1964 gebaut und ging Ende 1964 in Betrieb. Der abgeriegelte Ostteil der geteilten Stadt brauchte eine eigene Energieversorgung. In den 1990er-Jahren entstand nebenan ein Neubau, der noch heute Fernwärme liefert. Das alte Werk wurde stillgelegt. 2007 entdeckte Hegemann den Ort für den Tresor, später wurde das Gebäude umfassend erweitert und umgebaut. In der 100 Meter langen Turbinenhalle entstand ein Veranstaltungs- und Ausstellungsort.

Tresor und Hegemann

Der Tresor eröffnete im März 1991 im Tresorraum des früheren Wertheim-Kaufhauses an der Leipziger Straße, daher der Name. Nach zwei Jahren mit provisorischen Partys an anderen Orten zog der Club im Mai 2007 ins Kraftwerk. Er sitzt im südlichen Teil des stillgelegten Werks. Hegemann gilt als Gründer des Tresor. Er rief auch das ursprüngliche Atonal-Festival ins Leben, das von 1982 bis 1990 lief. Heute ist er Geschäftsführer von Tresor und Kraftwerk.

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