Rummel, Chillen oder Clubkultur: Was Berlin im Herbst zu bieten hat

Ob draußen unterwegs, gemütlich im Café oder nachts im Club: In Berlin gibt es auch bei kühleren Temperaturen einiges zu entdecken.

Die ersten Blätter segeln zu Boden, die Temperaturen gleich mit: Der Herbst ist in Berlin angekommen. Die Tage werden kürzer, nur noch einzelne Sonnenstrahlen brechen durch das orangerote Blätterdach, und auf den Straßen verschwinden die Menschen wieder in dicken Jacken. Doch das ist kein Grund, sich zu Hause zu verkriechen. Gerade in der kühleren Jahreszeit zeigt die Hauptstadt ihren besonderen Reiz – und bietet jede Menge zu entdecken: Vom verträumten Spaziergang durch den Park über eine Runde am Ufer bis hin zu gemütlichen Stunden im warmen Café – Berlin bietet im Herbst alles, was das Herz begehrt.

Ein gemeinsamer Spaziergang im Park und am See

Mitten im geschäftigen Charlottenburg zeigt sich der Berliner Herbst von seiner beinahe romantischen Seite. Rund um den Lietzensee führen verschlungene Wege unter goldgelben, rostroten und kupferfarbenen Baumkronen am Wasser entlang. Gefallene Blätter rascheln unter den Schuhen, auf der glatten Oberfläche spiegeln sich die herbstlichen Farben, und für einen Moment scheint der Lärm der Großstadt weit entfernt. Bänke am Ufer laden zum Verweilen ein, während sich Enten durch das ruhige Wasser schieben. Die weitläufige Parkanlage wurde zwischen 1918 und 1920 vom damaligen Charlottenburger Gartendirektor Erwin Barth gestaltet – und ist bis heute einer jener Orte, an denen Berlin überraschend still, grün und fast ein wenig verträumt wirkt.

Auch in Pankow lässt sich der Herbst von seiner schönsten Seite erleben. Rund um den Weißen See führt ein idyllischer Weg durch die weitläufige Parkanlage, vorbei an alten Bäumen, raschelndem Laub und immer neuen Blicken aufs Wasser. Besonders für lange Spaziergänge mit dem Hund bietet die Runde reichlich Platz. Wer zwischendurch eine Pause braucht, findet am Ufer zahlreiche Bänke, von denen aus sich das herbstliche Farbenspiel auf dem See beobachten lässt. Das Strandbad sorgt schließlich für einen Hauch Urlaubsgefühl mitten in der Stadt und bietet sich – je nach Öffnungszeiten – für eine gemütliche Einkehr an.

Wo einst Güterzüge über die Gleise des Rangierbahnhofs Tempelhof rollten, hat sich über Jahrzehnte ein Naturleben aufgebaut. Der Naturpark Schöneberger Südgelände ist ein Ort, an dem man in eine andere Welt eintaucht: Überwucherte Weichen, verrostete Lokomotiven und historische Signalanlagen stehen heute in enger Symbiose mit einer wilden, schützenswerten Natur, die sich das Areal Stück für Stück zurückgeholt hat.

Der Weiße See und die Schwäne im Herbst © Sabine Gudath

Verschnaufpause und ein warmes Getränk

Nach einem langen Spaziergang an der frischen Herbstluft bietet sich eine Pause zum Aufwärmen im Café an. Das Café Sofi in der Sophienstraße 21 in Mitte serviert nicht nur heißen Kaffee, sondern überzeugt auch mit frisch gebackenen Leckereien – vom Berlin Loaf, einem saftigen Sauerteigbrot, bis hin zu zimtigem Blätterteiggebäck. Das Café setzt auf hochwertige Produkte und viel Zeit beim Backen.

Oder das Café Smaragd an der Berliner Allee 94: Es bietet neben kleineren Kuchenvariationen und Croissants auch saisonale Kaffeekreationen an – vom cremig-süßen Pumpkin Spice Latte bis zum warmen Yuzu-Tee.

Die Event-Highlights

Wer keinen Kaffee mag, kann sich durch den Herbst probieren. Vom 5. bis zum 11. Oktober findet das Food Festival statt und die Hauptstadt wird einmal mehr zum Mekka für Feinschmecker und Trendsucher. In diesem Jahr steht Longevity, also Langlebigkeit, im Mittelpunkt. Es geht um die Frage, wie Ernährung nicht nur schmeckt, sondern auch ein langes und gesundes Leben fördern kann.

Den Auftakt bildet die exklusive Berlin Food Night, bei der Branchenkenner über die kulinarischen Trends von morgen diskutieren, bevor sich das Festival für das breite Publikum öffnet. Wer dabei lieber auf vollen Geschmack als auf volle Gläser setzt, ist beim neuen OkSoberfest in der Kulturbrauerei richtig: Dort dreht sich alles um kreativen Genuss ganz ohne Alkohol.

Sound der Beharrlichkeit: Die Berliner Clubkultur

Wenn in Berlin von Tanzen, Vergnügen und langen Nächten die Rede ist, geht es längst um mehr als ums Feiern: Es geht um kulturelle Freiräume – und um deren Zukunft. Deshalb wird aus dem traditionellen Tag der Clubkultur vom 3. bis 11. Oktober erstmals eine ganze Festivalwoche. Unter dem Leitmotiv „Stay Core“ beschäftigen sich mehr als 110 Clubs, Kollektive und Initiativen mit der Frage, wie das Herz der Berliner Nachtszene trotz Verdrängung, schwindender Räume und steigender Betriebskosten weiterschlagen kann. Die Clubwoche verbindet Tanznächte mit Ausstellungen, Lesungen und Debatten – und rückt dabei vor allem jene lokale Szene ins Rampenlicht, die Berlin seit Jahrzehnten prägt.

Alle Jahre wieder werden in Berlin die schönsten Gebäude der Innenstadt auserkoren und die größten Scheinwerfer aufgestellt: Es ist wieder Zeit für das Festival of Lights. Wenn die Nächte ab Oktober wieder länger werden, verwandelt sich Berlin für zehn Tage in ein farbenprächtiges Freiluftkino: Vom 9. bis 18. Oktober setzt das Festival of Lights mit seiner mittlerweile 22. Ausgabe die Stadt wieder spektakulär in Szene. Unter dem diesjährigen Leitmotiv „Colours of Love“ lassen internationale Künstlerinnen und Künstler die bekanntesten Wahrzeichen der Hauptstadt erstrahlen und erzählen über Fassaden, Projektionen und Musik von der Vielfalt des stärksten aller Gefühle.

Die Humboldt-Universität zu Berlin wird beleuchtet. © Marcel Lorenz/imago

Herbstliche Gemütlichkeit

Wer sich gerade sowieso schon im Naturpark Schöneberg aufhält und sich voll und ganz dem Herbst hingeben möchte, kann beim Herbstfest in Schöneberg die ganze Bandbreite der Jahreszeit mitnehmen. Denn wenn sich die Akazien- und Belziger Straße in ein leuchtend orangefarbenes Meer verwandeln, feiert Schöneberg eine seiner beliebtesten Herbsttraditionen: Am Wochenende des 3. und 4. Oktober lädt das Schöneberger Kürbisfest zum 27. Mal, jeweils ab dem späten Vormittag bis 20 Uhr, zum kostenlosen Flanieren und Genießen in den Kiez ein.

Im Mittelpunkt des traditionsreichen Volksfests stehen mehr als 10.000 Kürbisse in rund 20 verschiedenen Sorten, die keineswegs nur Deko sind. Die ansässige Gastronomie verwandelt die herbstliche Ernte in eine breite kulinarische Palette – von klassischen Kürbissuppen über herzhafte Quiches und Lasagnen bis hin zu süßen Makronen und feinen Kuchen.

O’zapft is in Zehlendorf an der Spinnerbrücke

Wer auch in Berlin nicht auf bayerische Festzeltstimmung verzichten möchte, wird an der traditionsreichen Spinnerbrücke in Zehlendorf fündig. Vom 11. September bis zum 7. November verwandeln sich dort jeden Freitag und Samstag die rustikale Holzhütte und der angrenzende Biergarten in ein kleines Oktoberfest. Livebands spielen zünftige Wiesn-Klassiker, während frisch gezapftes Festbier in die Krüge fließt. Tickets für das bayerische Vergnügen gibt es ab 25 Euro.

Das erste Bier trudelt ein. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Berlin mit Kindern erleben

Noch bevor die ersten Weihnachtsmärkte ihre Buden öffnen, liegt in der Berliner Herbstluft bereits der Duft gebrannter Mandeln, während bunte Fahrgeschäfte die Stadt zum Leuchten bringen. Noch bis zum 25. Oktober wird der Zentrale Festplatz am Kurt-Schumacher-Damm wieder zum Treffpunkt für Familien, Rummelfans und alle, die das Kribbeln im Bauch suchen. Mehr als 80 Attraktionen sorgen für leuchtende Kinderaugen, rasante Fahrten und echtes Volksfestgefühl.

Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist mittwochs, donnerstags, sonntags und an Feiertagen jeweils von 14 bis 22 Uhr, freitags und samstags drehen sich die Karussells sogar bis 23 Uhr. Montags und dienstags bleibt der Rummel geschlossen.

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