Rund 300 Meter lang: Historisches Passagierschiff SS United States vor Floridas Küste versenkt

Der ehemalige Luxusliner SS United States hat einen neuen Zweck: Das Schiff soll ein künstliches Riff werden.

Der ehemalige Luxusliner SS United States ist am Mittwoch vor der Küste des US-Bundesstaates Florida gezielt versenkt worden. Das Schiff ging rund 20 Seemeilen vor der Golfküste Floridas unter, wie CBS News berichtete. Nach Angaben von Reuters soll es dort zum größten künstlichen Riff der Welt werden.



Die Versenkung begann am frühen Nachmittag und wurde erst am Abend abgeschlossen. Dabei drang Wasser durch gezielt in den Rumpf und die Decks geschnittene Öffnungen in das Schiff ein. Sprengstoff kam nicht zum Einsatz, berichtete Reuters.

Monatelange Vorbereitungen

Vor der Versenkung wurde das Schiff rund ein Jahr lang in einer Werft in Mobile im US-Bundesstaat Alabama vorbereitet. Dabei entfernten die Arbeiter nach Angaben von Reuters und CBS News umweltgefährdende Materialien wie Treibstoff, Kabel und andere nichtmetallische Gegenstände. Außerdem wurden Öffnungen in den Rumpf und die zwölf Decks geschnitten, damit das Schiff kontrolliert sinken und später von Meerestieren besiedelt werden kann.



Die SS United States soll laut Reuters aufrecht in rund 55 Metern Tiefe auf dem Meeresboden liegen. Ihr oberstes Deck wird voraussichtlich etwa 15 Meter unter der Wasseroberfläche liegen, gaben die Projektverantwortlichen dem Bericht zufolge an.

Prominente Gäste

Die SS United States lief 1952 erstmals aus und stellte laut CBS News einen bis heute bestehenden Geschwindigkeitsrekord für Passagierschiffe auf der Transatlantikroute auf. Das rund 300 Meter lange Schiff war das größte jemals in den USA gebaute Passagierschiff. Es beförderte unter anderem Präsidenten, Mitglieder von Königshäusern und Prominente über den Atlantik.

1969 wurde der Liniendienst eingestellt. Anschließend lag das Schiff jahrzehntelang in Philadelphia vor Anker. Aktivisten setzten sich laut einem BBC-Bericht wiederholt für den Erhalt des historischen Ozeanliners ein. Unter anderem gab es Vorschläge, das Schiff in ein Museum oder ein schwimmendes Hotel umzuwandeln. Die Pläne scheiterten jedoch.

2024 kaufte Okaloosa County in Florida den Ozeanliner von der SS United States Conservancy, um ihn als künstliches Riff zu nutzen, berichtete CBS News.

Das rund 13 Millionen US-Dollar teure Projekt wurde nach Angaben von CBS News aus Einnahmen einer Tourismusabgabe des Landkreises finanziert. Die Verantwortlichen hoffen, mit dem Schiffswrack zusätzliche Tauchtouristen in die Region zu locken. Dort gibt es bereits mehr als 500 künstliche Riffe, die aus Schiffswracks und Betonstrukturen bestehen, wie Reuters berichtete.

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