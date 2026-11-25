Selbst bereits verschickte Preise für 2027 sollen sinken. Echte Festpreisverträge wären ausgenommen. Der Bundestag stimmt diese Woche ab.

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Die Stromsteuer soll 2027 von 2,05 auf 0,1 Cent je Kilowattstunde sinken (Symbolbild).

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Ein Änderungsantrag zum Haushaltsbegleitgesetz 2027 soll die Stromversorger in die Pflicht nehmen. Laut einem Reuters-Bericht im Handelsblatt will die Koalition sie per Gesetz verpflichten, die geplante Senkung der Stromsteuer an ihre Kunden durchzureichen.

Die Steuer soll vom 1. Januar bis 31. Dezember 2027 von 2,05 auf 0,1 Cent je Kilowattstunde fallen. Mit Mehrwertsteuer sind das rund 2,32 Cent pro Kilowattstunde. Bei 3500 Kilowattstunden im Jahr ergibt das rechnerisch etwa 81 Euro.

Preise für 2027 schon verschickt: Was dann passieren soll

Gelten soll die Pflicht in der Grundversorgung genauso wie bei Sonderverträgen. Hat ein Anbieter seine Preise für 2027 bereits mitgeteilt, sollen sie automatisch um die Steuerdifferenz sinken. Einen Antrag müssten Kunden dafür nicht stellen.

Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigen die Neubrandenburger Stadtwerke. Sie haben zugesagt, die Senkung komplett weiterzugeben. In ihren bereits verschickten Preisinformationen fehlt die Entlastung noch. Sobald das Gesetz gilt, sollen die Tarife sie automatisch enthalten.

Energiewirtschaftsgesetz: Warum die Abschläge nicht sofort sinken müssen

Einzelheiten nennt die Zeitung für kommunale Wirtschaft, der die Formulierungshilfe vorliegt. Demnach soll ein neuer § 118 Absatz 55 im Energiewirtschaftsgesetz festlegen, dass die Entlastung allerspätestens auf der Verbrauchsabrechnung auftaucht. Alter und neuer Steuersatz sollen dort getrennt stehen.

Laut dem Entwurf in seiner bisherigen Form müssen Versorger die monatlichen Abschläge nicht sofort senken. Nur wegen der niedrigeren Steuer dürfen Kunden nicht außerordentlich kündigen. Ausgenommen wären reine Festpreisverträge, deren Preis sich selbst bei einer Steueränderung nicht anpassen lässt. Diese Ausnahme steht laut der Fachzeitung bislang nur in der Begründung.

Umlagen und Netzentgelte: Warum 81 Euro keine Garantie sind

Die 81 Euro beziffern allein die Wirkung der Steuer. Die gesamte Jahresrechnung muss deshalb nicht um genau diesen Betrag sinken. Nach einer Berechnung von Finanztip könnten höhere Umlagen etwa 0,8 Cent je Kilowattstunde der Ersparnis wieder aufzehren.

Dazu kommen Netzentgelte, die von Region zu Region verschieden sind, und Beschaffungskosten, die sich ebenfalls ändern können. Was 2027 unterm Strich übrig bleibt, hängt also vom eigenen Tarif und vom Wohnort ab.

Abstimmung am 27. November: Noch ist nichts Gesetz

Das Bundeskabinett hat am 23. November im Umlaufverfahren eine Formulierungshilfe zur Stromsteuersenkung gebilligt. Geltendes Recht ist die Senkung damit nicht. Der Wirtschaftsausschuss war für den 25. November, 7:30 Uhr, zu einer Sondersitzung zum Haushaltsbegleitgesetz geladen. Die Schlussabstimmung ist laut tagesschau.de für den 27. November geplant.

Die Zeit ist knapp. In einer Stellungnahme des Verbands kommunaler Unternehmen heißt es, auf Basis eines bloßen Koalitionsbeschlusses könnten Versorger ihre Systeme nicht rechtsverbindlich umstellen. Finanziert ist die Senkung nur für 2027: Laut Reuters rechnet der Bund mit rund 5,06 Milliarden Euro weniger Einnahmen. Der Ansatz für die EEG-Förderung soll von 16,5 auf 11,52 Milliarden Euro sinken.

Das sollten Sie jetzt tun

Heben Sie Preisschreiben für 2027 auf, damit Sie die spätere Abrechnung damit vergleichen können. Einen Antrag auf die Entlastung müssen Sie nach dem Entwurf nicht stellen.

Prüfen Sie in Ihrem Vertrag, ob Ihr Festpreis auch Steuern abdeckt und keine Anpassung erlaubt. Achten Sie in der Abrechnung für 2027 darauf, ob dort der gesenkte Steuersatz steht.

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