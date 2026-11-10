Rundfunkbeitrag 2027: Sieben Wochen vor Januar weiß niemand, wie viel Sie zahlen müssen

Mitte November bucht der Beitragsservice wieder ab. Fällig sind 55,08 Euro für Oktober bis Dezember, so wie seit fünf Jahren. Wie viel im Februar vom Konto geht, weiß dagegen noch niemand.



Sieben Wochen vor dem Jahreswechsel ist offen, ob der Rundfunkbeitrag 2027 steigt. Eine Erhöhung ist empfohlen, beschlossen hat sie niemand. Und das Urteil aus Karlsruhe, auf das alle warten, ist überfällig.

Rundfunkbeitrag 2027: Die KEF empfiehlt 18,64 Euro

Seit 2021 zahlt jede Wohnung 18,36 Euro im Monat. Die unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, kurz KEF, empfiehlt ab Januar 18,64 Euro. Das sind 28 Cent mehr pro Monat.



Aufs Jahr gerechnet stiege der Beitrag von 220,32 auf 223,68 Euro, pro Quartal von 55,08 auf 55,92 Euro. Wer wegen des Merkzeichens RF den ermäßigten Beitrag zahlt, käme auf 6,21 statt 6,12 Euro.



Ursprünglich wollte die KEF mehr. Im Februar 2024 hatte sie 18,94 Euro ab 2025 vorgeschlagen, die Länder lehnten ab. Seitdem streiten sie mit ARD und ZDF vor Gericht.



Weil die Sender mehr eingenommen haben als gedacht, korrigierte die Kommission ihre Forderung im Februar 2026 nach unten.

Warum alle 16 Landtage zustimmen müssen

Eine Empfehlung der KEF gilt nicht automatisch. Die Länder müssen den neuen Betrag per Staatsvertrag festschreiben, und dem müssen alle 16 Landesparlamente zustimmen.



Eigentlich sollte das ab 2027 leichter werden. Nach einem neuen Modell wäre eine kleine Erhöhung wie diese automatisch gekommen, außer drei Länder hätten widersprochen. Dieses Widerspruchsmodell scheiterte jedoch Ende 2025, weil nicht alle Länder rechtzeitig ratifiziert hatten.



Damit gilt das alte Verfahren, und ein einziges Land kann die Erhöhung blockieren. Über den Beitrag ab 2027 haben die Länder bislang nicht entschieden, vermutlich warten sie auf Karlsruhe.

Urteil zum Rundfunkbeitrag: Entscheidung überfällig

Das Bundesverfassungsgericht hat am 23. Juni über die Verfassungsbeschwerden von ARD und ZDF verhandelt. Die Sender werfen den Ländern vor, die Erhöhung für 2025 ohne tragfähigen Grund verweigert zu haben.



Ein Urteil gibt es bis heute nicht, auch keinen Verkündungstermin. Der MDR hatte nach der Verhandlung von rund drei Monaten gesprochen, diese Frist ist seit Ende September verstrichen. Die Tagesschau rechnete mit einem Urteil bis Jahresende.



Dass Karlsruhe den Beitrag selbst festsetzt, ist nicht ausgeschlossen. Genau das ist 2021 passiert: Damals blockierte Sachsen-Anhalt eine Erhöhung, die Richter setzten die 18,36 Euro vorläufig selbst in Kraft.



Diesmal ist die Lage für die Sender schwieriger. Weil die KEF für 2025 und 2026 inzwischen keinen höheren Beitrag mehr verlangt, haben die Länder nach Einschätzung der Legal Tribune Online bisher nichts versäumt. Bleiben sie über den Jahreswechsel untätig, könnten ARD und ZDF Anfang 2027 erneut klagen.

Was Beitragszahler jetzt tun sollten

Bis eine neue Festsetzung wirksam ist, bleibt es bei 18,36 Euro. Niemand muss vorsorglich 28 Cent mehr überweisen oder einen Antrag stellen.



Wer per Lastschrift zahlt, muss auch bei einer Erhöhung nichts tun. Der Beitragsservice passt die Abbuchung dann an und informiert über den neuen Betrag.



Aufpassen müssen Haushalte mit Dauerauftrag. Steigt der Beitrag, überweisen sie sonst zu wenig. Den Brief vom Beitragsservice sollte man deshalb nicht ungeöffnet abheften.



Gezahlt wird laut Rundfunkbeitragsstaatsvertrag in der Mitte jedes Quartals. Nach dem 15. November ist der nächste Termin der 15. Februar 2027. Gilt bis dahin der neue Beitrag, stehen dort erstmals 55,92 Euro auf dem Kontoauszug.

Rundfunkbeitrag sparen: Befreiung prüfen

Wer Grundsicherung oder Sozialhilfe bekommt, kann sich vom Rundfunkbeitrag befreien lassen, egal wie das Urteil ausgeht. Das geht nie automatisch, der Antrag muss nach Köln.



Bei 220,32 Euro im Jahr lohnt sich der Blick in den eigenen Bescheid. Auch wer knapp über den Grenzen liegt, kann eine Befreiung als Härtefall beantragen.

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