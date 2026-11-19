Wenn man als Berliner ins thüringische Mühlhausen reist, erlebt man Überraschungen. Unerwartetes lässt einen auch über die eigene Stadt nachdenken.

Die uralte „schwarze Küche“ im Hause von Müntzer und Stüler. Die Möbel sind neu.

Wo man auch immer hinfährt, man trifft auf Berlin. Ich war zur Lesung ins thüringische Mühlhausen eingeladen, eine wunderbare alte Stadt, verblüffend gut erhalten. Nahe der gotischen Marienkirche steht ein Haus mit prächtigem steinernem Tor und Fachwerkgeschoss.

1525 habe hier „der große Revolutionär Thomas Müntzer“ gewohnt, „Führer der aufständischen Bauern gegen ihre feudalistischen Unterdrücker“, steht auf einer steinernen Tafel an der Wand. Genau so hatte ich es einst in meiner Berliner Schule gelernt, getreu der marxistischen Geschichtsauffassung.

Der Architekt des Königs

Und genau so, wie man es heute in Berlin macht, wurde die alte DDR-Gedenktafel durch eine zweite, kommentierende ergänzt. Diese erinnert daran, dass der radikale Reformator Müntzer ja in erster Linie Theologe und Pfarrer war. Und zwar ein gottesfürchtiger, wie ein Zitat von ihm belegt: „Die Furcht vor Gott aber muss rein sein - ohne alle Furcht vor Menschen und Kreaturen.“

Während ich noch über Müntzer nachdachte, hätte ich beinahe eine weitere alte Steintafel übersehen, rechts von der Tür: „Geburtshaus von Friedrich August Stüler, Architekt, 1800–1865“, stand darauf. Plötzlich war Berlin vollends präsent. Denn das Neue Museum, die Alte Nationalgalerie, die Neue Synagoge, die Kuppel des Berliner Stadtschlosses, die sogenannten Stülerbauten in Charlottenburg - sie alle tragen die Handschrift des Mannes, der hier geboren wurde. Er war einer der bedeutendsten preußischen Baumeister, „Architekt des Königs“.

Stüler lebte also in Mühlhausen in denselben Räumen wie einst Thomas Müntzer. Noch heute kann man die „schwarze Küche“ des Hauses sehen, deren Wände und Decke vom Herdrauch der Jahrhunderte verrußt sind. Stülers Vater predigte als Pfarrer in derselben Kirche wie Müntzer. Doch Stüler, der ab 1818 in Berlin studierte, wird wohl kaum stolz darüber geredet haben, war Müntzer doch von Luther als „Lügengeist“, „mörderischer und blutgieriger Prophet“ und „Erzteufel“ verfemt worden. Die Müntzer-Verehrung begann erst viel später, mit der Arbeiterbewegung.

Eine 650 Jahre alte Ratsstube

Von der historischen, dicht bebauten Mitte Berlins ist nur wenig erhalten geblieben. Ganze Stadtteile verschwanden. Auch viele Bauten Stülers überstanden den Zweiten Weltkrieg nicht: Sie wurden zerstört oder schwer beschädigt und erst später wiederaufgebaut oder restauriert. Wer dagegen durch Mühlhausen geht, hat das Gefühl, in einem einzigartigen Freilichtmuseum gelandet zu sein, mit Bauten aus acht Jahrhunderten.

Ein ortskundiger Begleiter erzählte mir Interessantes. Wir kamen gerade aus der 650 Jahre alten Ratsstube, deren Wandmalereien aus dem 15. und 16. Jahrhundert stammen. Und da sagte der Begleiter mir, dass er wisse, warum Mühlhausen im Krieg nicht zerstört wurde.

Der Nebel der Geschichte

Zwar hatte es unter anderem im September 1944 Bombenangriffe mit Toten, Verletzten und Ruinen gegeben. Aber angeblich sorgte der öfter mal auftretende Nebel über der Stadt dafür, dass an anderen Tagen die Sicht behindert war und die alliierten Bomber ihre tödlichen Lasten anderswo abwarfen. Überprüfen konnte ich das nicht. Sicher spielte auch eine wichtige Rolle, dass Mühlhausen 1945 nahezu kampflos eingenommen wurde, von den Amerikanern. Anders als Berlin.

Bei unserem Spaziergang herrschte ebenfalls Nebel. Und mir fiel das Bild vom „Nebel der Geschichte“ ein, aus dem mitunter einzelne Bilder hervortreten und sich zu großen Zusammenhängen verbinden. Manchmal ganz zufällig. Wenn man einen Sinn dafür hat.

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