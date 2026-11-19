Der Komiker machte mit schlechten Manieren große Karriere. Und nahm damit jene Aufmerksamkeitsökonomie vorweg, in der eine große Klappe mehr zählt als ein kluger Kopf.

Sie erinnern sich – Russell Brand? Dieser Comedian mit der Frisur eines verwahrlosten Rockstars, dessen mediale Präsenz zwischen 2006 und 2013 ihren Höhepunkt erreichte und der auch mal mit Katy Perry verheiratet war, die wiederum mit vielen anderen verheiratet war? Richtig, dieser Russell, britischer TV-Hasardeur und Klatschblatt-Bewohner, der schneller sprach, als er denken konnte, und aus seiner Geltungssucht ein Geschäftsmodell machte.